1 Sếp Vay 1.900 Lượng Vàng, Xù Nợ

SAIGON -- Một cán bộ công an ký hợp đồng vay 1.900 lượng vàng từ một ngân hàng Sài Gòn, và rồi không chịu trả.

Con số đó chỉ là một phần trong DongA Bank nhìn thấy bián mất 2.000 tỉ đồng và 62.000 lượng vàng.

Bản tin SputnikNews/Người Lao Động nêu câu hỏi: Cựu cán bộ công an vay Ngân hàng Đông Á 1.900 lượng vàng là ai?

Bản tin nói rằng qua điều tra, Bộ Công an đã bắt giam một cựu cán bộ đội nghiệp vụ Công an TP SG vì gây thất thoát số lượng vàng lớn của DongA Bank.

Ngày 24-11-2017, Cục CSĐT Tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an cho biết đã bắt giữ và khám xét nơi ở đối với bị can Nguyễn Hồng Ánh (56 tuổi, ngụ TP.SG; nguyên cán bộ đội nghiệp vụ của Công an TP SG) để điều tra về hành vi "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo thông tin ban đầu, bị can Ánh ký hợp đồng vay 1.900 lượng vàng SJC của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) nhưng đến thời hạn không trả gây thiệt hại cho ngân hàng này số tiền lớn. Ngay sau khi bị bắt bị can Ánh bị C46 di lý ra Hà Nội để phục vụ quá trình điều tra.

Ngoài ông Ánh, C46 còn khởi tố đối với 7 lãnh đạo, cán bộ phòng giao dịch của DongA Bank gồm: Nguyễn Chí Công (nguyên Phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp DongA Bank), Quách Thành Sang (phụ quỹ), Vũ Thị Thanh Hoa (trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp DongA Bank) về hành vi "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can này có hành vi làm thủ tục tất toán khống các khoản vay của các cá nhân, tổ chức gây thiệt hại cho DongA Bank.

Cuối năm 2016, C46 đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Phương Bình (nguyên Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank), Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank) về tội "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng". C46 còn bắt giam bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (59 tuổi, nguyên phó giám đốc DongA Bank) cùng các nguyên lãnh đạo phòng giao dịch của DongA Bank.

Ông Bình là lãnh đạo nhưng không làm đúng trách nhiệm khi chỉ đạo cấp dưới giải ngân số tiền ngoài sổ sách, không có chứng từ kế toán để sử dụng làm ăn cá nhân, gây thất thoát cho DongA Bank hơn 2.000 tỉ đồng. Riêng bà Vân và Xuyến được xác định là người giúp sức, tiếp tay cho ông Bình.

Bản tin SputnikNews/Người Lao Động ghi thêm rằng trước đó, tháng 8-2015, Công an TP SG đã chuyển toàn bộ hồ sơ tại DongA Bank cho C46 tiếp tục mở rộng điều tra theo thẩm quyền. Cùng thời điểm này DongA Bank tiến hành kiểm tra ngân quỹ mới tá hỏa khi phát hiện quỹ Hội sở và quỹ Sở giao dịch bị thiếu hụt 2.000 tỉ đồng và 62.000 lượng vàng.

Làm việc với công an, ông Bình khai năm 2007 Công ty T&T ký hợp đồng với Công ty E.L và Công ty H.L do DongA Bank bảo lãnh hợp tác đầu tư với tổng giá trị hợp đồng lên đến 100 triệu USD. Do dự án đầu tư không hiệu quả nên ông Bình nhờ người nhà đứng ra vay tiền DongA Bank để lấy tiền mua lại cổ phần, tài sản pCông ty T&T. Ngoài ra, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục cho Công ty T&T vay tiền DongA Bank để trả nợ cho Công ty E.L và Công ty H.L. Khi DongA Bank thất thoát số tiền lớn, ông Bình lại chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa các khoản vay khống và xuất hơn 60.000 lượng vàng của khách hàng gửi tại ngân hàng này mang đi bán trả nợ.