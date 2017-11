Quận Cam: Du Khách Ngoại Từ Canada, TQ, Mexico, Nhật, Anh, Xài 13 Tỉ Đô Năm 2016; Du Lịch Quận Cam Có 175,846 Ngân Viên+

ANAHEIM, Calif.— Du lịch tăng đều tại Quận Cam, theo bản phúc trình mới của Orange County Visitors Association (OCVA).Du lịch đã tăng đều tại Quận Cam kể từ năm 2010, với du khách tới đây xài 13 tỷ đôla trong năm ngoái, theo bản thống kê mới đưa ra tuần này.Số lượng du khách tăng 1.9% trong năm 2016, so với năm 2015, và tiêu xài tăng 6.6% trong cùng thời kỳ, theo OCVA.Khoản tiền 13 tỉ đôla do du khách xài được tạo ra từ tổng cộng 20.5 tỷ đôla thương vụ kinh doanh, theo bản nghiên cứu.Du lịch cho ra 2.4 tỷ đôla tiền thuế thu vào, trong đó có 1.1 tỷ đôla tiền thuế cho tiểu bang và địa phương.Du lịch có 175,846 việc làm trong quận trong năm 2016 với lương các nhân viên đó tổng cộng là 7.2 tỷ đôla.Thống kê cho thấy trong tổng số việc làm trong quận có 8% việc làm liên hệ tới du lịch.Khoảng 40% du khách tới Quận Cam có ở đêm là từ trong tiểu bang California, với cư dân các thị trấn San Francisco, San Diego và Los Angeles chiếm phân nửa con số đó năm ngoái.Du khách ngoại quốc tới Quận Cam tăng 3.9% trong năm ngoái, so với 2015.Canada, Trung Quốc và Mexico là ba nước đứng đầu có người dân sang thăm Quận Cam.Các thị trường có du khách vào Quận Cam nhiều cũng là từ Nhật Bản, Anh quốc, Úc châu, Nam Hàn, Đức quốc, Pháp quốc.Du lịch tạo ra thêm hơn 3,500 việc làm mỗi năm, ở tốc độ tăng 3.1% kể từ 2010.