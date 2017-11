Ngành Xe Hơi VN Thô Sơ, Giá Cao

Báo Hải Quan ghi rằng Bộ Công Thương nhìn nhận ngành sản xuất, lắp ráp xe hơi trong VN chưa đạt được tiêu chí của ngành sản xuất xe hơi thực sự (phần lớn mới ở mức độ lắp ráp đơn giản), dây chuyền sản xuất chủ yếu chỉ gồm 4 công đoạn chính là hàn, sơn, lắp ráp, kiểm tra. Đáng chú ý, giá bán xe vẫn ở mức cao so với các nước trong khu vực. Mức giá xe tại Việt Nam cao hơn gần 2 lần so với các nước trong khu vực như Thái Lan và Indonesia và con số này còn lớn hơn nếu so với các nước có ngành công nghiệp xe hơi đã phát triển ổn định như Hoa Kỳ và Nhật Bản. Lý giải nguyên nhân này, Bộ Công Thương cho rằng có hàng loạt yếu tố như: Thuế, phí của VN quá cao.