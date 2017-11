Cá Chết, Cà Phê, Hộ Khẩu, Hàng Tết, Mì Ăn Liền…

Môi trường là chuyện nhức nhối tại Việt Nam. Khi cá chết vì môi trường nước ở sông, ở hồ, ở biển bỗng nhiên không còn dung chứa được nữa, có nghĩa là sức khỏe con người cũng bị ảnh hưởng. Hãy hình dung về bản tin tháng trước, cư dân các khu phố đông xe chết vì ung thư nhiều hơn… Có làm gì để cứu môi trường chưa, lẽ ra nên là câu hỏi lớn cho các quan chức.

Bản tin VnExpress kể rằng mấy hôm nay, cá bớp nuôi trên vịnh Cam Ranh chết hàng loạt: người dân bán tháo hàng tấn cá cho thương lái với giá 135.000 đồng một kg, sau khi cá bớp nuôi trong lồng bè ở Khánh Hòa chết hàng loạt.

Bản tin VietnamPlus kể: Chiều 23/11, tại thành phố Thượng Hải, miền Đông Trung Quốc, Tập đoàn Càphê Trung Nguyên Legend đã khai trương văn phòng đại diện tại Trung Quốc, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của thương hiệu càphê Việt trong hành trình vươn ra thị trường thế giới.

...mở văn phòng tại Thượng Hải cũng là hoạt động kỷ niệm 14 năm thương hiệu càphê G7 của Tập đoàn Càphê Trung Nguyên ra đời. Tại thị trường Trung Quốc, sản phẩm càphê năng lượng G7 của Trung Nguyên luôn nhận được sự ưa chuộng của những người yêu càphê và đã có mặt trên tất cả các mạng trang bán hàng lớn, uy tín như Alibaba, Taobao.com, Tmall.com, Yihaodian.com, jd.com… và trên 1.000 siêu thị tại Trung Quốc.

Báo Lao Động ghi nhận rằng “Dân khổ vì hộ khẩu: Nên "khai tử" quy định về hộ khẩu trong tuyển sinh đầu cấp…”

Theo một chuyên gia hành chính, hiện nay có hơn 20 loại thủ tục liên quan đến đời sống người dân - từ lúc sinh đến lúc chết - yêu cầu phải xuất trình sổ hộ khẩu. Vì thế sẽ thật vất vả để tồn tại, nếu không có hộ khẩu....

Báo Người Lao Động kể về một tai nạn vô lý: Khi GrabCar vừa dừng, cô gái đã mở cửa phía sau khiến một người đi đường tông trúng cửa xe, tử nạn.

Ngày 23-11, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP SG cho biết đã lấy lời khai những người liên quan và đang tạm giữ 3 phương tiện trong vụ cô gái mở cửa Grab Car gây tai nạn chết người.

Sổ đỏ, sổ đỏ… VietnamNet có bản tin “Sổ đỏ ghi tên cả gia đình: Bố bán nhà phải hỏi ý con?”

Bố mẹ bán nhà phải có ý kiến của con trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình, trong đó con là thành viên. Thông tư 33/2017 đã bổ sung thêm đối tượng là “những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất” vào trong sổ đỏ.

Báo SGGP kể: Gần 18.000 tỷ đồng chuẩn bị hàng tết…

Tổng giá trị hàng hóa các doanh nghiệp (DN) sản xuất, dự trữ cung ứng cho 2 tháng trước và sau Tết Mậu Tuất 2018 là gần 18.000 tỷ đồng, trong đó giá trị hàng hóa bình ổn thị trường hơn 7.000 tỷ đồng.

Báo Thanh Niên cho biết công an đã bắt quả tang cơ sở tái chế dầu nhớt lậu quy mô lớn giữa rừng tràm.

...Khoảng 13 giờ ngày 23.11, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Công an xã Lê Minh Xuân bắt quả tang cơ sở tái chế dầu nhớt lậu nằm trong khu vực rừng tràm rộng khoảng 2.000 m2 ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân...

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở này có 130.000 lít nhớt thải chưa tái chế được chứa trong hàng trăm thùng phuy sắt (loại 200 lít - PV); 13.000 lít nhớt thải đang được nấu trong 2 lò nấu... Dầu nhớt thành phẩm được cơ sở này thừa nhận đem bán cho một số công ty hóa dầu ở tỉnh Long An.

Báo Hà Nội Mới ghi nhận về xe lửa Sài Gòn: UBND TPSG vừa chấp thuận phương án kéo dài hướng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), kết nối từ ga Suối Tiên (TP.SG) đến TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương), theo đề xuất của nhóm nghiên cứu Liên danh tư vấn Nippon Koei – Tokyu (Nhật Bản).

Báo Kiến Thức kể: Năm 2016, người Việt tiêu thụ 4,920 tỉ gói mì, xếp thứ 4 về tiêu thụ mì trên thế giới.

Hiệp hội mì ăn liền thế giới (WINA) mới đây cho biết năm 2016 thị trường Việt Nam có dấu hiệu phục hồi tiêu thụ mì gói với 4,920 tỉ gói mì, tăng 2,5% so với năm trước đó. Việt Nam vẫn xếp thứ 4 về tiêu thụ mì trên thế giới sau Trung Quốc, Indonesia và Nhật Bản.

Bản tin Infonet kể chuyện Nghệ An: Cảnh cáo nữ cán bộ địa chính “vòi tiền” để làm sổ đỏ.

Để viết hồ sơ và đi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, bà Trần Thị Hồng – công chức Địa chính xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã yêu cầu các hộ dân nộp cho mình gần 1 triệu đồng để "bôi trơn"...

Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương đã ký quyết định kỷ luật bà Trần Thị Hồng bằng hình thức Cảnh cáo. Đồng thời sắp xếp bố trí bà Hồng sang phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp & Môi trường của xã.

Bản tin VietnamPlus ghi nhận Malaysia bắt ngư dân VN đánh cá lậu: Theo báo New Straits Times, Cơ quan Bảo vệ tài nguyên thủy sản bang Pahang đã bắt giữ 22 ngư dân cùng 2 tàu cá Việt Nam sử dụng lưới kéo đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển Nenasi, Pekan của bang Pahang.

Vụ bắt giữ xảy ra lúc 10 giờ 25 phút ngày 22/11. Đội tuần tra của cơ quan trên đã phát hiện 2 tàu cá vi phạm cùng với thủy thủ đoàn gồm 22 ngư dân Việt Nam và 3 tấn cá, cách Sungai Miang, Pekan 29 hải lý.

Bản tin VnExpress kể chuyện Hà Nội: Không giấy tờ tùy thân khi chơi đêm, 400 người ở Hà Nội bị phạt.

Trong vòng một tháng, Công an Hà Nội đã kiểm tra hành chính 1.660 người có biểu hiện nghi vấn phạm tội, trong đó nhắc nhở trên 1200 người, lập biên bản gần 400 người không mang theo giấy tờ tùy thân, xử phạt trên 45 triệu đồng.