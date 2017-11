Cali Với Chính Sách 51 Biện Pháp Giúp Tăng Việc Làm 16.9%, Trong Khi Các Tiểu Bang Cộng Hòa Tăng Việc Làm Chỉ 12.2%

Một nghiên cứu được thực hiện bởi giáo sư Ian Perry của Trung Tâm Nghiên Cứu Lao Động và Giáo Dục của Đại Học UC Berkeley cho thấy rằng các chính sách công tiến bộ của California trong thời gian 6 năm đã không ảnh hưởng tiêu cực tỉ lệ việc làm hay kinh tế của tiểu bang.Phúc trình, được đăng trên trang mạng của Trung Tâm Lao Động của UC Berkeley hôm Thứ Ba, trắc nghiệm 51 biện pháp được thi hành bởi tiểu bang California từ năm 2011 tới 2016 giải quyết quyền của công nhân, các vấn đề môi trường, các chương trình hệ thống an toàn, thuế, hạ tầng cơ sở và nhà cửa.Ý tưởng cho nghiên cứu đến từ luận án tốt nghiệp cao học của Perry tại Trường Chính Sách Công Goldman của Đại Học UC Berkeley, mà ông đã viết khoảng 10 tháng. Những biện pháp được lấy từ tài liệu liên quan các vấn đề như sự gia tăng lương bổng và việc làm của 19 tiểu bang do Cộng Hòa kiểm soát được so sánh với những biện pháp được lấy từ các tài liệu của California. Theo phúc trình, tất cả việc làm đã gia tăng 16.9% ở mức trung bình tại California, so với 12.2% tại các tiểu bang Cộng Hòa.Theo Perry, phê bình hợp lý của nghiên cứu có thể cho rằng các tiểu bang Cộng Hòa thì rất khác với California, và do đó so sánh 2 bên là khó. Để thử làm điều này, Perry cho biết ông đã dùng phương pháp kiểm soát tổng hợp, mà đánh giá các biện pháp tiểu bang tương tự với California để phân tích cách nền kinh tế California có thể phát triển mà không sử dụng các chính sách tiến bộ.Cách tổng hợp cho thấy tổng số gia tăng việc làm 13% ở mức trung bình trong vòng 6 năm qua, theo phúc trình, nhiều điểm phần trăm thấp hơn việc làm thực của California.