ựu Tướng Flynn Bị điều Tra, Ngưng Liên Lạc Với Bạch Ốc

WASHINGTON - Luật sư của cựu Tướng Michael Flynn đã thông báo 1 luật sư của TT Trump: ngưng thảo luận về cuộc điều tra “toa rập với Nga”, ám chỉ ông Flynn có thể đang hợp tác với đoàn điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, theo nguồn tin thông thạo.

Luật sư Robert Kelner của cựu Tướng gọi điện thoại thông báo như thế với luật sư John Dowd của TT hồi chập tối Thứ Tư.

Sự tách rời này có thể báo hiệu ông Flynn, đối tượng hàng đầu của đoàn Mueller, định chia sẻ thông tin với các điều tra viên. Diễn biến này đuợc báo New York Times đưa tin trước tiên.

Ông Jay Sekulow, 1 luật sư của TT Trump, nói “Điều này là hoàn toàn ngoài mong đợi” – luật sư Kelner không trả lời yêu cầu bình luận. Ông Sekulow nhắc nhở “Ông Flynn nhận đuợc khai thông an ninh của chính quyền trước”.

Tướng Flynn là giám đốc quân báo triều Obama cho tới khi bị cách chức năm 2014 vì bị đả kích về phương cách điều hành và vì xung đột với các viên chức khác. Sau đó, ông Flynn thành lập công ty tham vấn Flynn Intel, và làm việc diễn thuyết ăn tiền, là hoạt động thu hút các nghi vấn từ CTV-đb Mueller.

Tháng 12-2015, ông Flynn nhận tiền của hệ thống truyền hình Nga RT thân chính quyền để dự 1 dạ tiệc có mặt TT Putin mà ông đuợc xếp đặt ngồi ghế kế bên.

Ngay cả khi ông Flynn đã là cố vấn của đoàn tranh cử của ứng viên Trump, Flynn Intel ký hợp đồng để vận động hành lang cho chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ – ông không báo cáo các khoản tiền nhận từ chính quyền ngoại quốc.

Ông Flynn bị ép từ chức sau 24 ngày làm cố vấn an ninh quốc gia nhận đã thảo luận các trừng phạt với Đại Sứ Nga Sergey Kislyak trong thời gian chuyển tiếp.