New Orleans: Cô VN Đắc Cử Nghị Viên

Cindy NguyenNEW ORLEANS -- Cindy Nguyen đã trở thành phụ nữ Mỹ gôc Á đầu tiên thắng cử để vào Hội Đồng Nghị Viên Thành Phố New Orleans, khi cô thắng phiếu nghị viên đương nhiệm James Gray II trong kỳ bâu cử chung kết ở Điạ hạt E hôm Thứ Bảy 18/11/2017.Nguyen, giám đốc hội bất vụ lợi Vietnamese Initiatives in Economic Training (viết tắt: VIET), đã thành công trong nỗ lực lần thứ nhì để tranh cử vào Hội đồng nghị viên.Bà sẽ đại diện cử tri trong Khu vực 9 và chiếm hầu hết vùng New Orleans East, nơi có đông người Mỹ gốc Việt.Cuộc vận động tranh cử trong District E được nhấn mạnh về nỗ lực giảm tội phạm hình sự và phát triển kinh tế, và các ứng cử viên đều nói về 2 chủ đề đó.Bà Cindy Nguyen nói rằng cô sẽ dựa vào khả năng của cô để xây dựng các liên minh để nối kết các đối tác có thể làm việc cho các dự án trong điạ hạt.Bà đưa ra viễn ảnh thúc đẩy kinh tế về các dự án như: một công viên nươc, rạp hát, khách sạn, khu tiệm ăn và khu mua sắm.Bà Nguyen cũng đề ra các ưu tiên, sẽ kêu gọi thành phố duyệt lại việc thực hiện quy định [xây dựng] thành phố và thúc đẩy các chủ các tài sản điạ ốc thương mại hãy đi đầu để giải quyết các điều kiện trong chung quanh tài sản điạ ốc của họ.Cindy Nguyen là một người tỵ nạn trốn chạy khỏi Việt Nam cùng gia đình khi bà 5 tuổi vào năm 1975.