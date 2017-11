Hội Ái Hữu và Đoàn Hậu Duệ Khóa 5 Vì Dân Họp Mặt Thường Niên Với Chủ Đề “Dân Tộc Việt Nam”

Nghi thức chào cờ.Anh Nguyễn Đức Hòa, Đoàn Trưởng Đoàn Hậu Duệ Khóa 5 Vì Dân chào mừng quan khách và tất cả tham dự.Hội Trưởng Vũ Trọng Mục đọc diễn văn khai mạc,Ban hợp ca Hậu Duệ trong nghi thức chào quốc kỳ.Từ trái phu nhân cùng cựu Đại Tá Hồ Sĩ Khải, cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống, người đứng sau là Hội Trưởng Vũ Trọng Mục, cựu Đại Tướng, Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm, cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân.Garden Grove (Bình Sa)- - Tại Nhà Hàng Diamond, Thành Phố Garden Grove, Nam California vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật ngày 19 tháng 11 năm 2017, Hội Ái Hữu và Đoàn Hậu Duệ Khóa 5 Vì Dân do Niên trưởng Vũ Trọng Mục làm hội trưởng đã tổ chức buổi họp mặt thường niên 2017, với sự tham dự đông đão của qúy niên trưởng và hậu duệ trong đại gia đình khóa 5 còn có qúy niên trưởng như các cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống, Lê Bá Khiếu; Hồ Sĩ Khải và phu nhân, Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, các vị Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng các hội đoàn thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Cảnh Sát Quốc Gia như các ông: Phan Khắc Nhượng, Nguyễn Văn Ức, Sthu A Cầu, Nguyễn Phước Ái Đỉnh, Bùi Đẹp, Nguyễn Hữu Ngật, Nguyễn Đình Bảng, Nguyễn Kỳ, Đồng Sĩ Tứ. Cảnh Sát Quốc Gia có ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Hội Trưởng CSQG San Diego) và phu nhân, Nguyễn Đoãn Hưng (Hội Trưởng CSQG Nam Cali) và phu nhân.Quan khách có; ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân; Ông Huỳnh Kim, Hội Trưởng Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo; cụ Vũ Hoàn, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California; Anh Võ Khôi, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam Calirnia; Bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ (Hội Trưởng Tây Sơn Bình Định) và phu nhân; Giáo Sư Đoàn Ngọc, Hội Trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng, ông Hoàng Tấn Kỳ, Đại Diện Liên Trường Quảng Nam Đà Nẵng, ông Nguyễn Hữu Cúc (Tổng thứ Ký Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị nam Cali); nhà văn Lê Anh Dũng; nhà văn Tràm Cà Mau…Đặc biệt có sự tham dự của Đại Tướng Trần Thiện Khiêm, Thủ Tướng Chính Phủ thời Đệ Nhị Cộng Hòa.Điều hợp chương trình ông Nguyễn Hữu Thắng và cô Giang Thanh.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, tiếp theo Ban hợp ca của Đoàn Hậu Duệ khóa 5 Vì Dân hợp ca bản “Xuất Quân.”Tiếp theo Anh Nguyễn Đức Hòa, Đoàn Trưởng Đoàn Hậu Duệ Khóa 5 Vì Dân, thay mặt ban tổ chức lên chào mừng và cảm ơn qúy quan khách, qúy niên trưởng cùng qúy hội đoàn, đoàn thể, các vị ân nhân, các mạnh thường quân đã yểm trợc cho hội trong thời gian qua, trong dịp nầy Anh cho biết qua về sự hình thành đoàn Hậu Duệ, mà công tác chính yếu là góp tay với Ban Chấp Hành Hội trong mọi công tác sinh hoạt, duy trì và phát triển lớp hậu duệ để tiếp nối những sinh hoạt của hội trong tương lai.Sau đó Niên trưởng Vũ Trọng Mục, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Khóa 5 Vì Dân, ông cũng là Hội Trưởng Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California lên chào mừng và cảm ơn qúy quan khách cùng toàn thể các chiến hữu và gia đình tham dự. Ông tiếp: “Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội kỷ niệm 63 năm Khóa 5 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức và 8 năm thành lập Đoàn Hậu Duệ Vì Dân, tôi trân trọng nhiệt liệt chào mừng quý vị và xin nhận nơi đây tấm lòng tri ân chân thành nồng nhiệt nhất của gia đình Vì Dân chúng tôi.”Sau đó, ông thông báo một số tin tức sinh hoạt của hội, ông cho biết: “Hội đã đóng góp ngân khoản $1,000 cho thành phố Westminster để thiết lập Tượng Đài Tri Ân Anh Hùng, Liệt Sĩ QL/VNCH bên cạnh và trong khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt – Mỹ ở Westminster. Trong số bảy vị Tướng lãnh tuẫn tiết trong ngày 30.4.1975 có danh tướng Lê Văn Hưng (Khóa 5 Vì Dân). Số ngân khoản trên do qúy ái hữu: Bùi Xuân Đáng, Cổ Tân Tinh Châu, Nguyễn Duy Hiền, Phạm Miên, Giang Khánh Tước, Tạ Phan Tuấn, Nguyễn Dương Thạch, Phan Dzoan, Nguyễn Duy Hạp, Vũ Trọng Mục đóng góp. Danh hiệu Khóa 5 Vì dân đã được khắc trên bảng đồng danh dự tại Tượng Đài.Cũng trong lời phát biểu, niên trưởng Vũ Trọng Mục nêu danh tánh một số chiến hữu, thân hữu vì lý do sức khỏe và ở các quốc gia xa xôi không đến tham dự nhưng đã gửi thư, điện thoại chúc mừng đại hội. Niên trưởng Mục cũng có lời nhắn nhủ hậu duệ về hiểm họa mất nước, và cuối cùng ông nói, “Mục đích của buổi họp mặt hôm nay là Đánh Cộng, An Dân – Đuổi Tàu, Cứu Nước. Chủ trương này cũng là mục tiêu dứt khoát, là sứ mạng thần thánh của lịch sử. Thế hệ chúng tôi nay sức lực hao mòn, nhưng dòng máu nóng còn luân lưu trong trái tim cháy bỏng tình yêu Tổ Quốc Việt Nam, chúng tôi luôn có mặt, chung bước lên đường với các em. Hãy là người con kiên trung của đất nước, hãy ấp ủ hoài bão Trưng, Triệu, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung... làm hành trang quyết liệt lên đường đấu tranh vì dân cứu nước. Chúc các em chân cứng đá mềm, hiệp lực, đoàn kết, cùng nhau quyết tâm tiến tới thành công, thành công nhiều hơn nữa.”Mở đầu chương trình văn nghệ, ban hợp ca Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ lên hợp ca nhạc phẩm “Hát Cho Ngày Saigon Quật Khởi.” Tiếp theo phần trình diễn thời trang do các hậu duệ thực hiện, tiếp theo nhiều tiết mục văn nghệ do các hậu duệ cùng một số nghệ sĩ thân hữu trình diễn, đặc biệt có nhạc cảnh “Hội Nghị Diên Hồng” do Ban văn nghệ cộng đồng Việt Nam Nam California trình diễn.Kết thúc chương trình văn nghệ với nhạc phẩm “Việt Nam, Việt Nam” do Đoàn Hậu Duệ Khóa 5 trình diễn.Được biết Khóa 5 Vì Dân nhập khóa vào ngày 16 tháng 6, 1954 tính đến nay đã 63 năm nên số cựu SVSQ không còn bao nhiêu, một số đã vị quốc vong thân, một số vì tuổi già sức yếu và ở xa không đến tham dự nhưng họ cũng đã gắn bó với nhau, thường xuyên thăm hỏi, khuyến khích các hậu duệ tham gia vào những sinh hoạt của hội để tiếp nối truyền thống của khóa đã nhiều năm sinh hoạt trong tình “Huynh Đệ Chi Binh”.Mọi chi tiết liên lạc: Vũ Trọng Mục (714) 482-7656,Nguyễn Đức Hòa (714) 402-0570.