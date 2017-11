TQ: Kết Án 2 Năm Tù Luật Sư Nhân Quyền Giang Thiên Dũng

BEIJING - Luật sư Giang Thiên Dũng, chuyên phụ trách các hồ sơ nhân quyền và dân quyền, bị nhà cầm quyền Hoa Lục quy tội xúi giục lật đổ, phạt bằng án tù 2 năm.Amnesty International mô tả vụ án là “đáng hổ thẹn”.Viên chức công tố của thành phố Changsa tố cáo ông Giang bôi nhọ chính quyền và hệ thống toà án – toà án do đảng CS kiểm soát truy tố ông Giang về tội phao tin đồn giới luật sư bị đánh trong nhà tù. Cáo trạng của toà Changsa ghi rõ: Giang bị xâm nhập và chi phối bởi các thế lực chống Trung Quốc dần dần phát sinh ý tưởng lật đổ hệ thống chính trị của đất nước – công tố xét thấy Giang phạm tội xuất ngoại để đuợc huấn luyện tư tưởng và tìm kiếm tài trợ của ngoại bang.Bị luật sư đoàn khai trừ từ 8 năm, ông Giang vẫn là 1 nhà tranh đấu năng động. Năm 2015, ông báo tin luật sư nhân quyền Xie Yang bị đánh trong tù, bị công an tước đoạt giấc ngủ – ông bị bắt trong Tháng 11 và không ai hay tin cho đến Tháng 3, khi 1 tờ báo nhà nước loan báo “Giang nhận tội bịa đặt về Xie bị công an đánh”.ĐS Đức tại Beijing đã lên tiếng, xác nhận: nhà tranh đấu Giang đã bị quy tội sẵn từ khi đài truyền hình phát video Giang thú tội (ngày 22-8).