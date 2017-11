Thư Cảm Tạ Và Thông Báo của Hòa Thượng Thích Thông Hải

HT Thích Thông Hải cứu trợ tại Texas.Hòa Thượng Thích Thông Hải, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, phổ biến Thư Cảm Tạ và Thông Báo như sau.Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtKính Bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni,Kính thưa quý Đồng hương Phật Tử.Như qúy Ngài, cùng qúy đồng hương Phật tử đã biết, chỉ trong vòng 3 tháng nay, thiên tai bão lụt đã xảy ra liên tục tại hai tiểu bang Texas và Florida, đã làm thiệt hại nặng nề cho đồng bào hiện đang sinh sống tại hai tiểu bang này. Để kịp thời góp phần cứu trợ, thể hiện lòng từ bi trong tinh thần cứu khổ ban vui.Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVN Thống Nhất Hoa Kỳ đã ra thông báo kêu gọi Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Đồng hương Phật tử khắp nơi ủng hộ tịnh tài gởi về văn phòng của tổng vụ cũng như tổ chức buổi tiệc chay và chương trình văn nghệ gây quỹ vào ngày Thứ Bảy, 23 Tháng 09 Năm 2017 tại Nhà Hàng Seafood Palace thuộc Thành Phố Westminster Miền Nam California.Sau một thời gian ngắn, Tổng số tiền thu được là: $137,048, Tổng số tiền đi cứu trợ là $136,058, Số tiền còn lại là $990.Tất cả những số tiền chi thu chi tiết sẽ được đăng trên báo Chánh Pháp để Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đồng hương Phật tử khắp nơi tiện việc theo dõi.Kính Bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng NiKính thưa qúy đồng hương Phật tử,Như qúy Ngài, qúy đồng hương đã biết sau vụ thiên tai tại Hoa Kỳ tiếp theo những trận lũ lụt tại Việt Nam đã gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng cũng như vật chất nặng nhất là các Tỉnh Miền Trung Việt Nam.Lại một lần nữa Tổng Vụ phải kêu gọi lòng từ tâm của Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đồng hương Phật tử khắp nơi tiếp tục góp phần cứu trợ. Trước mắt để kịp thời giúp đở những gia đình gặp thiên tai, Tổng Vụ đã phải ứng trước một khoản tiền $20,000 và cử phái đoàn do Đạo hữu Tổng Vụ Phó hướng dẫn đến tận nơi xãy ra thiên tai trực tiếp cứu trợ tại các Tỉnh Miền Trung. Mọi chi tiết cũng được thông báo sau khi phái đoàn do Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng hướng dẫn sẽ lên đường vào ngày 10 tháng 12 năm 2017 để đến Nha Trang, Khánh Hòa trực tiếp cứu trợ. Chi tiết của hai đợt cứu trợ tại Việt Nam sẽ được thông báo sau khi đợt cứu trợ kết thúc.Tổng Vụ rất mong được sự tiếp tay của Chư Tôn Đức cùng qúy đồng hương Phật tử để Tổng Vụ có phương tiện góp phần xoa dịu những hoàn cảnh khó khăn hiện tại.Chúng con, chúng tôi xin thay mặt các thành viên trong Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVN Thống Nhất Hoa Kỳ xin thành kính tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni và Đồng Hương Phật Tử đã phát tâm ủng hộ tịnh tài cho chương trình cứu trợ do chúng con, chúng tôi thực hiện được thập phần viên mãn.Kính chúc Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni Pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành.Nguyện cầu cho quý Đồng Hương Phật Tử thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường như ý.Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha TátVentura, Ngày 26 Tháng 11 Năm 2017.Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã HộiHT. Thích Thông Hải.Mọi chi tiết liên lạc: Tu viện An Lạc – 901 S. Saticoy Ave., Ventura, CA 93004 – U.S.A. / Tel: (808) 222-0909 OR 0(714) 926-9115Email: chankhongtv2@gmail.com