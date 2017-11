Hồ Sơ Bán Nhà Nam Cali Giảm 7.3%, Quận Cam Giảm 5%

LOS ANGELES, CA — Thương vụ nhà đang trong thủ tục hồ sơ bán tại California đã giảm 4 tháng liên tục trong tháng 10/2017, tới mức thấp nhất trong vòng 6 tháng, theo phúc trình của hội các nhà địa ốc California Association of Realtors cho biết.Ngay cả với mùa mua nhà đang giảm, hội CAR cho biết có mức tăng nhẹ những cú điện thoại tham khảo, những lượt đi xem nhà open house, các buổi hẹn đăng nhà rao bán, các buổi trình bày về địa ốc so với một năm trước.Hội CAR đưa ra bản khảo sát Market Pulse Survey hàng tháng, thăm dò từ hơn 10,000 nhà địa ốc California, để đo lường các dữ kiện trong thị trường các thành phố, đối chiếu với các dữ kiện tháng trước.Dựa vào các hợp đồng đã ký, thương vụ nhà trên toàn California đang trong thủ tục hồ sơ đã giảm trong tháng 10/2017, với Chỉ Số Thương Vụ Nhà Đang Chờ Hoàn Tất Thủ Tục (Pending Home Sales Index) đã giảm 2.6% từ mức 119.1 điểm trong tháng 10/2016 để còn 116.0 điểm trong tháng 10/2017.Thương vụ nhà đang trong tiến trình thủ tục cũng giảm 3.3% so với tháng 9/2017, khi chỉ số PHSI là 120.0 điểm.Như thế là sau các mức tăng thương vụ trong tháng 5, tháng 6, và tháng 9/2017, tình hình hiếm nhà rao bán đã đẩy giá nhà lên cao, và rồi làm thị trường chậm lại trong các tháng cuối năm.Tính chung thương vụ nhà trong thủ tục bán đã:-- giảm 7.3% so với tháng 10/2016 tại toàn vùng Nam California;-- giảm 4.7% tại Quận Los Angeles;-- giảm 4.9% tại Quận Cam;-- giảm 14% tại quận Riverside;-- giảm 11.4% tại quận San Diego;-- và giảm 10.4% tại quận San Bernardino.