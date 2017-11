Dân Ưa Nhậu Say Nhất: N. Dakota, Wisconsin...

WASHINGTON – Tới mùa lễ rồi, và các cuộc nghiên cứu về rượu lại đưa ra…Ước tính có 18% người thành niên Hoa Kỳ uống rượu quá lố, nhưng tỷ lệ nhậu tưng bừng này dị biệt nhau tùy từng tiểu bang và thành phố -- tỷ lệ có nơi chỉ 10% dân nhậu, có thành phố hơn 25%.Các khu vực có dân số không uống rượu nhiều thường là nơi đông dân lương thấp, trình độ học vấn thấp.Tính chung, miền Nam Hoa Kỳ có tỷ lệ nhậu rượu quá độ thấp nhất, trong khi miền Trung Tây cao nhất.Công ty khảo sát thị trường 24/7 Wall St. khảo sát dữ kiện của Sở Phòng Chống Bệnh CDC để tìm ra thành phố nhậu rượu nhiều nhất trong từng tiểu bang Hoa Kỳ.Sau đây là 10 tiểu bang có tỷ lệ cao nhất số người thành niên say rượu nặng nề, và thành phố nhậu nhiều nhất trong tiềy bang đó.1. North Dakota: 24.7% dân say quá độ; 25.2% tại Fargo2. Wisconsin: 24.5% dân say quá độ; 26.5% tại Green Bay3. Alaska: 22.1% dân say quá độ; 22.7% tại Fairbanks4. Montana: 21.8% dân say quá độ; 24.3% tại Missoula5. Illinois: 21.2% dân say quá độ; 21.5% tại Bloomington6. Minnesota: 21.1% dân say quá độ; 23.6% tại Mankato-North Mankato7. Hawaii: 20.5% dân say quá độ; 21.8% tại Kahului-Wailuku-Lahaina8. Iowa: 21% dân say quá độ; 23.1% tại Iowa City9. Nebraska: 20.4% dân say quá độ; 22.7% tại Lincoln10. Michigan: 20% dân say quá độ; 21.9% tại Lansing-East Lansing.