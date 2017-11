Sài Gòn: Nhiều Doanh Nghiệp Phát Tài Nhờ Nuôi Cá Cảnh

Các tiệm cá cảnh trên đường Nguyễn Thông, Q.3 Sài Gòn.Thành phố Sài Gòn hiển nhiên là trung tâm cá cảnh lớn hàng đầu của cả nước. Nhiều cơ sở, doanh nghiệp cá cảnh thuộc thành phố đã và đang mở rộng quy mô sản xuất, nhắm làm ăn lớn ở thị trường xuất khẩu, theo Người Lao Động (NLĐO).Theo thống kê của Chi cục Thủy sản TP, 10 tháng đầu năm 2017, tổng diện tích nuôi cá cảnh toàn vùng Sài Gòn đạt khoảng 88 ha với hơn 290 cơ sở và hộ nuôi. Sản lượng cá cảnh xuất khẩu gần 16.25 triệu con, tăng 14.5% so với cùng kỳ năm 2016; kim ngạch đạt gần 17.58 triệu USD, tăng 20.7% so với cùng kỳ. Điều đáng chú ý là đã không còn tình trạng cá cảnh xuất khẩu không đăng ký kiểm dịch.NLĐO cho biết về cá cảnh nước ngọt xuất khẩu thì có hơn 70 loài, trong đó khoảng 45 loài nuôi sinh sản nhân tạo, hơn 20 loài được khai thác từ sông suối và khoảng 10 loài có nguồn gốc nhập khẩu từ Thái Lan, Đài Loan. Những loài cá cảnh có tỉ lệ xuất khẩu cao hiện nay là cá dĩa, neon, bảy màu, mô ly, hòa lan, phượng hoàng, chạch rắn, lòng tong, bướm bầu, thủy tinh, xiêm, sặc, ông tiên, tai tượng… Nhóm cá cảnh biển xuất khẩu chỉ chiếm tỉ lệ dưới 1%. Cá cảnh của Sài Gòn đã xuất khẩu đến 52 quốc gia; trong đó, thị trường châu Âu chiếm 60%, còn lại là các thị trường châu Á, châu Mỹ và Nam Phi.Với kết quả đó, UBND TP đặt mục tiêu cả năm 2017 sẽ xuất khẩu từ 18-20 triệu con cá cảnh, với giá trị kim ngạch là 20-25 triệu USD, tăng từ 15%-20% so với năm 2016. Còn mục tiêu đến năm 2020 là sản lượng sản xuất cá cảnh sẽ đạt 150-180 triệu con, xuất khẩu đạt 40-50 triệu con, kim ngạch đạt 40-50 triệu USD.NLĐO dẫn lời ông Tống Hữu Châu, chủ trang trại cá cảnh Châu Tống (quận 12), cho biết nuôi cá cảnh xuất khẩu được chính quyền chọn là lĩnh vực quan trọng trong nền nông nghiệp đô thị. Do đó, đã có các chính sách rõ ràng về phát triển cá cảnh, hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay cho hộ gia đình và các công ty trong quá trình sản xuất.Như đến nay, Trung tâm Khuyến nông TP đã nghiên cứu sinh sản được 3.000 con cá neon Việt Nam giống. Trong điều kiện nuôi nhân tạo cá neon thủy tinh được khai thác từ tự nhiên, các nghiên cứu sinh đã nâng tỉ lệ cá sống từ 25% lên 70%. Đồng thời, chuyển giao 3,000 cá con và 200 cá bố mẹ neon Việt Nam cho trại cá cảnh Thiên Đức (huyện Củ Chi); đồng thời chuyển giao kỹ thuật nuôi cùng 100 cá neon Việt Nam 2 tháng tuổi cho Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao nông nghiệp công nghệ cao TP.Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông cũng đã triển khai những mô hình cá cảnh tại các quận, huyện. Trong đó, lợi nhuận từ mô hình cá koi lên tới 600 triệu đồng/vụ; cá dĩa thương phẩm 160 triệu đồng/vụ; sinh sản cá dĩa đạt 163 triệu đồng/vụ..., NLĐO ghi nhận.Thu nhập từ nuôi cá cảnh đang hấp dẫn như thế nhưng theo Chi cục Thủy sản TP, nghề sản xuất cá cảnh của vùng Sài Gòn đến nay chủ yếu vẫn là nhỏ lẻ, hầu hết các trại nuôi chưa được đầu tư đúng mức, làm ăn mang tính truyền thống, sản xuất cá chủ yếu dựa theo kinh nghiệm mà không tuân thủ các quy chuẩn nên vấn đề vệ sinh, tiêu độc khử trùng, bảo đảm an toàn dịch bệnh chưa được quan tâm đúng mức. Dự án xây dựng chợ hoặc trung tâm giao dịch sinh vật cảnh, cá cảnh trên địa bàn TP vẫn chưa được triển khai. Tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại một số khu vực ở thành phố cũng ảnh hưởng xấu đến sự phát triển cá cảnh.NLĐO dẫn lời ông Lê Hữu Thiện, tổng giám đốc Công ty CP Sinh vật cảnh Thiên Đức, cho biết Âu châu là thị trường tiêu thụ cá cảnh lớn của thế giới. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường khó tính, có nhiều rào cản kỹ thuật và thủ tục phức tạp cho các nhà xuất nhập khẩu. Nhu cầu cá cảnh có quanh năm song vào mùa hè, khách hàng Âu châu quan tâm nhiều đến dòng cá lạnh (cá chép, cá tàu). “Do đó, cơ quan chức năng cần sớm công bố thủ tục và kết quả việc đề xuất phối hợp với Âu châu để được xuất cá chép từ Việt Nam. Đồng thời, cần kết nối tour du lịch của khách nước ngoài sao cho đến được với một số doanh nghiệp có tiềm năng xuất khẩu cá cảnh, nhằm giới thiệu sản phẩm trực tiếp với khách”, ông Lê Hữu Thiện đề nghị.