Kiều Hối, Tự Diễn Biến, Hàng Giả, Tuyên Truyền

Xuân NiệmVậy là kiều hối chảy vào nước ào ạt… bất kể qua kênh chính thức hay bán chính thức, hay không chính thức. Kiểm toán cho đúng cũng khó, chỉ có cách suy đoán rằng phước đức của chế độ vẫn còn vững vàng, ít nhất là về mặt thu hút kiều hối. Chỉ có cách suy nghĩ kiểu tâm linh mới giải thích được, có lẽ.Báo Thanh Niên kể: Kiều hối về TP.SG tăng mạnh. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết lượng kiều hối tính đến hết tháng 10 đạt 3,9 tỉ USD, tăng khoảng 500 triệu USD so với cuối tháng 9.Theo dự báo của ông Nguyễn Hoàng Minh, lượng kiều hối đến cuối năm 2017 có thể đạt được con số 5,2 tỉ USD, tăng 6% so với năm 2016.Trong khi đó, Báo SGGP kể về hăm he chống tự diễn biến: Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng bộ Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết...định hướng dư luận, công tác chính trị nội bộ; nâng cao ý thức cảnh giác, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống âm mưu “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội của các thế lực thù địch…Báo Người Lao Động kể chuyện hàng dỏm: Tại hội thảo, ông Trần Giang Khuê, Phó Trưởng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ - Văn phòng đại diện tại TP HCM, nhìn nhận sự phát triển của công nghệ ngày nay khiến cho việc làm hàng giả, hàng nhái dễ dàng hơn. Hầu như sản phẩm nào bán chạy đều bị làm giả, làm nhái. Thế nhưng, thực tế xử lý lại không hề đơn giản. Rất nhiều DN có sản phẩm bị làm giả, nhái nhưng do chưa đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ nên cơ quan chức năng không tiếp nhận xử lý hồ sơ vì DN không được bảo hộ.Báo Lao Động kể chuyện lạ: vô ngân hàng lập tài khoản, mới biết bỗng có tài khoản ngân hàng mang tên mình với các giao dịch gần 30 tỷ đồng. Nghĩa là, tương đương 1 triệu 300 ngàn đôla Mỹ. Anh Vũ Anh Đức (SN 1990, Hải Dương) kinh hoảng vì anh Đức chưa hề lập tài khoản nhưng tại ngân hàng đã có tài khoản mang tên anh với lượng giao dịch “khủng” nói trên. Anh Đức cho biết, vào tháng 9.2017, khi có nhu cầu mở một tài khoản tại Ngân hàng B, anh đã đến phòng giao dịch của ngân hàng này tại Hà Nội để làm thủ tục đăng ký. Tuy nhiên tại đây, giao dịch viên thông báo anh đã có sẵn một tài khoản tại Ngân hàng B.Quá bất ngờ về sự việc, nam thanh niên yêu cầu được kiểm tra thì càng bàng hoàng hơn khi phát hiện tài khoản này đã được mở gần 1 năm kèm theo các giao dịch với số tiền rất lớn.Báo Tuổi Trẻ kể: Cãi nhau vì bị yêu cầu về đúng chỗ ngồi của mình, một vị khách đã đánh người người kia chảy máu mũi. Cả hai bị từ chối bay trong khi chuyến bay cũng bị trễ giờ. Sự việc trên xảy ra trên một chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội đến TP.SG cách đây chưa lâu.Hai hành khách đánh nhau là ông P.T. Dũng (41 tuổi, quê Nam Định) và ông N.T. Phúc (46 tuổi, quê Lâm Đồng). Cụ thể, hành khách Dũng có số ghế ngồi in trên vé là 12G, còn hành khách P. có số ghế ghi trên vé là 12D.Có thể tuyên truyền sẽ làm nguội điểm nóng ở xã Đồng Tâm? Báo Hà Nội Mới kể: Làm nguội “điểm nóng” bằng sức mạnh tuyên truyền…Đó là chỉ thị từ Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngành Tuyên giáo Thủ đô đang nỗ lực triển khai các giải pháp góp phần làm nguội các “điểm nóng” bằng sức mạnh tuyên truyền.Báo Dân Việt kể: 6 năm trời du học rồi về quê... nuôi gà. Sau 6 năm học tập tại Trung Quốc, chàng trai trẻ 9x Lý Viết Phúc, trú tại thôn Đồng Mông, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) trở về quê hương tiếp quản trang trại gà giống của gia đình. Với cách làm mới, hiện nay anh đang là ông chủ của môt trang trại gà giống đặc sản Tiên Yên cung cấp ra thị trường khoảng hơn 22.000 con giống/tháng....Khi mình về tiếp quản trại gà, nhận thấy điều đó nên đã thiết kế, xây dựng lại hệ thống chuồng trại. 6 năm học tập tại nước bạn, ngoài kiến thức về kỹ thuật xây dựng, mình còn học tập được rất nhiều, ngay cả ngôn ngữ. “Nói được tiếng Trung cũng là một lợi thế của mình hiện nay vì mình có thể giao tiếp, giao dịch với người Trung Quốc”, điều đó rất thuận lợi cho công việc trao đổi, buôn bán.Bản tin VTC kể chuyện Hà Tĩnh: Bị xe tải kéo lê hơn 20m, 2 người đàn ông chết thảm… Trong lúc điều khiển xe máy rẽ sang đường, hai người đàn ông bị xe tải tông trúng, kéo lê hơn 20m và tử vong.Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Phù Việt, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).Còn chuyện khủng bố cán bộ bằng chai nước mắm. Bản tin VietnamNet kể: Mỗi lần đến trụ sở UBND xã, bà Đỗ Thị Huệ mang theo nhiều chai nước mắm để "khủng bố" cán bộ.Ngày 20/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Thị Huệ (SN 1972, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm tội gây rối trật tự công cộng.Theo bán án sơ thẩm, năm 2016, bà Huệ nhiều lần đến trụ sở UBND xã Phụng Thượng yêu cầu giải quyết tiền đền bù giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp (của bố mẹ Huệ) mà Ban giải phóng mặt bằng huyện Phúc Thọ đã thanh toán cho Đỗ Khắc Phúc (anh trai của Huệ).... HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt bà Huệ mức án 24 tháng tù. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Huệ khai nhận tội. Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên y án đối với bà Huệ.