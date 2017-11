Tài Sản Trump Nói 10 Thực Tế Giá Trị Là 1, Trump Xếp Hạng 248 Trong Danh Sách Tỉ Phú

NEW YORK - Nhà báo tin rằng TT Trump đã thổi phồng mức độ giàu có của ông và gia đình, căn cứ trên các thông tin khả tín.Phân tích những số liệu mới nhất trong hồ sơ khai báo tài chính với thẩm quyền liên bang ám chỉ tài sản thực của tỉ phú Trump chỉ bằng 1/10 tuyên bố của ông.Thực tế là các hoạt động kinh doanh sa sút, theo giải thích của Aaron Elstein, phóng viên của New York Business.Trong năm qua, Trump Organization phao tin doanh thu trị giá 9.5 tỉ – nhưng theo những khai báo gần đây, doanh thu thực của năm 2016 chỉ bằng 700 triệu.Ông Trump thổi phồng nguồn thu ít nhất từ 7 năm – kết quả của duyệt xét tháng này đưa Trump Oraganization từ hạng 3 xuống hạng 40 trong danh sách những công ty lớn nhất New York, theo tường thuật của HuffPost.Hoạt động địa ốc của gia đình Trump không phát triển thuận lợi – dự án khach sạn Soho tại Manhattan bế tắc.Giá nhà condo tại Trump Tower và Trump International Hotel and Tower giảm khoảng 23%. Doanh thu của Trump Golf Links tại quận Bronx giảm hơn 1.1 triệu trong 2 năm qua, còn khoảng 5.7 triệu.Ông Trump cũng bị hạ bệ trong 1 danh sách khác – trong danh sach tỉ phú Hoa Kỳ của tạp chí Forbes, ông Trump rơi từ hạng 92 xuống hạng 248. Forbes ươc luợng tài sản của ông Trump là 3.1 tỉ – trong danh sách của thông tấn tài chính Bloomberg, tài sản của ông đuợc phỏng định khoảng 2.9 tỉ.