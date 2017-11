LHQ: 13 Triệu Dân Syria Cần Cứu Trợ Nhân Đạo; Trump Nói Chuyện Điện Thoại Với Putin Về Syria, Bắc Hàn

WASHINGTON - Bạch Ốc loan báo: TT Trump và TT Putin đã nói chuyện về Syria qua điện thoại – vào dịp này, 2 nguyên thủ cũng đã đề cập tới các hồ sơ Bắc Hàn, Iran, Ukraine.Khi dự hội nghị APEC tại Vietnam, 2 vị đã hội đàm không chính thức và đồng ý 1 số điểm có liên quan với tương lai Syria sau nội chiến.TT Putin tiếp TT Assad tại Sochi hôm Thứ Hai.Điện Kremlin cho biết: Assad đuợc mời gặp TT Putin để nhận đề nghị xúc tiến các sáng kiến hoà bình do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ hoạch định.TT Putin tiếp người đồng nhiệm Syria tại Sochi (ven Hắc Hải để thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố và về triển vọng tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc nôi chiến Syria, theo loan báo của Điện Kremlin.Truyền thông Nga cho hay: vào dịp này, chủ nhân Điện Kremlin chúc mừng lãnh tụ Assad về cuộc chiến chống khủng bố của toàn dân Syria đang tiến tới thắng lợi. Ông Putin nói: con đường đạt tới toàn thắng có dài, nhưng có thể nói hoạt động quân sự sắp kết thúc.Ông Assad cho hay: tình hình thực tế cho phép vận động tiến trình chính trị, và Syria trông cậy vào Nga để bảo đảm loại trừ can thiệp từ bên ngoài.Thông tấn SANA đưa tin: 2 bên đồng ý rằng trọng tâm đã dời từ chiến trường tới bàn thương thuyết, 2 nguyên thủ định mở hội nghị thượng đỉnh Sochi trong ngày Thứ Năm tuần này để cùng thảo luận hồ sơ Syria với các nhà lãnh đạo Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.Nga và Iran hậu thuẫn Damascus trong khi Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ quân nổi dậy.Đối lập Syria định họp tại Saudi Arabia ngày Thứ Tư tuân này để thảo luận lập trường thống nhất trong hoà đàm – nhưng, chủ tịch Riyad Hijab của cơ chế đối lập gọi là High Negotiations Committee bất ngờ từ chức hôm Thứ Hai với tố cáo các cuờng quốc thương luợng riêng và kéo dài sự sống của bạo quyền Assad.Hoà hội Syria do LHQ bảo trợ họp tuần tới tại Geneva – Moscow, Tehran và Ankara đỡ đầu hội nghị ngưng bắn họp tại thủ đô Astana (Kazakhstan).Mặt khác, tin AFP cho hay: trên 13 triệu dân Syria cần cứu trợ nhân đạo tuy chiến sự đã giảm nhiều.Phòng phối hợp nhân đạo LHQ loan báo: ngoài 330,000 người chết từ Tháng 3-2011, khủng hoảng bước qua năm thứ 7 chứng kiến 13.1 triệu dân cần đuợc cứu trợ – cứu trợ là cấp bách với 5.6 triệu người trong số này. Khoảng 1 triệu người khác sẽ hồi hương từ các lân bang.