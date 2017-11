Taxi, Ngoại Ngữ, Triều Cường, Được Mùa, Hút Cát…

Xuân NiệmCó phải ngoại ngữ là khó nhất trong các môn học? Có lẽ như thế. Nhưng đối với nhiều người, Toán hay Lý Hóa mới khó nhất, hay Sử hay Địa mới khó nhất… Vấn đề là cần môi trường thuận tiện. Thí dụ, nếu truyền hình CNN kênh tiếng Anh hằng ngày phát hình tại Việt Nam, có lẽ nhiều học sinh sẽ giỏi tiếng Anh hơn từ ngày thơ ấu. Không có môi trường thuận lợi để học ngoại ngữ, sẽ học gian nan hơn.Bản tin Zing ghi nhận: 'Ngoại ngữ là rào cản lớn nhất của du học sinh Việt'…Theo bà Hồ Hạc Bảo Trâm - Giám đốc điều hành ACET Việt Nam, hầu hết du học sinh hiểu được nắm vững tiếng Anh là kỹ năng bắt buộc nhưng chưa hình dung cần vững đến mức nào.Bản tin VOV kể về “Cuộc chiến taxi: Taxi truyền thống bất lực trong cuộc chơi?”Câu chuyện về cạnh tranh giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ Grab, Uber vẫn chưa đến hồi kết thúc… Một thực tế là thị phần vận chuyển khách đang ngày càng nghiêng về Grab và Uber. Điều này đồng nghĩa sẽ đẩy nhiều hãng taxi truyền thống đứng trên bờ vực phá sản.Báo An Giang kể về một chuyện rất buồn: Chiều 23-11, UBND phường Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên) cho biết, cô N.T.H.T (37 tuổi, giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ.Sáng 21-11, sau khi dạy xong tiết học, cô gọi điện thoại báo cho gia đình hay ý định tự tử của mình và cho biết nguyên nhân do “buồn chuyện gia đình”Báo Cà Mau kể chuyện thiên tai là của đất trời, cứu trợ là chuyện của ta với mình: Tích cực khắc phục ảnh hưởng, thiệt hại do triều cường.Thời gian qua, mực triều trên địa bàn tỉnh Cà Mau dâng cao, một số nơi vượt mức báo động 3 và đạt mốc cao nhất trong vòng nhiều năm qua. Triều cường đã làm tràn bờ, vỡ bờ, gây ngập úng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống người dân.Triều cường đã làm ảnh hướng xấu đến sản xuất của người dân các huyện: Ngọc Hiển, Năm Căn, Đầm Dơi, Cái Nước, Phú Tân và Trần Văn Thời. Thiên tai làm tràn bờ và tràn lộ giao thông với tổng chiều dài trên 174 km, làm ảnh hưởng 156,7 ha nuôi trồng thuỷ sản và hoa màu. Mưa lớn, kết hợp triều cường trên địa bàn các huyện Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời và TP. Cà Mau làm sập thiệt hại 9.330 ha lúa, thiệt hại 228 ha hoa màu...Báo Bà Rịa Vũng Tàu kể: Cà phê được mùa, nông dân vẫn kém vui…Thời điểm này, các vườn cà phê trên địa bàn tỉnh đang bước vào vụ thu hoạch. Theo các nhà vườn, sản lượng cà phê năm nay tăng gần gấp đôi so với năm 2016. Tuy nhiên, niềm vui của người trồng cà phê không trọn vẹn, khi từ đầu tháng 11 đến nay, giá cà phê liên tục giảm, hiện chỉ còn 37.000 - 38.000 đồng/kg.Cuối tháng 10, khi cà phê bắt đầu chín bói, giá bán được thương lái thu mua tại vườn với mức khá cao, khoảng 44.000 - 45.000 đồng/kg. Thế nhưng, trong vòng 2 tuần trở lại đây, giá cà phê liên tục giảm, khiến nhiều nông dân lo lắng.Báo Long An ghi nhận: Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Long An phát hiện 1 vụ khai thác tài nguyên cát, sỏi trên sông Vàm Cỏ Đông thuộc ấp 5, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.Ngày13/11/2017, ông Phùng Tấn Thành (SN 1981) và ông Dương Văn Tuyến (SN 1983), cùng ngụ ấp Đình, Tân Chánh, huyện Cần Đước, sử dụng phương tiện bơm hút cát trên sông Vàm Cỏ Đông (thuộc ấp 5, Tân Phước Tây) thì bị lực lượng cảnh sát đường thủy phát hiện quả tang.Bản tin VietnamPlus kể: Bệnh không lây nhiễm đang gây ra 73% ca tử vong ở Việt Nam....Tại Việt Nam, các bệnh không lây nhiễm đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam. Cứ 10 người tử vong có 7 người mắc các bệnh không lây nhiễm như: tim mạch, đái tháo đường, ung thư, phổi mãn tính, chiếm 2/3 tổng gánh nặng bệnh tật.Báo Ấp Bắc kể chuyện trong các gia đình ở tỉnh Tiền Giang: Tại sao cứ phải sinh cho được con trai.Từ đầu năm đến nay, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh (gọi tắt là Chi cục) xây dựng Kế hoạch tổ chức hội thảo và biểu dương gia đình sinh con một bề là gái tiêu biểu, đã chỉ đạo các Trung tâm Dân số phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức thành công 11 buổi. Việc làm này có sức lan tỏa, tác động đến ý thức của cộng đồng, góp phần đẩy lùi tư tưởng trọng nam và khuyến khích hành động đẩy lùi tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS).Lại chuyện cam sành giá sụt, báo Vĩnh Long kể: Cam sành thuận vụ "giá bèo"…Trong khoảng một tháng nay giá cam sành luôn ở mức thấp, không bằng nửa giá so với cùng kỳ năm trước....Theo một số thương lái, đây là mùa thuận thường giá cam sẽ không cao, nhưng nếu so với 2 năm trước thì giá vầy là “bèo” nhất.Có đặc sản độc đáo mới tìm ra, theo Báo Đồng Tháp: trong 5 năm gần đây, HTX DVNN Tân Cường đã phát hiện và mở rộng được 20ha đất canh tác lúa tím than và tổ chức xay xát, đóng gói thành phẩm gạo tím than mang thương hiệu: “Gạo tím than Tân Cường”. Anh Nguyễn Văn Trãi - Giám đốc HTX cho biết: Đây là loại gạo có hàm lượng vitamin nhóm B, Canxi, Magie, Omega 3-6-9 cao, có lợi cho sức khỏe, giảm các bệnh về tim mạch, xương khớp, béo phì... Vì sử dụng phân hữu cơ và sản xuất theo hướng an toàn sinh học nên rất an toàn...Báo Hậu Giang kể về làn sóng du lịch Miền Tây: Theo báo cáo của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, năm 2016, ĐBSCL đón 28 triệu lượt khách, trong đó có 2,5 triệu lượt khách quốc tế, 8,5 triệu lượt khách lưu trú, với tổng doanh thu đạt 15.000 tỉ đồng.... MekongInvest 2017 đã giới thiệu, mời gọi đầu tư 33 dự án thuộc bất động sản và du lịch với tổng vốn gần 7.800 tỉ đồng và 45 dự án khác liên quan đến các ngành nông nghiệp, công nghiệp, chế biến, chế tạo, hạ tầng logistic với tổng vốn đầu tư 150.000 tỉ đồng.Báo Tây Ninh kể chuyện lạ: khi tiền bỗng dưng tràn vào Việt Nam từ ngoài biên giới.Ngày 18.11. 2017, tại luồng nhập cảnh xe khách và dân cư biên giới cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu), Hải quan cửa khẩu kiểm tra xe ôtô khách biển số 3C- 5577 do Thành điều khiển, nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam, phát hiện Thành cất giữ số tiền 490 triệu đồng mà không khai báo.Hải quan cửa khẩu tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật và người, giao cho Công an xử lý.