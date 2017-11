Nhóm Sưởi Ấm Con Tim “Warm Heart” Phát Mền Và Thức An Cho Người Vô Gia Cư

Nhóm Sưởi Ấm Con Tim “Warm Heart” sẽ phát mền và thức ăn cho người vô gia cư.Westminster (Bình Sa)- - Trong ngày Lễ Tạ Ơn Nhóm Sưởi Ấm Con Tim “Warm Heart” do cô Kimberly Hồng Nhung và phóng viên Phạm Khanh sẽ tổ chức đi phát mền và thức ăn cho những người vô gia cư trong mùa đông giá lạnh tại LA. Mission vào ngày Thứ Tư 22 tháng 11 năm 2017. Đây là việc làm mà hằng năm cứ đến mùa Lễ Tạ Ơn Nhóm Sưởi Ấm Con Tim “Warm Heart” đều thực hiện nhờ vào sự đóng góp của qúy đồng hương.Nhân dịp nầy anh Phạm Khanh và cô Kimberly Hồng Nhung kêu gọi đồng hương tiếp tay ủng hội mỗi người một cái mền để giúp đỡ cho những người kém may mắn trong mùa giá lạnh.Hạn chót để nhận mền vào ngày 21 tháng 11 năm 2017.Mọi chi tiết ủng hộ xin gọi về số điện thoại: Phạm Khanh (714) 653-0605, Cô Kimberly Hồng Nhung (818) 571-8580.Ngoài ra nhóm cũng sẽ phát 2,000 hộp cơm chay cho những người vô gia cư.Nhóm Sưởi Ấm Con Tim “Warm Heart” rất cần những thiện nguyện viên giúp đỡ trong việc phát phần ăn bằng cách đến nhà hàng Chay Veggie Bohdi Cusine số 3643 Rosemead Blvd, Thành phố Rosemead từ 4 giờ đến 7 giờ sáng ngày 22 tháng 11 năm 2017 để làm cơm đi phát.Nhân mùa Lễ Tạ Ơn, Nhóm Sưởi Ấm Con Tim “Warm Heart” xin chân thành cảm ơn qúy đồng hương và kính chúc tất cả qúy vị cùng gia đình mùa lễ tạ ơn an vui hạnh phúc.