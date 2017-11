Huế: Bão, Lụt Hơn 7000 Nhà Bị Ngập

Tỉnh Thừa Thiên-Huế lại bị bão làm cho ít nhất 1 người chết và 1 người bị thương, hơn 7000 căn nhà bị ngập lụt, theo bản tin hôm Thứ Ba của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.Bản tin RFA viết như sau:“Có ít nhất 1 người chết, 1 người bị thương và hơn 7000 căn nhà bị ngập ở Thừa Thiên-Huế do ảnh hưởng của bão số 14, với tên gọi quốc tế là Kirogi.“Chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết do mưa lớn từ tối 20 tháng 11 kéo dài nên mực nước ở sông Hương vượt báo động 2, tức là hơn nửa mét và nước ở sông Bồ xấp xỉ ở mức báo động 3, là mức nguy hiểm nhất.“Các hồ thủy lợi, thủy điện ở thượng nguồn 2 con sông vừa nêu xả nước về vùng hạ du gây nên tình trạng lũ tiếp tục dâng cao. Do đó, nhiều khu vực bị chia cắt và học sinh trong toàn tỉnh phải nghỉ học.“Tính đến thời điểm sáng ngày 21 tháng 11, có hơn 7.070 hộ dân tại hai huyện Quảng Điền và Phong Điền cùng với thị xã Hương Trà vùng trũng ven sông bị ngập sâu.”Bản tin RFA cũng cho biết thêm thông tin về cơn bão:“Bão Kirogi được dự báo chỉ di chuyển sâu vào khu vực Nam Trung Bộ của Việt Nam từ chiều tối ngày 18 tháng 11 và sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, nhưng mưa to và không khí lạnh còn ảnh hưởng đến khu vực Trung và Bắc Trung Bộ trong vòng 5 ngày tới.”