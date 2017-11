Hồ Sơ Paradise: 200 Đại Gia, Hãng VN Rửa Tiền, Trốn Thuế

SAIGON -- Hồ sơ rửa tiền, trốn thuế... Có bao nhiều đại gia đỏ trong lãnh thô VN đang gửi tiền ra các thiên đường trốn thuế hải ngoại?Bản tin RFA ghi rằng: Hơn 200 cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong Hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế.Hồ sơ được Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế ICIJ công bố hôm 21/11 cho thấy Việt Nam có 92 thực thể nước ngoài, 22 cá nhân và 171 địa chỉ được nhắc tên.Trong số này có 14 công ty đặt tại Virgin nước Anh, 11 công ty tại quần đảo Cayman và nhiều công ty khác đặt tại Panama, Bahamas và quần đảo Cook. Đây hầu hết đều là những nơi được mệnh danh là thiên đường thuế do mức thuế ưu đãi và việc lập doanh nghiệp tại những nơi này cũng dễ dàng.Hồ sơ Paradise có mục đích để cảnh báo nguy cơ trốn thuế, lách thuế của các cá nhân tổ chức thông qua các giao dịch xuyên quốc gia. Năm 2016, hơn 200 cá nhân, tổ chức của Việt Nam cũng bị nêu tên trong hồ sơ này.Trong khi đó, bản tin VietnamNet ghi rằng: Dữ liệu có thể tìm thấy tại địa chỉ offshoreleaks.icij.org.Bản tin VNN ghi rằng: Một số tổ chức, cá nhân trong hồ sơ có liên quan tới một số cái tên và địa danh khá nổi tiếng như: Phu Quoc, Hoi An, Furama, Ha Noi, TP.HCM…Hiện tượng các đại gia, trong đó có các đại gia Việt lộ khối tiền triệu, tỷ USD ở nước ngoài đã được phơi bày trong các hồ sơ trước, trong đó có Panama Papers.Hồ sơ Panama và giờ đây là Paradise cảnh báo nguy cơ lách thuế, trốn thuế của các tổ chức, cá nhân liên quan ở Việt Nam thông qua các giao dịch xuyên quốc gia. Đây không phải là lần đầu tiên các đại gia Việt lộ khối tiền triệu đô, các giao dịch mua bán tài sản lớn ở nước ngoài.Trước đó, Hồ sơ Panama công bố hôm 10/5/2016 cũng đã công bố Việt Nam, có 189 cá nhân, 19 công ty offshore và 23 công ty trung gian trong danh sách này. Nhưng rồi, các vụ việc nếu không dang dở thì cũng rơi vào quên lãng.VietnamNet cũng ghi rằng: Một số cá nhân đã lên tiếng cho rằng, việc có tên trong danh sách là điều bình thường, hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ. Nhưng đó chỉ là số rất ít, đa số tài sản, giao dịch của các cá nhân, tổ chức, sự di chuyển của dòng tiền vẫn là một bí ẩn.Đầu 2015, tài liệu của tổ chức phóng viên điều tra (ICJC) đã công thông tin hơn 100.000 khách hàng, thuộc hơn 200 quốc gia mở tài khoản tại ngân hàng HSBC, chi nhánh Thụy Sĩ trong giai đoạn 1988 đến 2007.Có 26 khách hàng liên quan đến Việt Nam trong danh sách này, với tổng tài sản 37,5 triệu USD và người có tài sản lớn nhất là 12,2 triệu USD. Nhiều chuyên gia cho biết, các quy định hiện không cho phép người Việt gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài. Thậm chí, thời điểm đó các quy định còn khắt khe và giao thương quốc tế còn khó hơn bây giờ nhiều. Nhưng sự việc này cũng trôi qua nhanh chóng.Bản tin cũng ghi nhận: “Nghiên cứu gần đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), hàng năm, các quốc gia đang phát triển bị mất khoảng 213 tỷ USD do tình trang trốn thuế của các công ty đa quốc gia. Tại Việt Nam, điều tra toàn quốc của Tổng cục Thuế năm 2013 về tình trạng trốn thuế cho biết 83% DN nước ngoài đang sử dụng nhiều mánh khóe khác nhau để giảm thiểu số tiền thuế phải nộp.”