TT Trump: Lẽ Ra cứ Để 3 Cầu Thủ ở Tù TQ; Trump Đề Nghị Đội Bóng Oakland Riders Khai Trừ Marshawn Lynch

WASHINGTON - TT Trump dùng twitter đả kích cầu thủ Marshawn Lynch và yêu cầu đội Oakland Raiders loại trừ Lynch.Hình ảnh đưa lên mạng cho thấy Lynch đứng nghiêm trong lúc chào cờ Mexico nhưng ngồi trong lúc chào cờ Hoa Kỳ tại Mexico City hôm chủ nhật.Twitter của TT Trump khẳng định Lynch thiếu tôn kính quốc ca và quốc kỳ Hoa Kỳ.Đây cũng là ngày thứ nhì TT Trump chỉ trich cầu thủ da đen trên mạng xã hội sau khi ông phê bình cha của cầu thủ LaVar là vô ơn, không hiểu rằng nếu TT không can thiệp, cả 3 cầu thủ sinh viên có thể ở tù 10 năm tại Trung Cộng vì tội trộm cắp.* TT Trump “Đáng Lý Nên Để 3 Cầu Thủ Sinh Viên Ở Tù Trung Cộng”WASHINGTON - TT Trump tỏ ý tiếc đã can thiệp để 3 cầu thủ sinh viên ăn cắp vặt tại Trung Cộng đuợc trả tự do và đã về nước.Qua twitter phóng lên mạng hôm chủ nhật, ông Trump cho hay ông LaVar Ball, cha của 1 trong 3 cầu thủ, không chấp nhận và mô tả vụ ăn cắp vặt là chuyện nhỏ.Ông LaVar nói : từng thấy những hành động tệ hơn là trộm kính mát.Hôm Thứ Tư, ông Trump tỏ ý buồn không thấy các cầu thủ cảm ơn – cùng trong ngày, cầu thủ LiAngelo Ball đã lên tiếng xin lỗi, cảm ơn, nhận sai và hưá không tái phạm, theo tường thuật của HuffPost. Cả 3 cầu thủ sinh viên đã bị đội bóng UCLA khai trừ vô thời hạn.