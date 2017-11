Dệt May VN Tăng Tốc Vào Mỹ, Âu, Hàn…

Báo Xã Luận ghi nhận rằng kim ngạch xuất cảng nhóm mặt hàng dệt may đang tăng trưởng ổn định trong 10 tháng đầu năm, và thị trường Mỹ tiếp tục dẫn đầu với gần 50% tổng giá trị kim ngạch xuất cảng mặt hàng này của Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng đầu năm nay, giá trị xuất cảng nhóm hàng dệt may cả nước là 21,43 tỉ đô la Mỹ, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị trường Mỹ chiếm 10,2 tỉ đô la, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Kế đến là thị trường Liên Âu (với 28 nước) đạt 3,06 tỉ đô la, tăng 5,7%; Nhật Bản đạt 2,52 tỉ đô la, tăng 6%. Thị trường Nam Hàn dù giá trị ở mức 2,34 tỉ đô la, đứng thứ 4, nhưng lại là thị trường có mức tăng trưởng cao nhất, 12,2% so với cùng kỳ năm trước.