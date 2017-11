142,932 Người Rời Bỏ Cali Nhiều Hơn Người Đến Trong 2016

California tiếp tục chứng kiến nhiều người bỏ đi nơi khác trên nước Mỹ nhiều hơn số người tới đây, là dấu hiệu tiểu bang có vẻ không hấp dẫn được người khác.Năm ngoái, California có 142,932 cư dân rời bỏ đi tới những tiểu bang khác nhiều hơn người đến đây, theo một phân tích với bản phúc trình mới từ Phòng Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, được công bố vào Thứ Tư, ngày 15 tháng 11, cho biết. “Việc di dân trong nội địa” này là số lượng lớn thứ 2 trên toàn quốc sau New York và chỉ hơn Illinois và New Jersey. Và nó gia tăng tăng 11% (13,699 người rời bỏ đi nơi khác) so với năm 2015.Số người di cư ra khỏi California đã tiếp tục diễn ra trong hơn 2 thập niên. Tuy nhiên, dân số tiểu bang vẫn tiếp tục gia tăng: qua cách tính này, tăng 108,301 trong năm 2016 – hay 0.3% -- tới 38.8 triệu người.Còn di dân ngoại quốc thì sao – 332,197 cư dân mới đến từ nhiều vùng đất khác trong năm 2016 – và sinh suất cao hơn tử suất. Thách thức gia tăng dân số của California – và một số người nghĩ rằng dân số chúng ta đã đủ đông rồi – là tiểu bang đã trở thành nơi rất khó thu hút người từ các nơi khác.Tài liệu thống kê dân số này cho thấy California hết hấp dẫn đối với người Mỹ ra sao. Vâng, 514,477 người từ các tiểu bang khác đến California trong năm ngoái – không thay đổi từ năm 2015 – là số người đến nhiều thứ 3 trên toàn quốc.Tuy nhiên, nhìn vào số người mới đến California trong lãnh vực dân số đứng đầu toàn quốc của tiểu bang. Tài liệu cho thấy rằng năm ngoái số người mới đến từ các tiểu bang khác chỉ 1.33% của tất cả người dân California – là tỉ lệ lôi cuốn thấp nhất trong số tất cả các tiểu bang.