1 Ông Ohio Dọa Bắn Tàn Sát Tại Sòng Bài Las Vegas

LAS VEGAS - 1 cư dân Ohio bị bắt và bị truy tố về tội đe dọa tàn sát tại sòng bài Las Vegas, nơi vợ của y đang giúp việc – viên chức FBI cho hay nghi can Wei Li, cư dân Cuyahoga Fall 28 tuổi, đưa ra hàng loạt đe dọa trong các tin nhắn texting giữa ngày 6 và 9-11, gồm nổ súng tàn sát tại 1 nhà thờ tập trung khoảng 1000 tín hữu.Theo tài liệu do Cleveland.con trích dẫn, text đe dọa của Wei Li ghi “Tôi sẽ làm chuyện lớn nhất lịch sử”. Tên của sòng bài liên quan không đuợc tiết lộ – nghi can gửi cho vợ ảnh y cầm súng và dao.Trong 1 text gửi ngày 9-11, y dọa giết vợ nếu không đuợc cấp thẻ xanh. HuffPost đưa tin : FBI và cảnh sát Cuyahoga Falls tổ chức thẩm vấn phối hợp – khi cac nhà điều tra yêu cầu Li mở khoá điện thoại di động, y làm theo nhưng xoá hàng loạt thông điệp text, khiến y bị bắt và tống giam.Y khẳng định không hành động như đe dọa vợ – y đã bị truy tố về các tội đe dọa bằng điện thoại và hủy tang chứng và đã bị chuyển tới khám đường liên bang