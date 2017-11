TQ: Úc Chớ Can Thiệp Biển Đông

BIỂN ĐÔNG -- Trung Quốc yêu cầu Úc không can thiệp vào hồ sơ Biển Đông...

Bản tin RFI ghi rằng hôm 23/11/2017, Trung Quốc đã yêu cầu Úc không nên có những « tuyên bố vô trách nhiệm» sau khi Canberra công bố Bạch Thư về chính sách ngoại giao, báo động những nguy cơ về an ninh do các hoạt động của Bắc Kinh ở vùng Biển Đông đang có tranh chấp.

Trong cuộc họp báo hôm qua, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lục Khảng cho rằng, nước Úc không phải là một bên trực tiếp liên quan đến vấn đề Biển Đông, cho nên không được đứng về phe nào. Ông Lục Khảng nói : « Chúng tôi hy vọng là phía Úc thực hiện đúng cam kết và ngưng đưa ra những tuyên bố vô trách nhiệm ».

Bản tin RFI nói rằng hôm Thư Tư chính phủ Canberra đã công bố Bạch Thư về chính sách ngoại giao và lợi ích quốc gia, nhấn mạnh là Canberra đặc biệt quan ngại về nhịp độ và quy mô chưa từng có của những hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh khẳng định chủ quyền trên gần như toàn bộ. Bạch Thư ghi rõ là «Úc chống việc sử dụng các thực thể đang tranh chấp và các cấu trúc nhân tạo ở Biển Đông vào các mục đích quân sự. Chúng tôi ủng hộ việc giải quyết các bất đồng thông qua thương lượng trên cơ sở luật pháp quốc tế».

Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực vẫn thường xuyên lên án Bắc Kinh gây thêm căng thẳng ở Biển Đông qua việc quân sự hóa các đảo ở vùng biển này, từ chối thương lượng đa phương về các khu vực có chủ quyền chồng lấn và vẫn không chấp nhận phán quyết năm ngoái của Tòa Trọng Tài Thường Trực bác bỏ những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh ở vùng này. Nhưng Trung Quốc vẫn lập luận rằng những đảo nhân tạo mà họ xây dựng ở Trường Sa, trên đó có các phi đạo và cơ sở thiết bị quân sự, chủ yếu là nhằm vào các mục đích dân sự.

Trong bối cảnh Biển Đông vẫn căng thẳng, hôm Thứ Năm, Trung Quốc thông báo là một đội oanh tạc cơ của không quân nước này đã tiến hành các cuộc tuần tra trên Biển Đông trong một cuộc thao dượt. Theo quân đội Trung Quốc, cuộc luyện tập nhằm chứng tỏ khả năng của nước này phá vỡ chuỗi đảo đầu tiên ( First Island Chain ), vốn có từ thời chiến tranh lạnh, giữa Nhật Bản và Đài Loan, mà Bắc Kinh cho rằng Hoa Kỳ đã sử dụng để bao vây Trung Quốc.

Trong khi đó, bản tin VOA ghi phản ứng từ phía chính phủ Úc châu: Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop đã bác bỏ những lời chỉ trích của Trung Quốc.

Bà Bishop nói: "Bộ Ngoại giao Úc mô tả phân tích của chúng tôi về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Úc là hoàn toàn khách quan, và phản hồi mà tôi có được từ các quan chức cao cấp của Trung Quốc là họ tôn trọng lập trường của chúng tôi nêu trong Sách trắng”.

Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận tình hình: Năm ngư dân Phú Yên đang bị giữ ở tỉnh Pangasinan - Philippines sẽ được chính phủ Philippines cung cấp lương thực, nước uống và nhiên liệu để chạy tàu cá về Việt Nam vào ngày 24-11-2017, thuyền trưởng Phạm Tô, một trong 5 ngư dân, cho đài Á Châu Tự Do biết qua điện thoại vào tối ngày 21 tháng 11.

Ông Tô cho biết chiều ngày 21-11, người thông dịch của Đại sứ quán Việt Nam gọi điện cho ông thông báo việc phía luật sư của 5 ngư dân nhận được thông tin từ Cục ngư nghiệp và nguồn lợi thủy sản Philippines (BFAR) cho biết sẽ trả tự do cho họ, nhưng không cho biết nguyên nhân vì sao.

“Chiều ngày 24 sẽ được trả về Việt Nam, đó là thông tin của cảnh sát biển nói với Đại sứ quán VN, rồi họ nói với thông dịch nói lại với tôi”, thuyền trưởng Phạm Tô cho biết.