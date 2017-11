Bắc Hàn: Nhà Nước Khủng Bố

Vi AnhSự kiện và thời sự. Ngày 20/11/2017, một tuần sau chuyến công du châu Á, TT Donald Trump công bố đưa Bắc Triều Tiên trở lại danh sách các nước hậu thuẫn khủng bố. Ngoại trưởng Rex Tillerson làm rõ danh từ ngoại giao này. Ông nói, khi gọi đích danh Bắc Triều Tiên là “Nhà nước khủng bố”, Hoa Kỳ nhắm vào hai mục tiêu. Một là, những nước nào hay cá nhân nào còn tiếp tục duy trì quan hệ thương mại với Bình Nhưỡng sẽ bị một loạt biện pháp trừng phạt mới mà bộ Tài Chính loan báo ngày 21/11/2017. Hai là giúp cho Kim Jong-un hiểu ra rằng “nếu từ chối đàm phán thì Bắc Triều Tiên lâm vào tình thế càng lúc càng tồi tệ hơn”.Viện Bảo Vệ Dân Chủ (Foundation for Defense of Democraties), nhóm áp lực hành lang ở lưỡng viện quốc hội Mỹ và nhiều nghị sĩ Mỹ cho rằng quyết định này đi đúng theo chiều hướng của chánh quyền Mỹ. Chuyên gia Anthony Ruggiero nêu rõ một số hành động khủng bố của CS Bắc Hàn. Dùng hóa chất độc hại làm tê liệt thần kinh giết Kim Jong Nam ở Malaysia là một trường hợp bị bắt quả tang giết người ly khai. Một số hành động khác cũng bị xem là “mang tính chất khủng bố” là “xuất cảng vũ khí” và ”tấn công tin tặc» các công ty như Sony và một số ngân hàng quốc tế, đặc biệt là ngân hàng quốc gia Bangladesh.Tại Á châu, chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc ủng hộ quyết định siết gọng kềm của TT Donald Trump. Theo Yann Rousseau, thông tín viên của nhật báo kinh tế Les Echos tại Tokyo, hai nước châu Á này nghĩ rằng những biện pháp cấm vận kinh tế mỗi ngày mỗi cứng rắn như chận đường nhập khẩu xăng dầu, cô lập ngoại giao toàn diện, sẽ từ từ làm chế độ khép kín CS Bắc Hàn này nhượng bộ yêu sách quốc tế, hầu tránh bị sụp đổ.Đi vào phân tích.Trước nhứt, xét định nghĩa chữ nhà nước khủng bố và khung bố nhà nước. “Khủng bố nhà nước” (state terrorism) là hành động của nhà nước khủng bố người dân dưới hình thức công khai hay nguỵ trang. Hình thức dùng du đãng hay công an giả dạng du đãng hành hung dân là một trong những cách khủng bố nhà nước. Chữ nhà nước để sau danh từ khủng bố đóng vai trò tĩnh từ phụ nghĩa cho danh từ khủng bố, tiếng Việt tĩnh từ để sau tiếng danh từ, tiếng Anh để trước theo văn phạm.Thực chất khủng bố nhà nước là khủng bố của nhà nước, vì nhà nước, do nhà nước. Danh từ này có trong danh từ chánh trị và xã hội học lâu rồi. Hai môn học Chánh trị Học và Xã hội học đã sử dụng chữ này trong sách giáo khoa như cuốn Society: The Basics của John J. Macionis năm 2000 đã xuất bản lần thứ 5 rồi, hầu hết sinh viên đại học Mỹ nào cũng học. Một cách đại tổng, định nghĩa của chữ “khủng bố nhà nước” này là hình thái khủng bố do người của nhà nước như công an, quân đội trực tiếp thực hiện hay do người của nhà nước giả danh, giả dạng thường dân hoặc người do nhà nước mướn như du đãng để thực hiện.Với định nghĩa đó, người ta thấy CS như TQ, VN, Bắc Hàn và Cuba đang thi hành kế hoạch khủng bố nhà nước đối với tổ chức, tư nhân và các phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và phong trào đòi quyền sống, quyền sở hữu của nông dân và quyền lao động của công nhân; tức là chống CS độc tài đảng trị toàn diện.Tiêu biểu như trong chế độ CSVN không biết bao nhiêu lần, suốt từ Bắc chí Nam, chế độ CS Hà nội đã cho công an CS giả dạng hay tổ chức cho du đãng dùng gậy gộc, hung khí hay vũ khí bén nhọn hành hung những người dân đấu tranh đòi quyền lợi vật chất hay tinh thần. Như các tôn giáo đòi tự do tôn giáo, cơ sở thờ tự; trí thức đòi dân chủ và nhân quyền; dân nghèo ở thành thị và thôn quê đòi nhà đất bị trưng dụng trả rẻ mạt như bị cướp – tất cả đòi hỏi cách ôn hòa, nhưng CS trấn áp bằng bạo lực.Trong nước người dân thích phim trinh thám Hồng Kông, Đại Hàn, Đài Loan và “báo đài” của Đảng Nhà Nước CS muốn dấu bàn tay lông lá của nhà nước, cụ thể là công an tổ chức, bảo kê, thị thiềng cho những kẻ giả dạng du đãng để đánh đập dân, nên lấy chữ “xã hội đen” để chỉ loại người du thủ, du thực, côn đồ ấy. Ở hải ngoại thấy trong nước xài cũng xài luôn chữ ấy.Trong nước không giấy mực nào ghi lại cho hết những vụ công an dùng du đãng khủng bố người dân đòi hỏi quyền lợi tinh thần và vật chất đã bị CS cướp đoạt. Bao nhiêu Dân Oan đi khiếu kiện bị công an cho côn đồ cả lũ đến đập phá, đánh đập, bắt thẩy lên xe như thẩy heo để chở về địa phương. Du đãng đánh đập Dân oan ở Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng (Hà nội), văn phòng tiếp dân ở Saigon, Mỹ tho, Cantho, v.v...Rất nhiều nhà tranh đấu dân chủ bị công an giả dạng thường dân, du đãng chẹt xe, bắt cóc trên đường đi. Khủng bố nhà nước quá nhiều, quá thường, lập đi lập lại từ Bắc chí Nam VN nhiều lần đến nỗi khó mà nhớ hết. Hầu như mỗi lần công an hay nhà cầm quyền trấn áp người dân là có xảy ra, như đó là qui luật, tiêu lịnh hành động của CS đối với người dân dám chống đối nhà cầm quyền vậy.Sở dĩ CS dùng côn đồ thực hiện cuộc khủng bố nhà nước vì dùng lực lượng võ trang chính thống mà đàn áp dân thì mang tiếng với thế giới, vì thế họ phải muợn tay du đãng để khủng bố trấn áp người dân.Tóm lại khủng bố không phải chỉ có khủng bố Hồi Giáo cực đoan, với tổ chức Al Qaeda của Bin Laden hay của Nhà Nước Hồi giáo đã biến thành hệ thống và chiến thuật gần đây. Độc tài CS đã biến khủng bố thành một kỹ thuật và chiến thuật để khủng bố tinh thần và vật chất con người trước rồi, từ trước, trong và sau cuộc Cánh Mạng Vô sản ở Nga. Theo định nghĩa nhiều học giả đồng ý, khủng bố hàm xúc ý nghĩa dùng hành động bạo lực hay dùng hăm doạ của cá nhân hay của tổ chức để đạt mục tiêu chánh trị. Loại khủng bố nhà nước đó là dùng bạo lực, thường không cần sự giúp đỡ của pháp luật, có khi hành động đó trái luật hay vô luật nữa, nhưng do người của nhà nước thực hiện. Tiêu biểu như Saddam Hussein dùng chiến thuật khủng bố nhà nước để thống trị nhân dân Iraq./.(VA)