Trật Đường Rầy, Hồ Gươm, Mưa Lũ, Ngà Voi, Bôi Trơn…

Xuân NiệmVậy là trật đường rầy, câu chuyện tưởng như chỉ có trong truyện thần thoại của thế kỷ 19 hay thế kỷ 20. Đúng là trật đường rầy xe lửa.Bảo Người Đưa Tin kể: Tàu hoả bị trật bánh, đường sắt Bắc – Nam thông tuyến trở lại…Ngày 21/11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) thông tin, vào khoảng 2h sáng nay, tàu hàng mang số hiệu 3405 trên đường từ Hà Nội đi TP.SG gặp sự cố...Theo đó, khi tàu mang số hiệu 3405 đi đến khu vực ga Tiên An, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị thì bất ngờ trật bánh khiến cho hành trình của đoàn tàu và tuyến đường sắt Bắc – Nam bị chậm trễ lại nhiều giờ. Các tàu khách phải đỗ ở các ga phía Bắc chờ đợi suốt nhiều giờ mới có thể tiếp tục hành trình.Bản tin thông tấn TTXVN kể: Hà Nội sẽ nạo vét bùn, đất làm sạch hồ Gươm…Ngày 21/11 Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, Ban cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội đã thống nhất chủ trương về nạo vét hồ Gươm (Hoàn Kiếm) theo đề xuất của công ty, khi hồ này bị can nước và ô nhiễm môi trường. Thời gian nạo vét dự kiến cuối năm 2017. Nguồn kinh phí cho việc nạo vét dự kiến khoảng 30 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.Bản tin VOV kể: Mưa lũ gây cô lập nhiều nơi ở miền Trung…Mưa lũ 2 ngày qua gây cô lập nhiều nơi từ tỉnh Quảng Trị đến Bình Định.Mưa lũ làm 1 người chết, hàng ngàn hộ dân hạ lưu lại bị ngập lụt. Lũ chồng lũ, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Học sinh phải nghỉ học dài ngày.Báo Pháp Luật kể: 1 phụ nữ bị lũ cuốn cùng xe máy…Trên đường từ chỗ làm về nhà bằng xe máy, một phụ nữ ở Thừa Thiên - Huế bị nước lũ cuốn trôi. Đến trưa 21-11, gia đình chị Trang cùng lực lượng chức năng dùng nhiều biện pháp nhưng vẫn chưa tìm thấy chị Nguyễn Thị Thanh Trang (36 tuổi, trú tại thôn 1, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc).Chị Trang bị lũ cuốn cùng xe máy trên địa bàn xã Vinh Mỹ vào chiều tối 20-11 khi trên đường từ chổ làm về nhà.Báo Công An kể chuyện Sài Gòn: Tạm đình chỉ điều tra 4 vụ buôn lậu ngà voi ở cảng Cát Lái…Bốn vụ buôn lậu ngà voi với số lượng gần 3 tấn được phát hiện tại cảng Cát Lái trong năm 2016 bị tạm đình chỉ điều tra do chưa xác định được đối tượng phạm tội.Bản tin Bnews kể: Facebook có tên Huong Tran, đã đăng tải, truyền, đưa và chia sẻ nhiều bài viết có nội dung đưa tin bắt cóc trẻ em ở xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc gây hoang mang dư luận và quần chúng nhân dân.Ngày 19/11, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với Trần Thị Hường, sinh năm 1993, thường trú tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa vì đã cung cấp, truyền thông tin xuyên tạc lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.Báo Tin Tức kể chuyện Vĩnh Phúc: Nhiều đồng ruộng ở Vĩnh Phúc bị bỏ hoang trong vụ Đông.Tình trạng nông dân bỏ ruộng, không tiến hành sản xuất các loại cây trồng vụ Đông 2017 đang diễn ra phổ biến và trên diện rộng ở nhiều địa phương tại tỉnh Vĩnh Phúc.Tại thời điểm này, hai bên đồng ruộng vẫn nguyên gốc lúa đã thu hoạch nhiều tuần qua và cây cỏ dại đã bắt đầu mọc đan xen gốc rạ. Nhiều cánh đồng rộng lớn chỉ có vài người thả trâu, bò hoặc chăn vịt thả đồng...Báo SGGP kể chuyện Sài Gòn: Trường học tốc mái, học sinh quận Thủ Đức vẫn còn nghỉ học…...Sáng 21-11, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (TPSG) Đặng Nguyễn Thanh Minh, cho biết quận đang tập trung khắc phục hư hỏng ở các trường học do ảnh hưởng của bão số 14.“Cơn mưa kèm dông lốc chiều tối ngày 18-11 đã làm tốc mái, gãy la phông ở 10 trường học. Trong số này 4 trường gồm: Tiểu học Nguyễn Văn Nở, THCS Xuân Trường, THPT Đào Sơn Tây (đều thuộc phường Linh Xuân) và THCS Lê Quý Đôn bị nặng nhất”, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh thông tin.Báo Thanh Niên kể: Nâng đại giảng đường chùa Huệ Nghiêm nặng 2.000 tấn lên cao 3 mét…Sau hơn 2 tháng chuẩn bị, cuối tuần qua “thần đèn” Nguyễn Văn Cư đã bắt đầu nâng công trình đại giảng đường chùa Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân, TP.SG) lên cao 3 m theo yêu cầu của chùa để chống ngập.Đến ngày 20.11, tiến độ nâng lên cao đã hoàn thành hơn một nửa và đảm bảo an toàn cho công trình. Công trình đại giảng đường đồ sộ nặng 2.000 tấn có diện tích trên 500 m2, gồm sàn trệt và tầng mái với 60 cột chống bê tông.Báo Tuổi Trẻ: Sau rà soát, mỗi kilômet đường sắt Hà Nội giảm 1.000 tỉ đồng…Sau khi tính toán lại, Hà Nội đã giảm tổng mức đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình 5.825 tỉ đồng.Báo Người Lao Động kể: Đèo Hải Vân tiếp tục xảy ra sự cố sạt lở đất đá khiến đường sắt Bắc- Nam qua đoạn này bị tê liệt trở lại.Sáng 21-11, ông Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng, cho biết khoảng 8 giờ 45 cùng ngày, vị trí Km 758+400 đoạn đường sắt Bắc-Nam qua đèo Hải Vân (thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tiếp tục xảy ra sạt lở nặng.Báo Lao Động kể: Theo Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)-2016 do VCCI công bố đầu năm nay, trung bình có khoảng 66% số DN cho biết thường xuyên chi trả các khoản không chính thức (tức cao hơn 12 - 15 điểm phần trăm so với giai đoạn 2008 - 2013) và chúng chiếm tới hơn 10% tổng doanh thu của họ (cao hơn hẳn mức 6-8% giai đoạn 5 năm kể từ 2014 trở về trước). Đặc biệt, 59% các DN tin rằng hành vi chủ động đưa quà cáp dù không bị đòi hỏi này là phổ biến, trở thành “luật bất thành văn”.Hơn nữa, gần 80% số DN trả lời việc đưa quà là nhằm tạo lập mối quan hệ, như một “hợp đồng bảo hiểm” cho những rắc rối và được tạo thuận lợi giải quyết các vụ việc nảy sinh trong tương lai. Điều này thấy rõ qua Báo cáo khi mà có tới 88% số DN ít nhiều đều gặp bất lợi khi tham gia đấu thầu các hợp đồng với cơ quan nhà nước do không “bôi trơn”…