Mở Rộng Medicaid Lợi Cho Dân

WASHINGTON -- Các tiểu bang mở rộng chương trình bảo hiêm y tế công Medicaid dưới cái dù của luật Affordable Care Act (còn gọi tắt là ObamaCare) đã thấy mức tăng số người lơ1ớn lương thấp từ bỏ thuô1c lá nhiều hơn các tiê3u bang không mở rộng Medicaid, theo một cuộc nghiên cứu.Theo luật chăm sóc y tế, các tiêu bang mở rộng Medicaid phải cung cấp dịch vụ giúp dân bỏ thuôc lá.Có khoảng 30% người lớn, lương thấp tại Hoa Kỳ hút thuốc lá, như thế là gấp đôi tỷ lệ trung bình toàn quôc.Các nhà nghiên cứu của đại học University of Pittsburgh đã phân tích bản trả lời của hơn 36,000 người lớn,có lương thấp, tuổi 18 tới 64, có tham dự một bản khảo sát của chính phủ liên bang vê các hành vi y tế.Trong 31 tiêu bang mở rộng Medicaid, 8.1% những người thành niên lương thấp mới hồi phục lại, nói họ bỏ thuôc lá năm ngoái, so với 6% người thành niên, có lương thấp trong các tiêu bang không mở rộng Medicaid.Kết quả nghiên cứu in trong ấn bản tháng 12/2017 của tạp chí Medical Care.