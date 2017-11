Louisiana: Tai Họa Chuột Khổng Lồ Nặng 10 Kílô

Tiểu bang Louisiana báo động về tai hoạ của một loại chuột khổng lồ mà có con cân nặng tới 20 pounds tức tần 10 kilogram. Loại chuột này được gọi là “nutria”, một loài gặm nhắm khổng lồ có gốc Nam Mỹ.Michael Massimi, khoa học gia môi trường làm việc cho Chương Trình Barataria-Terrebonne National Estuary Program tại Louisiana, nói rằng, “Nutria là một tai hại cho các vùng đất ngập nước.”Vào cuối thập niên 1990s, khi Bộ Đời Sống Hoang Dã và Ngư Nghiệp của tiểu bang bắt đầu theo dõi thiệt hại, các viên chức đã phát hiện loài chuột khổng lồ này đang phá hoại hơn 100,000 mẫu tây đầm lầy một năm. “San bằng là cách để diễn tả điều này,” theo Massimi cho biết. “Chúng làm trụi cả khu vực.Các vùng đầm lày là nơi che chắn bão và mực nước dâng cao do biến đổi khí hậu tại Louisiana, nhưng những con nutrias đã cắn nát chúng. Không giống những đối thủ bản năng của chúng, như loài chồn hương và hươu ở đầm lầy, những con nutrias xé banh gốc để giữ đất. Cuối cùng những đợt sóng biển đã xâm thực đất của Louisiana; những trận bão đã thổi tung đất bụi đi trong một ngày hay một đêm.Hàng chục triệu con chuột khổng lồ đã đào đường hầm từ tiểu bang Washington tới Texas và Florida và đi ngược lên phía bắc tới Maryland và New Jersey. Giống nhưng những anh em chuột nhỏ hơn của chúng cư ngụ trong thành phố New York, chúng không sợ con người. Chúng cắn, quào, và mang tới ít nhất một ký sinh trùng có thể lây nhiễm cho con người.Catherine Normand, nhà sinh học tại Bộ Đời Sống Hoang Dã và Ngư Nghiệp Louisiana, nói rằng những con vật này là bất trị. “Nỗ lực xóa sổ loài chuột khổng lồ này tại Louisiana là mục đích không thể nào khả thi,” bà cho biết. “Chúng ở khắp mọi nơi.”Giống như những con trăn ở Florida hay chuột đen ở Thái Bình Dương, những con nutrias tham ăn và ít đối thủ. Cân nặng tới 20 pounds (tức gần 10 kilogram), chúng quá bự để những chú chó sói và cáo bắt mồi, những con cá sấu thì không thể ăn hết chúng.