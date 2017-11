Bản Văn Lên Án Công An Bắt Cóc

HANOI -- Nhiều nhà trí thức và một số hội đoàn xã hội dân sự đã ra bản văn “Tuyên Bố Của Các Tổ Chức Xã Hội Dân Sự Về Việc Bắt Cóc Và Câu Lưu Phạm Đoan Trang, Nguyễn Quang A Và Bùi Thị Minh Hằng” -- nội dung lên án công an bắt cóc các nhà hoạt động nhân quyền.Bản văn qua 3 đợt ký tên đã có khoảng 120 người ký tên và 18 hội đoàn xã hội dân sự.Bên phía hội đoàn có: Diễn đàn Xã hội Dân sự, Ban Vận động Văn đoàn Độc lập VN, CLB Lê Hiếu Đằng, Hội Nhà báo Độc lập, Diễn đàn Bauxite VN, CLB Phan Tây Hồ, Hội Bầu Bí Tương thân, Nhóm Văn Lang Cộng hòa Séc, Con đường Việt Nam, Mạng lưới Blogger Việt Nam và nhiêu tô chức khác.Ký tên phía cá nhân có Nguyễn Quang A, Hà Sĩ Phu, Hoàng Dũng, Nguyễn Khắc Mai, Nguyễn Huệ Chi, Đặng Thị Hảo, Nguyễn Đình Nguyên, Hoàng Hưng, Nguyễn Đăng Hưng, Nguyễn Xuân Diện, và nhiều vị khác.Bản Tuyên Bố có nội dung:“Các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam ký tên dưới đây cực lực lên án việc an ninh Việt Nam bắt cóc và câu lưu các nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, Nguyễn Quang A, và Bùi Thị Minh Hằng ngày 16/11/2017 vừa qua.Các nhà hoạt động nêu trên bị công an bắt cóc ngay sau khi kết thúc một cuộc họp với phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) ở toà nhà Lotte, Hà Nội. Đây là cuộc họp trước phiên Đối thoại Nhân quyền thường niên giữa EU và Việt Nam, được EU tổ chức với mục đích tham vấn các nhà hoạt động và các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam. Trước đó, vào tháng Hai, phái đoàn Uỷ ban Nhân quyền của Nghị viện Châu Âu cũng đã có cuộc tiếp xúc tương tự với các nhà hoạt động trên.Trong suốt quá trình bị câu lưu, các nhà hoạt động nêu trên đều bị cách ly với bên ngoài và không có bất kỳ sự trợ giúp pháp lý nào.Cả ba nhà hoạt động lần lượt được trả tự do vào buổi chiều và nửa đêm cùng ngày. Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang bị thu giữ điện thoại và máy tính một cách trái pháp luật, đồng thời tiếp tục bị giam lỏng tại gia sau đó.Chúng tôi cực lực phản đối và lên án các hành động nêu trên của an ninh Việt Nam và các cơ quan khác. Những hành động này hoàn toàn trái pháp luật hiện hành của Việt Nam, trái với các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã phê chuẩn, và trái với các cam kết quốc tế khác về nhân quyền của Việt Nam.Việc bắt giữ và tịch thu tài sản một cách trái pháp luật đối với các nhà hoạt động xã hội dân sự là đòn tấn công trực diện vào các thiết chế dân sự đang manh nha hình thành ở Việt Nam. Chúng đồng thời cho thấy các cơ quan nhà nước sẵn sàng chà đạp lên pháp luật do chính họ ban hành nhằm mục đích ngăn cản những tiếng nói độc lập.Chúng tôi coi đây là một mối đe doạ trực tiếp và đặc biệt nghiêm trọng đối với sự phát triển bình thường của không chỉ các tổ chức xã hội dân sự, mà còn của toàn xã hội.Bảo vệ nhân quyền cho một người cũng chính là bảo vệ nhân quyền cho tất cả mọi người. Chúng tôi kêu gọi người dân, cộng đồng, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước lên án những hành vi vi phạm nêu trên. Chúng tôi đề nghị các cơ quan của Liên minh Châu Âu chất vấn chính phủ Việt Nam về vụ việc này và các vụ việc tương tự xảy ra với các nhà hoạt động xã hội dân sự.Chúng tôi yêu cầu các cơ quan chức năng Việt Nam ngay lập tức chấm dứt mọi hành vi tấn công và sách nhiễu các nhà hoạt động, nhanh chóng mở các cuộc điều tra về những vụ đã nêu trong tuyên bố này và sớm công bố kết quả tới toàn dân.”Hiện thời, bản văn vẫn đang mời gọi ký tên: Email tiếp nhận chữ ký là tuyenbotochucXHDS@gmail.com