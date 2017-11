73% Chết Vì Bệnh Không Lây, Báo Động Nhập Viện Là Bệnh

HANOI -- Tình hình y tế Việt Nam đang có nhiều nan đề.Trong khi bản tin VietnamPlus ghi rằng bệnh không lây nhiễm đang gây ra 73% ca tử vong ở Việt Nam, báo Dân Việt ghi nhận người không có bệnh hễ vào bệnh viện là dễ bị lây bệnh.Bản tin VietnamPlus ghi rằng bệnh không lây nhiễm đang trở thành nhóm bệnh có số lượng tử vong cao nhất trên thế giới với khoảng 40 triệu người tử vong hàng năm, (chiếm 70-75% số lượng tử vong trên toàn cầu) và vẫn đang tiếp tục tăng lên.Ở Việt Nam đây cũng là nhóm bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất. Mặc dù Bộ Y tế đã có nhiều nỗ lực trong việc kiểm soát bệnh không lây nhiễm nhưng tình trạng gia tăng bệnh này ở Việt Nam vẫn ở mức báo động.Sáng 21/11, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc về phòng chống các bệnh không lây nhiễm.Phát biểu tại hội nghị, phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên – Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhấn mạnh, những năm gần đây, vấn đề biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, chế độ dinh dưỡng và các dịch bệnh mới nổi đã tạo ra nhiều thách thức mới cho ngành y.Trong đó, Việt Nam đang phải đối mặt với sự gia tăng ngày càng trầm trọng của gánh nặng bệnh tật và tử vong do các bệnh không lây nhiễm.Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dự báo trong 20 năm tới, toàn thế giới sẽ mất 47.000 tỷ USD do các bệnh không lây nhiễm gây ra.Tại Việt Nam, các bệnh không lây nhiễm đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam. Cứ 10 người tử vong có 7 người mắc các bệnh không lây nhiễm như: tim mạch, đái tháo đường, ung thư, phổi mãn tính, chiếm 2/3 tổng gánh nặng bệnh tật.Đặc biệt, các bệnh không lây nhiễm gây ra 73% các trường hợp tử vong hàng năm và trong số đó có đến 40% tử vong trước 70 tuổi.Bà Xuyên chỉ rõ, nguyên nhân của tình trạng này là do nhiều người dân chưa có ý thức phòng ngừa bệnh, vẫn còn 45% nam giới hút thuốc lá, 77% dân số uống rượu, số người thừa cân béo phì ngày càng tăng.Bên cạnh đó người dân Việt Nam sử dụng muối cao gấp đôi so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Tỷ lệ người mắc bệnh huyết áp, đái tháo đường được phát hiện và quản lý điều trị còn thấp.Số liệu thống kê của ngành y tế cho thấy, hiện chỉ có 43% bệnh nhân tăng huyết áp từng được bác sỹ chẩn đoán, tỷ lệ bệnh nhân được quản lý tại cơ sở cũng chỉ chiếm 3,6%, số bệnh nhân đái tháo đường được bác sỹ chẩn đoán chỉ có 31% và hơn 70% bệnh nhân ung thư phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn.Trong khi các bệnh không lây nhiễm đều có thể phòng ngừa được nhưng số người mắc vẫn gia tăng ở mức báo động.Theo đánh giá từ Bộ Y tế, tại các nước phát triển, tỷ lệ bệnh tim mạch, đột quỵ ngày càng giảm do họ đã kiểm soát tốt và phát hiện sớm. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tỷ lệ người dân mắc 2 bệnh này đang có xu hướng gia tăng và trở thành nguyên nhân chính gây tử vong trong số các bệnh không lây nhiễm.Bản tin VietnamPlus ghi rằng ước tính trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 12 triệu người bị tăng huyết áp, gần 3 triệu người bị bệnh đái tháo đường, 2 triệu người mắc bệnh tim, phổi mãn tính và gần 120.000 người mắc mới ung thư mới mỗi năm…Trong khi đó, Báo Dân Việt ghi về hiện tượng: Bỗng dưng mắc bệnh khi vào... bệnh viện.Sau khi 4 trẻ sơ sinh tử vong cùng ngày 20.11 do nhiễm khuẩn bệnh viện, hàng chục trẻ sơ sinh khác tại Bệnh viện (BV) Sản Nhi Bắc Ninh đã được phát hiện nhiểm khuẩn nặng liên quan đến nhiễm khuẩn BV, thậm chí nhiều trẻ được phát hiện nhiễm khuẩn đa kháng thuốc. Thực tế, không chỉ trẻ em mà cả người lớn đều có nguy cơ cao nhiễm khuẩn, mắc bệnh khi vào BV.Theo số liệu của Bộ Y tế, các nghiên cứu chỉ ra rằng có khoảng 10.000 đến 100 triệu mầm bệnh hiện diện trên hai bàn tay, đặc biệt là dưới khe của các móng tay và một số mầm bệnh có thể tồn tại trong nhiều phút thậm chí trong nhiều giờ. Kiểm tra ngẫu nhiên tại BV Nhi T.Ư (năm 2010): Bàn tay bác sĩ sau khi rửa bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa y tế vẫn còn khoảng 276.376 vi khuẩn, còn khi chưa dùng chất tẩy rửa số vi khuẩn lên tới vài triệu.Một nghiên cứu của BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư khảo sát trên khoảng gần 4.000 bệnh nhân của 15 khoa Hồi sức tích cực tại 15 BV trên cả nước cho thấy tỷ lệ nhiễm khuẩn BV là 27,3%. Các BV tuyến T.Ư có tỷ lệ nhiễm khuẩn BV cao hơn BV tuyến cơ sở. Đáng ngại hơn là trong các vi khuẩn tại BV thì có đến 50-75% vi khuẩn kháng nhiều loại kháng sinh đặc trị.Còn một nghiên cứu khác của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) trên gần 10.000 bệnh nhân tại 10 BV cũng cho thấy, tỷ lệ nhiễm khuẩn BV là 5,8% và viêm phổi BV (có liên quan đến nhiễm khuẩn BV) chiếm tới 55,4%.