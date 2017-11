2 Chương Trình Ca Nhạc Chủ Đề “Đêm Giáng Sinh Kỳ Diệu” Ở Pechanga Resort & Casino

Bích chương.Pechanga Resort & Casino hân hạnh kính mời quý vị đến tham dự hai buổi trình diễn ca nhạc chủ đề “Đêm Giáng Sinh Kỳ Diệu” sẽ diễn ra vào ngày Thứ Hai 25 tháng 12, 2017 qua hai xuất lúc 3 giờ chiều và 7 giờ tối tới đây.Đêm Giáng Sinh là thời điểm nhân loại chào đón sự ra đời kỳ diệu của Chúa Hài Đồng ra đời. Giáng Sinh cũng là khi người ta chuẩn bị những món quà để tặng cho người thân yêu để nói lên tình yêu mình trân trọng dành cho những người ấy. Có những món quà được trao tận tay, và có những món quà xuất hiện một cách kỳ diệu trong đêm mà người ta tin là do ông già Noel ghé thăm đem lại. Đêm Giáng Sinh Kỳ Diệu cũng sẽ đem đến cho khán giả những món quà âm nhạc tình tứ hoặc kích động, những màn pha trò duyên dáng, hào hứng. Đêm Giáng Sinh Kỳ Diệu sẽ có sự góp mặt của những nghệ sĩ trẻ đã thành danh hoặc đang lên. Họ sẽ trổ tài để đưa khán giả đi từ những giây phút hoài niệm êm đềm nhất đến những tràng hài rôm rả nhất trong buổi trình diễn. Điểm trong đó, chắc chắn sẽ không thiếu những ca khúc kích động tưng bừng nhất để mừng đón mùa Giáng Sinh 2017. Hai xuất hát Giáng Sinh này sẽ có sự đóng góp của nữ ca sĩ ăn khách nhất Lệ Quyên cùng các ca sĩ khác như Lâm Nhật Tiến, Trần Quốc Thiện, Nguyễn Thắng, Kee Win, Quang Hà, Hoàng Nhất, Kiều Oanh, Ngọc Hân, Thanh Tùng. Kính mời quý vị đến để thưởng thức một chương trình ca nhạc Giáng Sinh đặc sắc, đến để làm quà cho nhau một đêm Giáng Sinh Kỳ Diệu tuyệt vời.Ban Tổ Chức dành toàn quyền. Giá vé $120, $70, $50. Mua vé: 714-982-6666. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi số 877-711-2946. Lưu ý: Vé đã mua xin miễn hoàn trả hoặc đổi lại.Địa chỉ: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592Về Pechanga Resort & CasinoPechanga Resort & Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort & Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại sòng bài sang trọng xa hoa này. Cống hiến 4,000 trong số những máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 1,090 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort & Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort & Casino là một doanh nghiệp được điều hành riêng của Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin 'Follow' Pechanga Resort & Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino. Pechanga mở cửa 24-giờ và khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.Two “Wonderful Christmas Night” shows at the Pechanga Resort & CasinoThe Pechanga Resort & Casino cordially invites you to come join us on Monday 25th Dec, 2017 to two shows themed “Wonderful Christmas Night” offered at 3:00PM and 7:00PM.Chrismas Night is the time mankind welcome the wonderful coming of Jesus Christ. Christmas is also the time when people bring gifts to their beloved ones to express their embracing love for them. There will be gifts presented face to face, and there will be gifts that appear mysteriously over the night that one believes they are brought by Papa Noel during his visit. The “Wonderful Christmas Night” shows will also bring to the audience gifts of lovely or lively songs, of charming and exciting skits. The Wonderful Christmas Night shows will have the participation of young performing artists both well-known and newly discovered. They will strut their talent to bring the audience from the sweetest nostalgic moments to the best cracking jokes during the event. Dotted between, certainly the most exciting and jubilant scenes to celebrate the 2017 Christmas season won’t be omitted. The two shows will have the contribution of the most pouplar singer Le Quyen together with other singers such as Lam Nhat Tien, Tran Quoc Thien, Nguyen Thang, Kee Win, Quang Ha, Hoang Nhat, Kieu Oan, Ngoc Han, Thanh Tung. You are invited to come enjoy a brilliant Christmas musical show, to give to each other a Wonderful Christmas Night.Management reserves all rights. Tickets price: $120, $70, $50 and may be purchased at 714-982-6666. For more information please call 877-711-2946. Absolutely NO REFUND or EXCHANGES after tickets are purchased.Address: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592Shows in the Pechanga Theater offer a comfortable and intimate concert experience. With 1,200 seats in its theater, each show features state-of-the-art and acoustically perfected sound. Enjoying favorite artists at Pechanga versus other venues proves effortless with free valet and self-parking for guests, complimentary casino/resort shuttles, gourmet and casual dining options on site, plus comfortable chairs and an up-close view from every theater seat.About Pechanga Resort & CasinoPechanga Resort & Casino offers one of the largest and most luxurious resort/casino experiences anywhere in the United States. Rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort & Casino provides an unparalleled getaway, whether for the day or for an extended luxury stay. Offering 4,000 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 1,090 hotel rooms, dining, spa and golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort & Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort & Casino is a privately-operated business of the Pechanga Band of Luiseđo Indians. For more information, call toll free (877) 711-2946 or visit www.Pechanga.com. Follow Pechanga Resort & Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino. Pechanga is open 24 hours and guests must be 21 or older to enter the casino.