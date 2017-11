Mẹ Cầu Thủ Brown Xin Trump Can Thiệp Để TQ Thả Con Trai

(Xem: 745)

WASHINGTON - Cha của cầu thủ sinh viên can tội ăn cắp vặt tại Hoa Lục đuợc TT Trump can thiệp với chủ tịch Xi Jinping để đuợc trả tự do và về nước lại bị TT Trump đả kích – các twitter sáng Thứ Tư của TT Trump gọi ông LaVar Ball là “thằng ngu vô ơn”.