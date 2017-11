Hàng Thép Đài Loan Tăng Lợi Tức 5%

Công ty thép Đài Loan China Steel Corp loan báo lợi tức chưa thuế là 2.39 tỷ Đài tệ trong tháng 10/2017, tức là tăng 5% so với 2.28 tỷ Đài tệ trong tháng 9/2017, chủ yếu nhờ giá sản phẩm cao hơn. Thương vụ trong tháng 10/2017 giảm 1% so với tháng trước từ mức 29.81 tỷ Đài tệ để còn 29.6 tỷ Đài tệ, theo bản phúc trình, nhưng cũng thêm rằng lợi tức điều hành tăng 13% so với tháng trước từ mức 2.01 tỷ Đài tệ để tới 2.26 tỷ Đài tệ. Thương vụ tính chung 10 tháng đầu là 286.37 tỷ Đài tệ, tăng 21% so cùng kỳ năm ngoái.