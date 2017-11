Một Số Tin Di Trú Cập Nhật Trong Tháng 11

Lê Minh HảiMục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ.(Robert Mullins International) Một tựa đề bản tin thổi phồng như sau: "Việt Nam là kẻ thắng nhiều nhất trong chuyến đi Á Châu của Donald Trump"! Trong chuyến đi Á Châu vừa qua, ông Trump lập lại nhiều lần sẽ theo chính sách mậu dịch Hoa Kỳ Trước Hết, điều này có nghĩa là ông sẽ đòi hỏi bất cứ quốc gia nào thương lượng với Hoa Kỳ phải đối xử công bằng và công nhận những quyền về tài sản trí tuệ. Và mặc dù 11 quốc gia cùng đồng thuận về những kế họach cho khối Quan Hệ Đối Tác Liên Thái Bình Dương (tức Trans Pacific Partnership, TPP), ông Trump vẫn không muốn gia nhập. Hoa Kỳ vẫn có thể gia nhập khối này trong tương lai. Dù tham dự rất nhiều cuộc họp tại nhiều quốc gia khác nhau, chuyến đi Á Châu của ông Trump không cho thấy những thành quả nào rõ rệt.Tuy nhiên, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã được ngay từ đầu hai điều mà họ mong muốn từ ông Trump. Thứ nhất, theo một vài báo chí nhận xét, nhà nước Việt Nam hy vọng việc tái bảo đảm từ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục quan tâm đến sự kiện tranh chấp chủ quyền vùng Nam Hải. Cách nay không lâu, ông Trump đã cho một vài tàu hải quân Hoa Kỳ đi ngang qua vùng này để chứng tỏ quan điểm của Hoa Kỳ rằng đầy là vùng biển được tự do qua lại, mặc cho Trung cộng lên tiếng chống đối.Tại Hà Nội, ngay trước khi lãnh đạo Trung cộng đến Việt Nam, Trump đã hứa giúp làm trung gian và phân xử tranh chấp vùng Nam Hải. Thái độ của ông Trump ít nhất cũng ghi nhận mối quan tâm của Việt Nam và tỏ ra sẽ không rút lại việc ủng hộ nhà nước Việt Nam.Thứ hai, nhà nước Việt Nam muốn bảo đảm rằng Hoa Kỳ vẫn quan tâm đến mậu dịch tự do, ngay cả sau khi Hoa Kỳ rời khỏi khối Quan Hệ Đối Tác Liên Thái Bình Dương vào tháng Giêng vừa qua. Hoa Kỳ hiện vẫn là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam.Trump cam kết với Trần Đại Quang, Chủ tịch nhà nước Công sản Việt Nam, rằng ông trông chờ quan hệ mậu dịch song phương đối ứng và công bằng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.Thông điệp cơ bản của ông Trump tại diễn đàn Hợp Tác Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương (tức Asia-Pacific Economy Cooperation, APEC) là các nước trong khối này nên gỡ bỏ những thực tiễn mậu dịch không lành mạnh. Người ta cho rằng ông muốn nhắm vào Trung cộng nhưng ông cũng gửi quan điểm này đến các nước Đông Nam Á.Việc cấm du hành của Trump: Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ cho phép cấm vài phần. Tòa Phúc Thẩm tại tiểu bang California đã cho phép một vài phần trong lệnh cấm du hành mới nhất của Donald Trump có hiệu lực. Tòa nói rằng chính phủ có thể cấm nhập cảnh những người từ sáu quốc gia đa số là người Hồi giáo nếu họ không có những liên hệ với Hoa Kỳ.Lệnh cấm liên quan đến những người dân từ các nước Iran, Libya, Syria, Yemen, Somalia và Chad nếu họ không có "những liên hệ" với Hoa Kỳ. "Những liên hệ" được định nghĩa là những liên hệ gia đình và có những liên hệ "chính thức, có giấy tờ" với những thực thể ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như các trường đại học và các cơ quan tái định cư. Những người nào có liên hệ gia đình sẽ có thể nhập cảnh, kể cả ông bà nội-ngọai, các cháu nội-ngọai, anh em rể, chị em dâu, cô dì, chú bác, cháu trai, cháu gái và bà con của những người ở Hoa Kỳ.Tòa không bỏ những giới hạn đối với những người ở những nước trong danh sách cấm của Trump, đó là Bắc Hàn và Venezuela. Trump từng nói rằng lệnh cấm du hành cần có để bảo vệ Hoa Kỳ từ những đám khủng bố.Phóng vấn chiếu khán (visa) tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn đã trở lại bình thường. Chiếu khán phi di dân đã không được cấp khi Lãnh sự đang chuẩn bị chuyến du hành của ông Trump tại Việt Nam, nhưng nay việc cấp chiếu khán đã trở lại bình thường cho tất cả các lọai đơn xin chiếu khán.Chương trình Đầu Tư EB5 Trung Tâm Vùng đã được gia hạn đến ngày 8 tháng 12 năm 2017.Trong tháng Chín vừa qua, trong những luật lệ ban hành của liên bang, Chương Trình (Đầu Tư) Trung Tâm Vùng EB-5 đã được gia hạn thêm đến ngày 8 tháng 12 năm 2017. Chương trình này cũng đã được gia hạn, nhưng không thay đổi chính sách, nhiều lần sau khi hết hạn vào ngày 30 tháng Chín năm 2015.Nhiều thông tin cho biết Quốc hội đang thảo luận về việc cải tổ khá nhiều về chương trình đầu tư EB-5 và sẽ loan báo với những luật lệ mới trước ngày 8 tháng 12 tới. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng chương trình EB-5 sẽ được gia hạn tiếp tục, không có gì thay đổi cho đến năm 2018. Hiện nay, chiếu khán EB-5 không là mối quan tâm cao của Quốc hội.Hiện có nhiều ưu tiên quan trọng hơn trong các phòng họp của Quốc hội, chẳng hạn như chương trình DACA giúp cho những người đến Hoa Kỳ bất hợp pháp từ thơ ấu và việc cải tổ di trú, cải tổ thuế, cải tổ việc chăm sóc sức khỏe, phòng chống hỏa tiễn chống lại mối đe dọa của Bắc Hàn, cũng như ngân sách chi tiêu quốc phòng, và thảo luận về ngân sách. Những cuộc thảo luận ngân sách lớn nhất trong năm sẽ xảy ra trong vài tuần nữa, khi các vị dân cử muốn đẩy nhanh những cuộc thương lượng trước khi trở về gia đình chuẩn bị mùa lễ Giáng Sinh.Vai trò của chính phủ Hoa Kỳ trong những đề án đầu tư EB-5: Sở di trú có trách nhiệm bảo đảm rằng chương trình đầu tư EB-5 và người đầu tư tuân theo luật. Chương trình đầu tư EB-5 được đề ra giúp các nhà đầu tư bỏ vốn để kinh doanh thương mại được thực hiện bởi các trung tâm vùng. Các Trung Tâm Vùng được Sở di trú chấp thuận dựa trên những đề án nhằm phát triển kinh tế Hoa Kỳ.Sở di trú và Chính Quyền Liên Bang Hoa Kỳ không tài trợ các trung tâm vùng và không bảo lãnh họ và cũng không bảo đảm sự thành công của các trung tâm vùng. Xin nhắc lại, chính phủ Hoa Kỳ không liên hệ tài chánh dưới bất cứ hình thức nào với những đề án của trung tâm vùng. Chính phủ Hoa Kỳ không bảo đảm hoặc hứa hẹn rằng bất cứ đề án trung tâm vùng sẽ thành công. Việc đầu tư này cũng giống như những sinh họat kinh doanh tư nhân khác. Điều này có nghĩa là tiền đầu tư có thể gặp rủi ro. Chẳng có gì bảo đảm trong đời sống này việc làm ăn nào cũng sẽ thành công.Tiếc thay, có ít nhất một nhân viên Việt Nam rêu rao rằng đề án đầu tư EB-5 của ông ta ở Hoa Kỳ được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ và bảo đảm. Và một nhân viên khác còn rao hàng rằng những đề án trung tâm vùng của ông ta là Lọai A (Class A), có nghĩa là không hề gặp rủi ro. Nhưng thực tế là không hề có những đề án nào như vậy cả. Không có dự tham dự nào của chính phủ, và cũng chẳng có đề án đầu tư nào không có mối lo. Tất cả đề án của EB-5 đều có thể gặp rủi ro. Những nhân viên nói trên là những kẻ nói dối.Thực tế cho thấy có nhiều trung tâm vùng đáng tin cậy và chân thành. Điều này tùy vào các nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ lưỡng và chọn đúng nơi.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Trong diễn văn tại Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương (APEC) vừa qua, ông Trump đã nói gì đến Trung cộng?- Đáp: Ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ không cho phép trao đổi mậu dịch với những nước có thói quen ăn cắp tài sản trí tuệ và không tuân hành những luật lệ mậu dịch. Ông Trump không nói rõ đó là Trung cộng nhưng nhiều người cho rằng ông muốn nói đến một chính quyền bá đạo, chỉ muốn bá quyền. Trump cũng lập lại sẽ phải cạnh tranh trên một nền tảng công bằng. Hoa Kỳ phải là ưu tiên một. - Hỏi: Sau Trung cộng, quốc gia nào có đầu tư EB-5 nhiều nhất vào Hoa Kỳ?- Đáp: Quốc gia đó là Việt Nam.- Hỏi: Liệu Quốc hội có thay đổi vốn đầu tư 500.000 mỹ kim sớm không?- Đáp: Hiện nay chương trình đầu tư EB-5 được gia hạn không có gì thay đổi về số vốn đầu tư 500.000 mỹ kim. Không ai nghĩ rằng có sự thay đổi nào về những điều lệ của chương trình đầu tư EB-5 cho đến giữa năm 2018 hoặc trễ hơn nữa. Lê Minh Hải