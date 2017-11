Mầm Non, Biển Đông, Cao Tốc, Nhà Giáo, Bia Rượu...

Xuân NiệmCông nhân gửi con học miễn phí ở trường mầm non được xây tốn kém cả nhiều triệu đôla? Việt Nam đã tới thiên đường xã hội chủ nghĩa? Đúng vậy, nhưng đó là các trường do các công ty ngoại quốc vào VN đầu tư, xây trường cho con các công nhân của công ty...Báo SGGP kể: Trường MN Dona Standard đóng trên địa bàn KCN Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc), do Công ty Dona Standard thuộc Tập đoàn Phong Thái đầu tư xây dựng để chăm sóc và nuôi dạy con công nhân đang làm việc tại công ty, với tổng kinh phí là 3 triệu USD, được khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 8-2016. Khuôn viên trường rộng 2,4ha gồm hàng chục phòng học, các phòng chức năng, khu vui chơi, khu vực ăn uống, cùng đội ngũ giáo viên giỏi (thu nhập trên 7 triệu đồng/tháng). Trường trông giữ hơn 1.000 con công nhân từ 6 giờ 30 đến 20 giờ, nên dù tăng ca người lao động vẫn yên tâm làm việc. Trường hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nên không thu học phí mà do công ty hỗ trợ, phụ huynh chỉ đóng góp tiền ăn cho mỗi cháu 430.000 đồng/tháng... Ngoài ra, các khoản bảo hiểm cũng được công ty hỗ trợ.Biên Đông lo hơn biên giới trên đất liền? Chưa chắc. Bản tin VOA ghi lời GS Ngô Vĩnh Long giải thích:“Nếu mang ra so sánh, thì mối đe dọa của Trung Quốc ngay ở trên đất liền còn nguy hiểm hơn mối đe dọa trên Biển Đông rất là nhiều. Mình không muốn làm cho Trung Quốc quá phật lòng trong khi những nước có thể giúp Việt Nam hiện nay còn có vẻ hơi thờ ơ. Việt Nam chúng ta có câu “nước xa mà lửa gần”. Nếu lửa bốc cháy nhà mình mà nước không gần thì rất là khó, thành ra tôi hiểu vì sao chính quyền Việt Nam trải thảm đỏ đón ông Tập Cận Bình.”Đội tuyển VN sẽ vào World Cup năm nào? Ráng chờ 13 năm nữa... Bản tin BBC viết: Giggs 'hi vọng' đưa Việt Nam đến World Cup 2030.Ryan Giggs chỉ 'hi vọng' Việt Nam sẽ đủ khả năng vào World Cup 2030, BLV Quang Huy nhận định về câu nói gây bão của cựu ngôi sao MU.Hai cựu ngôi sao Quỷ đỏ Manchester United Ryan Giggs và Paul Scholes đã có mặt tại Hà Nội hôm 20/11 để tham dự Lễ khánh thành Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF.Đây cũng là lần đầu tiên, Ryan Giggs ra mắt dưới vai trò Giám đốc trung tâm PVF và Paul Scholes dưới vị trí Cố vấn kỹ thuật.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Quốc hội duyệt gần 120 nghìn tỷ đồng làm đường bộ cao tốc Bắc – Nam.Với tỷ lệ tán thành 408/449 (đạt 83,1%) đại biểu tham gia biểu quyết, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 vào sáng nay 22/11.Báo Tuổi Trẻ kể: Đề xuất miễn học phí đến lớp 9, nhà giáo hưởng lương cao nhất...Theo dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi vừa được Bộ Giáo dục - đào tạo trình Chính phủ, đối tượng học sinh không phải đóng học phí sẽ được mở rộng đến lớp 9....Cũng theo dự thảo, quy định về tiền lương của nhà giáo sẽ được điều chỉnh theo hướng lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ.Coi bộ hứa hẹn với nhà giáo hơi nhiều...Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể: Liên quan đến chuyện doanh nghiệp hối lộ chính quyền, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng thừa nhận trước Quốc hội rằng: “Theo khảo sát, năm 2015, có 63% số hộ kinh doanh “đi đêm” với cán bộ thuế và sang 2016 con số này đã giảm còn 31%. Doanh nghiệp “đi đêm” đôi khi vì bị vòi vĩnh, nhiều lúc cũng do doanh nghiệp muốn thông đồng với quan chức để né thuế, giảm thuế, thậm chí là trốn thuế”.“Trên trải thảm dưới rải đinh”, tức là ở cấp cao kêu gọi, cấp dưới rải đầy “đinh” buộc doanh nghiệp đi qua. Mà muốn tránh “đinh” phải hối lộ.Báo Thanh Niên kể: Theo Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA), chỉ tính riêng 8 tháng của năm nay, tồn kho bia rượu tăng 62% so cùng kỳ.Báo cáo của VBA cho thấy, ngành công nghiệp đồ uống đã đóng góp khoảng 3% tổng ngân sách nhà nước, giải quyết cho hơn 50.000 lao động trong ngành và hàng triệu lao động khác. Trong ngành công nghiệp đồ uống, lĩnh vực nước giải khát và bia là những sản phẩm có tỷ lệ tăng trưởng tốt, giai đoạn 2011 - 2015 tăng trưởng 6,6%/năm.Báo Người Lao Động kể: Bắt 1 con gà về nấu cháo, "xơi" 6 tháng tù.Sau khi lai rai xong, hai "bợm nhậu" rủ nhau tới nhà bạn chơi. Sẵn thấy sơ hở, Ngô Văn Giáp (Hà Tĩnh) đã nghe lời bạn vào bắt 1 con gà trống về nấu cháo.Ngày 22-11, TAND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử Ngô Văn Giáp (trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù vì tội trộm 1 con gà.Báo Lao Động kể: “Chạy” hộ khẩu, lót tay để xin học trái tuyến… là cách mà người dân ở quê ra thành phố sinh sống phải “bấm bụng” làm, để có được một “suất” cho con vào trường công lập....Để xin học cho con, các gia đình không có hộ khẩu ở Hà Nội hay các đô thị lớn - dù đã mua được nhà, làm việc ở thành phố hàng chục năm - buộc phải lựa chọn giữa hai kịch bản: Bấm bụng “chạy” hộ khẩu, nhờ vả để xin học trái tuyến, hoặc cho con vào học trường tư thục với chi phí cao. Nếu không, họ đành gửi con về quê, gửi người thân chăm sóc.Báo Pháp Luật kể: Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện ký Quyết định bổ nhiệm số 4408 ngày 21-11, bổ nhiệm ông Lý Xương Căn làm đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ ba năm từ tháng 12-2017 tới tháng 12-2020.Ông Lý Xương Căn tên tiếng Hàn là Lee Chang Kun, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ hồi tháng 9 gửi thư đề nghị lên Bộ VH-TT&DL, Tổng cục Du lịch mong muốn trở thành đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc và hiến kế phát triển du lịch.Ông Lý Xương Căn nhập quốc tịch Việt Nam từ năm 2010, hiện là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.Chuyện lạ...