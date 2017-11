Hãng Điện Toán Acer Tăng Lợi Tức 40%

Công ty sản xuất máy điện toán Acer Inc loan báo có mức tăng lợi tức 40% trong tháng 10/2017, và mức cao nhất về thương vụ trong tháng của năm 2017. Khi nộp tường trình lên Sở Thị Trường Chứng Khoán Đài Loan tuần qua, Acer nói lợi tức lên tới 288 triệu Đài tệ (9.58 triệu Mỹ Kim), tăng 40.02% so cùng kỳ năm trước. Trong khi thương vụ Acer tăng 11.74% để tới 22.46 tỷ Đài tệ, mức cao nhất trong năm 2017. Các nhà phân tích thị trường nói rằng thực tế tài chánh Acer đã lạc quan so với quý trước, khi Acer loan báo lơi5 tức 1.45 tỷ Đài tệ, tăng hơn 480% so cùng kỳ năm trước, và lợi tức mỗi cổ phần là 0.48 Đài tệ, mức cao nhất trong 27 quý.