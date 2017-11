CĐVN Mass Hạ Cờ Việt Cộng Tại Trường Cấp Hai Atlantic Middle School Ở Quincy, Massachusetts

CDVN MASS HẠ CỜ VIỆT CỘNG TẠI TRƯỜNG CẤP HAI ATLANTIC MIDDLE SCHOOL Ở QUINCY, MASSACHUSETTS

hác. Tấm vải này được dùng làm vật trang trí trong phòng làm việc của trường cấp hai Atlantic Middle School tọa lạc tại 86 Hollis Ave ở thành phố Quincy, Massachusetts nơi đặt máy copy. Tổ chức CDVN Mass đã họp với nhau về vụ việc này và đã lên kế hoạch hạ cờ.Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch ngoại vụ CDVN Mass đã liên lạc với ban giám hiệu nhà trường và làm một cuộc hẹn để nói chuyện về vấn đề này. Sáng nay, một phái đoàn hùng hậu bao gồm ông Nguyễn Thanh Bình, hai thành viên từ Hội Đồng Quản Trị Trung Ương là ông Lê Văn Rai và cô Anna Dương, thành viên Hội Đồng Giám Sát là ông Võ Văn Khôi, giáo sư Hàng Văn Bé đến từ thành phố Worcester, MA cùng hai cư dân thành phố Quincy có cháu nội học tại trường là ông Hoàng Châu và bà Mai Hương đã có mặt từ lúc 11 giờ sáng để họp với bà Hiệu trưởng Maureen MacNeil và ông Hiệu phó Adam Wolf. Ban giám hiệu rất vui vẻ lắng nghe ý kiến của phái đoàn và đồng ý cho phái đoàn thay thế lá cờ đỏ sao vàng bằng lá cờ Vàng ba sọc đỏ của VNCH. Do phái đoàn đã có chuẩn bị sẵn cho nên đã lấy cờ Vàng in sẵn và cắt vừa khổ lá cờ VC để may chồng lên trên. Phái đoàn không chỉ may chồng lá cờ Vàng chính nghĩa lên trên lá cờ máu của Việt cộng mà còn dùng viết gạch chéo nhiều lần trên đó và dùng kéo cắt cho rách lá cờ máu để phòng ngừa khả năng ai đó có thể mở lá cờ chúng ta ra để tiếp tục sử dụng cờ Việt cộng.Trao đổi với chúng tôi, Hiệu trưởng Maureen MacNeil và Hiệu phó Adam Wolf cho chúng tôi biết là cả hai đã làm việc ở đây hơn 10 năm trời và theo họ được biết thì khăn trang trí này có lẽ đã nằm đó lâu như vậy và chưa có ai lên tiếng cho nên ban giám hiệu không hề hay biết. Họ nghĩ rằng có lẽ một phụ huynh của một trong những học sinh hay là một học sinh nào đó đã may lá cờ VC lên tấm khăn này được dùng để làm vật trang trí. Cho đến khi ông Wolf nhận được điện thoại từ ông Nguyễn Thanh Bình rồi ông lên mạng làm nghiên cứu và đã hiểu biết ra rất nhiều. Đó là lý do ban giám hiệu rất vui vẻ hợp tác với CDVN của chúng ta. Ông cũng đã dẫn phái đoàn tham quan một hý viện lớn của trường có treo nhiều lá đại kỳ của các quốc gia (không có cờ của Việt cộng) và hứa sẽ treo lá đại kỳ của VNCH lên trên đó.Phái đoàn may mắn có những đôi tay khéo léo của bà Mai Hương và cô Anna Dương đã nhanh chóng may lá cờ VNCH vào tấm khăn xong và ông hiệu phó Adam Wolf cùng các thành viên trong phái đoàn cùng nhau treo lên lại vị trí cũ. Sau đó, mọi người chụp hình lưu niệm và bắt tay cám ơn ban giám hiệu và ra về.Điều chúng tôi ghi nhận được là tấm khăn trang trí này được treo trong phòng làm việc của trường ở vị trí hơi cao quá tầm nhìn của người Á Châu chúng ta. Cho nên, nếu chúng ta không ngó lên hay có nhiều thời gian đứng nhìn quanh quất thì sẽ không dễ dàng nhìn thấy. Có lẽ đó là lý do vì sao cờ Việt cộng được tồn tại ở đó hơi lâu chăng? Qua kinh nghiệm này, chúng tôi cũng tha thiết mong mỏi đồng hương Việt Nam khắp nơi hãy để ý đến môi trường và khu vực xung quanh nơi mình đến, nơi mình sinh sống để kịp thời phát hiện ra những bước xâm lăng theo phương thức "dùng cách chiếm cứ dần, như tằm ăn dâu" của giặc Tàu mà thiên tài quân sự Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã dặn dò vua Anh Tông trước khi ngài ra đi. Lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ của tỉnh Phúc Kiến thuộc nước Trung Quốc và Việt cộng đã mang về làm lá cờ của Cộng Sản Bắc Việt. Sau khi cướp miền Nam xong thì Việt cộng đã dùng luôn lá cờ đỏ sao vàng này làm cờ đại diện nước VN trên bản đồ thế giới, gián tiếp phủ phục dưới chân của thiên triều Trung Cộng làm một tiểu bang chư hầu thời đại. Do đó, đây là điều mà Đức Thánh Trần Hưng Đạo đã tiên đoán trước là giặc Tàu sẽ đi đến chiêu thức chiến lược này. Chúng ta sẽ mất dần nước VN vào tay giặc bành trướng Trung Quốc và tại hải ngoại thì chúng dùng lá cờ máu để dần ru ngủ những người Việt tỵ nạn cộng sản phải dần thuần phục, chấp nhận lẫn cảm thấy bất lực trước là cờ máu này. Bởi vì họ sẽ nghĩ rằng đây là lá cờ chính thức đại diện cho nước Việt Nam trên thế giới cho nên có lên tiếng, chiến đấu hay hạ cờ thì có ích chi một khi thế giới đã công nhận cờ máu là cờ chính thức đại diện VN? Nhưng những gì phái đoàn của CDVN Mass làm hôm nay và nhiều lần trong nhiều năm qua đã chứng minh rằng Việt cộng và Trung cộng KHÔNG THỂ đồng hóa người Việt yêu nước chân chính với bọn Hán gian bán nước Việt cộng và bọn cướp nước Trung cộng. Lá cờ máu có thể là chính thức về mặt luật pháp thế giới đại diện VN của ngày hôm nay, một Tây Tạng thứ hai của Trung Quốc nhưng ngày mai thì thế giới phải chấp nhận lá cờ Vàng chính nghĩa CHÍNH THỨC ĐẠI DIỆN MỘT VIỆT NAM THẬT SỰ CÓ ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO của những người Việt yêu nước thương nòi chân chính.Xin cám ơn sự hợp tác chặt chẽ của quý đồng hương VN với Tổ Chức CDVN Mass và cám ơn tất cả quý thành viên trong phái đoàn trong công tác bảo vệ CDVN trong sạch không vướng màu cờ sắc áo của Việt cộng và giữ vững lá cờ chính nghĩa của quốc gia và dân tộc Việt Nam, giữ vững niềm tin và hy vọng một ngày mai không còn bóng giặc Tàu và bọn tay sai bán nước Việt cộng trên quê hương thân yêu. Xin mời quý vị theo dõi video sau để thấy toàn bộ quá trình hạ cờ Việt cộng và treo cờ VNCH. Xin cám ơn quý vị đã quan tâm, đọc bài, like và share thông tin rộng rãi đến quý đồng hương để chúng ta tiếp tục nhân rộng công tác bảo vệ chính nghĩa quốc gia và ngăn chặn sự xâm lấn của Việt cộng ở bất cứ nơi nào tại nước Mỹ nói riêng và khắp hải ngoại nói chung.