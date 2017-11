Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng Tổ Chức Dạ Tiệc Gây Quỹ Với Chủ Đề “Tri Ân Anh Người Thương Binh VNCH”

Trong dạ tiệc.Westminster (Bình Sa)- - Hằng năm cứ vào dịp Lễ Tạ Ơn Hội đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng đều tổ chức buổi tiệc gây qũy giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Quảng Nam Đà Nẵng. Buổi tiệc năm nay với chủ đề “Tri Ân Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa” đã được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017 tại nhà hàng Golden Sea Restaurant, Thành Phố Garden Grove, Nam California, hơn 600 quan khách, qúy vị mạnh thường quân, qúy cơ quan truyền thông và đồng hương tham dự.Về phía quan khách có; Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, Đại Diện Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu và phu nhân, Ong Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Ông Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California,Ong Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ vùng Tây Nam Hoa Kỳ và phu nhân, Ong Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cảnh Sát và phu nhân, Ông Trần Quan An, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Tập Thể Chiến Sĩ Hải Ngoại và phu nhân là Bà Trân Xuân Mai, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Bạc Liêu, Ông Nguyễn Văn Ức, Hội Trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phấ Binh và Cô Nhi Qủa Phụ cùng phu nhân, Ông Phạm Văn Thuận, Đại Diện Khóa 18 Trường Võ Bị Đà Lạt và phu nhân, Ông Huỳnh Hữu Hạnh, Chi Hội Trưởng Gia Đình Mủ Đỏ Nam California và Vùng Phụ Cận, Ông Ngô Dư, Hội Trưởng Biệt Động Quân và phu nhân, Ông Stu A Cầu, Tổng Hội Trường cựu Sinh Viên Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam và phu nhân,Ông Chung Tử Ngọc, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Nha Kỹ Thuật Nam California và phu nhân, Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định và phu nhân, Nha Sĩ Nguyễn Xuân Tùng, cựu Chủ Tịch Gia Đình Mủ Đỏ Trung Ương và phu nhân, Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Đại Diện Hội Cảnh Sát Nam California, Giáo Sư Trần Huỳnh Mính, Giáo Sư Thái Doãn Ngà, Giáo Sư Huỳnh Nhâm, Giáo Sư Tạ Quốc Bảo và phu nhân, Ông Phan Ứng Thời, Hội Trưởng Cựu Học Sinh Phan Chu Trinh Đà Nẵng và phu nhân, Kiến Trúc Sư Nguyễn Hồng Hà và phu nhân đến từ Sacramento,Trước khi chương trình bắt đầu ông Hoàng Tấn Kỳ, ông Nguyễn Hoàng Diệu lên thông báo một số tin tức liên quan đến buổi dạ tiệc.Điều hợp chương trình lễ khai mạc do ông Huỳnh Tuấn,Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ phút mặc niệm do Ban hợp ca Quảng Nam Đà Nẵng thực hiện.Tiếp theo MC. Bích Ngọc, MC chính trong buổi dạ tiệc lên chào mừng, cảm ơn quan khách và đồng hương tham dự, sau đó cô giới thiệu thành phần quan khách cùng đọc tên các mạnh thường quân đã đóng góp cho dạ tiệc “Tri ơn anh người thương binh Việt Nam Cộng Hòa”.Tiếp theo ông Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng lên chào mừng và cảm ơn sự hiện diện qúy báu mà qúy vị đã dành cho hội chúng tôi, ông tiếp: “Hàng năm vào dịp Lễ Tạ Ơn, cả nước Mỹ ghi nhớ công ơn những người bản xứ đã giúp họ trong những ngày đầu đầy khó khăn khi đến Tân Thế Giới lập nghiệp và tìm cho mình một tương lai tốt đẹp. Là những người đến sau trên đất nước này và được sống trong tự do, no ấm, chúng ta không thể nào quên những câu chuyện đầy tình người của mấy trăm năm trước. Hôm nay chúng ta may mắn đến được nơi này với căn cước tị nạn Cộng Sản, tìm tự do dân chủ. Cuộc hành trình đến “Tân Thế Giới” của chúng ta còn có một ý nghĩa sâu xa và gần như ai cũng phải biết Cảm Ơn những người đã hy sinh cho chúng ta rất nhiều trong thời chiến, đó là các anh thương phế binh VNCH hiện sống tại Việt Nam. Hơn 42 năm trước đây, các anh là những trai trẻ hiên ngang trên chiến trường, chiến đấu cho một ngày mai tươi sáng trên quê hương, các anh đã dũng cảm cầm súng chống lại bọn tay sai phương Bắc, chống lại chủ nghĩa ngoại lai đã và đang đưa dân tộc đến bờ vực thẳm. Đa số các anh em này nay đã đến tuổi xế chiều, thân xác tàn tạ vì thương tích, sống trong đau đớn và thiếu thốn đủ bề vì bị ngược đãi bởi chế độ Cộng Sản vô nhân. Vì thế trong 17 năm qua, Hội Đồng Hương Quảng Nam, Đà Nẵng vào dịp Lễ Tạ Ơn đều tổ chức buổi tiệc gây quỹ giúp các anh em TPB VNCH Quảng Nam - Đà Nẵng. Xin mọi người rộng lòng bảo trợ để chúng ta có đủ ngân sách giúp đỡ, vì số anh em TPB cần được bảo trợ mà Hội liên lạc được đã tăng lên rất nhiều. Trong dịp nầy ông cũng đã không quên nhắc đến những đóng góp vô giá của Cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội Trưởng Hội HO Cứu Trợ TPB và Quả Phụ VNCH. Thay mặt Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng chân thành cảm ơn qúy vị mạnh thường quân, qúy hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng.”Ông Đoàn Ngọc Đa tiếp: “Chúng ta không có diễm phúc chết cho quê hương, nhưng chúng ta phải có trách nhiệm và bổn phận nghĩ đến những người chết cho quê hương, hy sinh một phần thân thể cho quê hương. Các vị nghĩ đến họ là qúy vị về với dân tộc, về với tổ quốc và về với hồn thiêng sông núi! Chúng ta ở đây ai cũng biết rằng cộng sản phát sinh trong môi trường nghèo đói và dốt nát, cai trị trong sự hung bạo, tàn ác bị nhân loại nguyền rủa. Các anh em Thương Phế Binh VNCH của chúng ta đang phải sống trong môi trường ấy, bị bao nhiêu là sự nghiệt ngã cho bản thân họ và con cháu họ không có một chút ánh sáng trong tương lai. Chính vì những lý do đó cứ vào dịp lễ Tạ Ơn là Hội QNĐN chúng tôi tổ chức gây quỹ để giúp anh em Thương Phế Binh VNCH. Chúng tôi hy vọng rằng trong đêm dạ tiệc này, qúy vị sẽ mở rộng tấm lòng để chúng tôi có được một số tiền gửi về các anh em trong dịp Tết. Hội Đồng Hương QNĐN là một cánh én trong một đàn én đem lại tia sáng cho anh em thương phế binh ở cuối cuộc đời.”Sau phần chào mừng của ông Đoàn Ngọc Đa, ông Nguyễn Văn Mỹ, cựu Hội Trưởng, Thành viên Hội Đồng Cố Vấn, Trưởng Ban Văn Nghệ buổi dạ tiệc mời Ban Hợp Ca Quảng Nam Đà Nẵng lên hát bản “Quảng Nam Quê Ta Ơi” của cố Nhạc Sĩ Nhật Ngân đã sáng tác tặng cho Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng.Tiếp theo em Hugo Hiếu Nguyễn lên hát bản “Nếu có Yêu Tôi” sau đó là hoạt cảnh “Em Gái Hậu Phương” do các Hậu duệ Quảng Nam Đà Nẵng trình diễn qua bản nhạc “Anh Tiền Tuyến em Hậu Phương” của Nhạc Sĩ Minh Kỳ. Đặc biệt với hoạt cảnh “Cờ Bay trên Cổ thành Quảng Trị”, “Tết Mậu Thân tại Huế” do ban Văn Nghệ Hội ĐHQNĐN thực hiện đã làm cho nhà hàng vang dội những tràng pháo tay tán thưởng.Chương trình tiếp tục qua các giọng ca của các Ca sĩ: Quang Đông, Hằng Nga, Kim Loan, Ánh Tuyết.. . Đặc biệt có sự đóng góp của Ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Hội Cảnh Sát Quốc Gia, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt….. . Chương trình văn nghệ đã được nhiều vị quan khách cũng như đồng hương khen ngợi đó cũng nhờ vào sự tận tụy của Anh Nguyễn Văn Mỹ, Trưởng ban văn nghệ cùng các anh chị trong hội đã bỏ nhiều công sức tập dợt trong một thời gian khá dài trước ngày tổ chức.Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần xổ số trong đó có giải độc đắc một TV 55” 4K TV (do Anh Uy Nguyễn Giám Đốc Công Ty Teletron tặng).Kết thúc chương trình văn nghệ với bản hợp ca “Trả Lại Cho Dân.”Theo tổng kết chưa chính thức số tiền thu được hơn $ 40,000, với ước mong sẽ là những cánh én đem lại mùa Xuân cho anh em TPB tại quê nhà, trong khi mùa đông giá rét đã tới, cũng là niềm vui nhỏ khi ngày Tết gần kề.Tiếp xúc với ông Đoàn Ngọc Đa được ông cho biết:Tất cả số tiền quyên góp được trong đêm gây quỹ sẽ được gởi về giúp thương phế binh VNCH tại Quảng Nam-Đà Nẵng trong dịp Tết.Nhân dịp nầy ông cũng nhờ các cơ quan truyền thông thông báo đến đồng hương thân hữu hội Quảng Nam Đà Nẵng biết là Tân Xuân Hội Ngộ 2018 sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều ngày 18 tháng 3 năm 2018 tại nhà hàng Seafood Palace trên đường Brookhurst, Thành Phố Garden Grove, giá vé ủng hộ là $35.00 chương trình văn nghệ mừng Xuân với sự đóng góp của một số ca sĩ tên tuổi thân hữu và anh chị em nghệ sĩ trong hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng. Ngoài ra Ban tổ chức sẽ cho phát hành “Đặc San Xuân Quảng Nam Đà Nẵng Mậu Tuất 2018” với nhiều bài vở và tài liệu giá trị qua sự đóng góp của những cây bút tên tuổi Quảng Nam Đà Nẵng.Mọi chi tiết liên lạc: Đoàn Ngọc Đa (714) 747-1567, Nguyễn Văn Mỹ (714) 454-5718, Trương Công Lập (714) 363-7378 hoặc email: donghuongquangda@gmail.com