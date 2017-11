LH Hội Đồng Quốc Dân VN Mời Dự Cầu Siêu Quân Cán Chính VNCH, Ra Mắt Ban Vận Động Thành Lập Liên Hiệp HĐ Quốc Dân VN

Từ phải, Ô. Võ Đức Văn, ĐĐ Thích Trí Hiền, TS Lê Phước Sang, Công Chúa Sulu Maria Amore, Cựu Thủ Tướng Nepal Khil Raj Regmi, HT Thích Minh Tuyên, Cựu TT Ecuador Rosalia Arteaga, TS Penley, và Ông Đào Anh Tài tại Tòa Soạn Việt Báo. (Photo VB)

WESTMINSTER (VB) – Để chuẩn bị cho ngày tưởng niệm các lãnh đạo và tướng sĩ Quân Lực VNCH, cho buổi thuyết trình và hội thảo về đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền VN, và cho việc ra mắt Ban Vận Động Quốc Tế Yểm Trợ để thành lập Liên Hiệp Quốc Dân Việt Nam vào chiều Chủ Nhật, từ 3 đến 6 giờ chiều, ngày 26 tháng 11/2017 tại 11277 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92843, một phái đoàn của Ban Tổ Chức đã đến thăm viếng tòa soạn Việt Báo, trên Đường Moran, thành phố Westminster, vào chiều Thứ Sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2017.

Phái đoàn gồm Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Tiến Sĩ Lê Phước Sang, Công Chúa Maria Amore của Vương Quốc Sulu, Cựu Tổng Thống Ecuador Rosalia Arteaga, Cựu Thủ Tướng Nepal Khil Raj Regmi, Tiến Sĩ Penley, ĐĐ Thích Quảng Thuận, ĐĐ Thích Trí Hiền, ông Võ Đức Văn, ông Đào Anh Tài, và ông Huỳnh Long Giang.

Nhân dịp này phái đoàn đã dành cho phóng viên Việt Báo một cuộc trao đổi ngắn về buổi lễ sắp tới.

Trước hết, Công Chúa Xứ Sulu Maria Amore trình bày về kinh nghiệm hoạt động ngăn chận các vụ buôn bán người và vi phạm nhân quyền trên toàn cầu. Bà nói công việc của bà thuộc Hoàng Gia chứ không phải là tổ chức đối kháng với chính quyền. Tuy nhiên, bà cho biết kinh nghiệm cho thấy việc giáo dục người dân ý thức về các quyền dân sự và chính trị theo Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc đã giúp tổ chức của bà ngăn ngừa được nhiều vụ buôn bán người và vi phạm nhân quyền. Bà nói bà hiểu tình trạng mất tự do và nhân quyền của dân Việt tại VN.

Nữ Cựu Tổng Thống Ecuador Rosalia Arteaga cho biết ngoài thời gian làm tổng thống Ecuador bà có 20 năm kinh nghiệm là nhà giáo. Bà cho biết chính quyền mới tại đất nước Ecuador có cởi mở hơn so với chính quyền trước, và do đó bà hy vọng họ sẽ đưa đất nước và người dân vào trang sử mới sáng sủa hơn. Bà trình bày kinh nghiệm làm nghề giáo của mình để giáo dục cho thế hệ học sinh trẻ về nhân quyền và những tệ hại của nạn tham nhũng là một trong những cách góp phần làm thay đổi đất nước và con người.

Cựu Thủ Tướng Nepal Khil Raj Regmi cho biết hiện nay hầu hết các nạn nhân trong trận động đất vào tháng 4 năm 2015, với gần 9000 người thiệt mạng và gần 22000 người bị thương, đã ổn định được nơi ăn chốn ở. Tuy nhiên, các tổ chức từ thiện phi chính phủ vẫn tiếp tục tài trợ để tái thiết nhà cửa cho người dân. Cựu Thủ Tướng Nepal đến Hoa Kỳ lần này cũng có mục đích nhờ các cơ quan truyền thông chuyển đạt lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng người Việt khắp nơi nói chung và cộng đồng các tôn giáo của người Việt tại hải ngoại nói riêng đã tận tình và kịp thời cứu trợ cho các nạn nhân trong vụ động đất nói trên.

Được hỏi về mục đích của sự kiện sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 26 tháng 11 năm 2017 tại 11277 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92843, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên cho biết buổi lễ sẽ gồm 4 phần chính:

- Ra mắt Ban Vận Động Quốc Tế Yểm Trợ thành lập Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam;

- Cầu Siêu và tưởng niệm các vị lãnh đạo chính phủ, các vị tướng lãnh, các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và các lãnh tụ các chính đảng đã hy sinh vì tổ quốc và dân tộc;

- Đại diện của Đại Học International American University (IAU) sẽ trao bằng Tiến Sĩ Danh Dự cho các vị khách quý của Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân VN là những chính khách ngoại quốc có nhiều đóng góp cho cuộc vận động ngăn ngừa nạn buôn người và vi phạm nhân quyền.

- Thuyết trình và hội thảo về công cuộc vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam.

Hòa Thượng Thích Minh Dung trân trọng kính mời các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tổ Chức người Việt Quốc Gia, quý cơ quan truyền thông báo chí, và cộng đồng người Việt tị nạn đến tham dự buổi lễ nói trên.