Dân Biểu Lou Correa Vinh Danh 60 Năm Điện Ảnh Nữ Tài Tử Kiều Chinh

Nữ tài tử Kiều Chinh (trái) và Dân Biểu Liên Bang Lou Correa.(Photo VB)Chụp hình lưu niệm.Nữ tài tử Kiều Chinh và DB Lou Correa cắt bánh mừng kỷ niệm 60 Năm Điện Ảnh Kiều Chinh.Trong buổi vinh danh 60 Năm Điện Ảnh Kiều Chinh.(Photo VB)SANTA ANA (VB) – Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Địa Hạt 46 Lou Correa đã vinh danh sự đóng góp trọn đời cho ngành điện ảnh và cộng đồng và 60 năm điện ảnh của nữ tài tử Kiều Chinh tại buổi tiếp tân vinh danh tại văn phòng địa hạt thành phố Santa Ana vào chiều Thứ Tư, ngày 22 tháng 11 năm 2017, với sự tham dự của đại diện các cơ quan truyền thông báo chí Việt-Mỹ, cộng đồng, bằng hữu và những người ái mộ nữ tài tử Kiều Chinh.Trong Khóa Họp Quốc Hội Lần Thứ 115 tại Quốc Hội Hoa Kỳ ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Địa Hạt 46 Lou Correa đã vinh danh sự đóng góp trọn đời cho ngành điện ảnh và cộng đồng và vinh danh kỷ niệm 60 năm điện ảnh của nữ tài tử Kiều Chinh. Qua đó, Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ (Quốc Hội Hoa Kỳ) đã chính thức ghi vào biên bản chấp nhận sự vinh danh nữ tài tử Kiều Chinh của Dân Biểu Lou Correa.Chính vì nguyên do đó, Dân Biểu Lou Correa đã tổ chức buổi vinh danh sự đóng góp trọn đời cho ngành điện ảnh và kỷ niệm 60 năm điện ảnh của nữ tài tử Kiều Chinh hôm 22 tháng 11 năm 2017 tại văn phòng địa hạt 46 ở thành phố Santa Ana, Nam California.Trong lời phát biểu mở đầu buổi vinh danh, DB Lou Correa nói rằng nữ tài tử Kiều Chinh là khuôn mặt lịch sử điện ảnh của Hoa Kỳ và thế giới. Ông nói rằng nữ tài tử Kiều Chinh qua những vai đóng trong các bộ phim được Hollywood công chiếu đã gửi đi thông điệp và làm sống lại những hình ảnh của cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông cho biết nữ tài tử Kiều Chinh là khuôn mặt đại diện không những cho nền văn hóa Việt Nam mà còn cho nước Mỹ.Dân Biểu Lou Correa trịnh trọng tuyên bố rằng, hôm nay là một ngày trọng đại để công nhận sự đóng góp trọn đời cho nền điện ảnh và cộng đồng, cũng như để kỷ niệm 60 năm điện ảnh của nữ tài tử Kiều Chinh. Ông nói nữ tài tử Kiều Chinh đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng người Việt và cộng đồng người Mỹ. Ông cho biết Quốc Hội Hoa Kỳ đã ghi vào biên bản thông điệp và những đóng góp của nữ tài tử Kiều Chinh cho nền điện ảnh và cho cộng đồng.Văn Phòng Địa Hạt của DB Lou Correa cũng đã chiếu lại một vài trích đoạn trong 3 cuốn phim mà nữ tài tử Kiều Chinh đã thủ vai chính, gồm phim “The Joy Luck Club” (1993), “Catfish In Black Bean Sauce” (1999), và “Journey From The Fall” (2006).Dân Biểu Lou Correa cũng đã trao tặng nữ tài tử Kiều Chinh văn bản của Quốc Hội Hoa Kỳ vinh danh nữ tài tử Kiều Chinh trong Khóa Họp Quốc Hội Lần Thứ 115 tại Điện Capitol ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Trong đó có đoạn DB Lou Correa viết rằng:“Kính thưa ngài Chủ Tịch Quốc Hội, lời phát biểu của tôi hôm nay là để công nhận Kiều Chinh, một nữ tài tử điện ảnh huyền thoại người Mỹ gốc Việt và là một nhà từ thiện, người đã đóng góp 60 năm cuộc đời của bà cho ngành điện ảnh thế giới, gồm Việt Nam, Phi Luật Tân, Tân Gia Ba, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Úc, Gia Nã Đại, và Hollywood.“Kiều Chinh sinh năm 1937 tại Hà Nội, Miền Bắc Việt Nam. Bà di cư vào Nam như một người tị nạn ngay chính trên quê cha đất mẹ của mình ở tuổi 17, và bà khởi nghiệp ngành điện ảnh ở tuổi 19. Kể từ đó, bà đã xuất hiện trong hơn 100 cuốn phim và các chương trình nhiều kỳ của đài truyền hình gồm, “M.A.S.H.” và “The Joy Luck Club.”“Thưa ngài Chủ Tịch Quốc Hội, trong dịp kỷ niệm 60 Năm Điện Ảnh của nữ tài tử Kiều Chinh, tôi vinh dự công nhận những đóng góp vô giá của nữ tài tử Kiều Chinh đối với kỹ nghệ điện ảnh và với cộng đồng thế giới.”Nữ tài tử Kiều Chinh, trong lời phát biểu trong buổi nhận sự vinh danh từ Quốc Hội qua đại diện của Dân Biểu Lou Correa, nói rằng:“Tôi thành thật cảm ơn và ghi nhận Dân Biểu Lou Correa là một vị Dân Biểu tuyệt vời với sự cống hiến và lãnh đạo để phục vụ người dân trong đất nước này. Là một người bạn lâu năm của cộng đồng người Việt tại Quận Cam, ông luôn luôn là người hậu thuẫn chúng tôi và chia xẻ đồng cảm đối với những vấn đề và văn hóa của chúng tôi.“Ngài Lou Correa, xin cảm ơn về buổi vinh danh 60 Năm Điện Ảnh Kiều Chinh này, hành trình của tôi đầy thử thách nhưng cũng rất thú vị. Từ Hà Nội tới Sài Gòn và rồi Hollywood, tôi đã không có mặt ở đây hôm nay nếu không có sự giúp đỡ và hỗ trợ từ bạn bè (trong kỹ nghệ điện ảnh) và gia đình.“Tôi muốn nhân cơ hội này để nói lời cảm ơn đến kỹ nghệ điện ảnh đã cho tôi 60 năm tự do nghệ thuật để tự biểu đạt trong ngôn ngữ phổ quát của điện ảnh vượt khỏi giới hạn của chủng tộc và văn hóa để mang lại niềm vui, hy vọng và cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Xin cảm ơn tất cả những người mà tôi có vinh dự được cộng tác, từ những nhà viết kịch bản, nhà sản xuất, đạo diễn, và các diễn viên bằng hữu mà tôi có vinh dự cùng đi trên lộ trình thế giới trong 60 năm. Tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn truyền thông và những người ái mộ đã theo tôi trong suốt cuộc hành trình này, và chấp nhận tôi trong 6 thập niên qua.“Phần thưởng này không chỉ dành cho tôi mà còn để ghi nhận sự thành tựu của những người phụ nữ. Rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể vượt qua những thử thách và đạt tới ước mơ lớn nhất trong đời mình. Tôi xin chúc lành tất cả phụ nữ trên đời này là những người đang làm thay đổi thế giới bằng nghệ thuật, kinh doanh, chính trị, giáo dục, v.v...“Trong tinh thần của Lễ Tạ Ơn, tôi xin chuyển đạt đến quý vị thông điệp yêu thương, lòng biết ơn, và sự cảm kích. Trước hết, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn đến người bảo trợ của tôi là nữ tài tử Tippi Hedren đã mở rộng vòng tay và trái tim để mang tôi và gia đình tới Hoa Kỳ. Tôi cũng muốn nói lời tri ân đến nước Mỹ đã mở rộng cửa cho chúng ta (những người di dân) để biến đất nước này là quê nhà. Từ tận cùng trái tim, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả thật nhiều.“Happy Thanksgiving!”Khi nữ tài tử Kiều Chinh chấm dứt phần phát biểu của bà, nhiều bằng hữu đã lên tặng hoa và tặng quà.Dân Biểu Lou Correa và nữ tài tử Kiều Chinh cũng đã cùng mọi người chụp hình lưu niệm và cắt bánh ăn mừng kỷ niệm 60 năm điện ảnh Kiều Chinh.Nữ tài tử Kiều Chinh cho phóng viên Việt Báo biết rằng hiện bà đang cộng tác để thực hiện loạt phim truyền hình NCIS: Los Angeles do hãng truyền thông CBS thực hiện và sẽ được công chiếu vào năm 2018.Chúc mừng cho sự nghiệp điện ảnh của nữ tài tử Kiều Chinh vẫn còn tiếp tục tỏa sáng.