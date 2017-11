1% Người Giàu Nhất Giữ 50.1% Tài Sản Toàn Cầu

Tin vui: Tài sản trên toàn cầu đã gia tăng 6.4% trong năm 2017 là mức gia tăng nhanh nhất tính theo năm kể từ năm 2012, theo báo Financial Times cho biết.Tin buồn: Sự phân phối của tài sản mới là không đồng đều nhất từ trước tới nay. Theo Phúc Trình Tài Sản Toàn Cầu Năm 2017 của Ngân Hàng Thụy Sĩ, 1% những người giàu có nhất hiện chiếm 50.1% tất cả gài sản trên toàn cầu, tới 140 ngàn tỉ đô la, tăng từ 42.5% trong năm 2008.Trong khi đó 70% những người lớn tuổi nghèo khổ nhất thì chỉ giữ 2.7% tài sản toàn cầu – đó là khoảng 3.5 tỉ người lớn có tài sản chưa tới $10,000 mỗi người, theo báo the Guardian cho biết.Có 2.3 triệu triệu phú được tạo ra trong năm 2017, nâng tổng số triệu phú trên toàn thế giới lên tới 36 triệu. Đó là tăng gần gấp 3 so với năm 2000.Nhưng sự chênh lệch không chỉ là giữa nửa này nửa kia, mà cũng còn liên quan tới địa lý và tuổi tác. Tài sản giàu có tại Châu Phi thực sự đã giảm 1.9% tính theo mỗi người lớn trong năm nay. Tại Bắc Mỹ, nó gia tăng 8.8% đối với mỗi người lớn.Và hơn 40% triệu phú trên thế giới đang sống tại Hoa Kỳ. Trong khi chủ tịch Ngân Hàng Thụy Sĩ Urs Rohner cảnh báo về “sự thụt lùi của thế hệ thiên niên kỷ.” Ông phát biểu rằng “những người thuộc thế hệ thiên niên kỷ đang đối diện với sự thách thức nhiều hoàn cảnh,” với những người thuộc thế hệ sinh sau Thế Chiến Hai gánh nặng nhà cửa và việc làm.