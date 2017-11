NHỮNG CHUYỆN BÊN LỀ CHUYẾN CÔNG DU Á CHÂU CỦA TỔNG THỐNG TRUMP









NHỮNG CHUYỆN BÊN LỀ CHUYẾN VIẾNG THĂM CỦA TỔNG THỒNG TRUMP TẠI Á CHÂU

Tổng thống Trump ăn Hamburger tại Nhật: Sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đăng lên Twitter bức ảnh ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump thưởng thức món hamburger kẹp thịt bò và phô mai tại Câu lạc bộ Quốc gia Kasumigaseki (Kawagoe, Saitama, ngoại ô Thủ đô Tokyo) hôm 4/11, nhiều người đã truy lùng nguồn gốc của chiếc bánh này. Theo đó, chiếc bánh được làm tại cửa hàng Munch's Burger Shack ở Tokyo. Theo truyền thông Nhật Bản, ông Shinzo Abe đã đặc biệt yêu cầu bếp trưởng của Munch's Burger Shack chuẩn bị món ăn này. Tổng thống Donald Trump đã ăn bánh với tương cà, mù tạt và khen rất ngon.





Tiếp đón tại Hàn Quốc: Theo dõi xuyên suốt chuyến công du của Tổng thống Trump đến châu Á những ngày vừa qua đều thấy các nước tổ chức những nghi lễ hoành tráng, cao cấp nhất để đón vị tổng thống khác biệt nhất của Mỹ trong nhiều thập niên. Tại Hàn Quốc, Tổng thống Trump được mời đến phát biểu trước quốc hội sau màn tiếp đón hoành tráng.



Trung Quốc đón TT Trump bằng nghi thức biệt lệ chưa từng có kể từ ngày lập quốc: Theo CNN, kể từ khi nước Trung Quốc mới được thành lập năm 1949, ông Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ cũng như nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có vinh dự dùng bữa trong Tử Cấm Thành. Một chuyên gia nhận xét, thảm đỏ mà Trung Quốc chuẩn bị để chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump dày và lớn hơn những tấm thảm từng dùng đón các lãnh đạo Mỹ trước đó. Việc ông chủ Nhà Trắng dự tiệc tối ở Tử Cấm Thành hoàn toàn phù hợp với thông báo trước đó của Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải: Bắc Kinh sẽ đón tiếp Tổng thống Trump theo "nghi thức cấp quốc gia " , ý chỉ Tổng thống Mỹ sẽ được đón tiếp theo nghi thức đặc biệt hơn cả nghi thức đón tiếp cấp quốc gia thường thấy.



Nữ CSGT Việt Nam được Tổng thống Putin bắt tay cảm ơn: Chiều 11/11, sau khi đưa tiễn Đoàn Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sân bay rời Đà Nẵng, Tổng thống Putin đã bắt tay và nói lời cảm ơn tới nữ Đại úy CSGT Đỗ Thị Thu Thủy và toàn Đội. Tại sân bay, chị đã vô cùng bất ngờ trước hành động giản dị và ấm áp của Tổng thống Putin.

Nhà hàng 300 tuổi Sakura ở Hội An: Tối 11/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đi bộ tại phố cổ Hội An, khai trương Không gian Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, hội đàm và ăn tối tại đây. Nhà hàng 300 tuổi Sakura (Hoa Anh Đào) ở Hội An vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chọn làm nơi chiêu đãi Thủ tướng Shinzo Abe. Điều cần để ý là dân chúng Hội An đã cật lực làm sạch thành phố mà cách đây 2 tuần vẫn còn ngập lụt vì cơn bảo số 12.

Nhà hàng 300 tuổi Sakura ở Hội An



Những khoảnh khắc đời thường của các nhà lãnh đạo APEC tại VN: Đến với đất nước Việt Nam thân thiện, mến khách, thanh bình, các nhà lãnh đạo APEC đã có những khoảnh khắc đời thường khi được hòa mình vào dòng người tản bộ trên phố, thưởng thức ẩm thực bình dân, thăm quan mua sắm đồ lưu niệm...

Đến thăm TPSG, chiều 9/11, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng một nhân viên người Việt Nam làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Canada tản bộ và thưởng thức cà phê tại một quán nhỏ ở quận 1.

Sáng 10/11, trước khi bắt đầu ngày làm việc bận rộn với các cuộc họp của Tuần lễ Các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã cùng đầu bếp nổi tiếng người Úc gốc Việt Luke Nguyễn điểm tâm sáng với món bánh mì tại một quán ăn vỉa hè ở Đà Nẵng.



Chiếc cúp Chén ngọc APEC: được chọn làm quà tặng chính thức cho lãnh đạo 21 nền kinh tế tham dự Hội nghị cấp cao APEC Việt Nam 2017. Chiếc cúp nặng 2.6 kg, cao 39.5 cm và ngang 26 cm, được nung năm lần theo kỹ thuật liền khối (không dán keo, không bắt ốc) ở nhiệt độ 1,360-1,380° C. Các họa tiết, hoa văn trang trí bằng vàng trông tinh xảo và trang nhã. Ở phần đế có khắc dòng chữ APEC 2017. Đây là tác phẩm sứ được Công ty TNHH Minh Long I chế tác bằng kỹ thuật cao. 16 loại nguyên liệu đã được tinh tuyển từ hơn 10 quốc gia, kết hợp 30 công đoạn để làm nên một sản phẩm đặc biệt dành tặng các nguyên thủ tại APEC 2017.

Tác phẩm sứ đặc biệt, được chế tác bằng kỹ thuật cao bởi những nghệ nhân tài hoa là quà tặng chính thức cho các lãnh đạo 21 nền kinh tế tham dự APEC 2017. Ảnh: Thành Nguyễn.



Audi tài trợ APEC 2017: Lô xe gần 400 chiếc do Audi làm nhà tài trợ để phục vụ APEC diễn ra tại Việt Nam vừa qua. Đổi lại, doanh nghiệp này được các quyền lợi như được để dòng chữ: “Audi đồng hành cùng APEC”, được giảm một ít thuế nhập khẩu xe. Khoản thuế giảm này được Audi trang bị thêm các tiện nghi trong xe. Audi khẳng định việc cho mượn cũng phải qua đấu thầu chọn nhà tài trợ và Audi là đơn vị trúng thầu. Đại diện Audi Việt Nam khẳng định toàn bộ lô xe đang được bán lại (hiện đã bán hết các dòng Q.5, Q.7, còn các dòng A4, A5, A6) chứ không phải thanh lý hay hóa giá.



Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull chụp ảnh “selfie”: Hình ảnh Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull chụp ảnh “selfie” với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang được chính phủ Việt Nam đăng tải trên trang Facebook chính thức trong chuỗi hình ảnh về các lãnh đạo thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Trong tấm ảnh này, 4 nhà lãnh đạo cùng tươi cười khi Thủ tướng Úc dùng điện thoại tự chụp cả nhóm bên lề cuộc họp APEC tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong tấm ảnh đưa lên trang Twitter cá nhân của thủ tướng Úc có tên Malcolm Turnbull, chủ tịch nước chủ nhà APEC không có mặt.

Hình ảnh Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull chụp ảnh “selfie” với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang.



Trong tấm ảnh đưa lên trang Twitter cá nhân của thủ tướng Úc có tên Malcolm Turnbull, hình chủ tịch nước chủ nhà APEC bị cắt đi.



NHỮNG CHUYỆN BÊN LỀ TRONG CHUYẾN VIẾNG THĂM CỦA TỔNG THỒNG TRUMP TẠI VIỆT NAM

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 21/9, trả lời câu hỏi về thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, tại cuộc gặp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ đã khẳng định sẽ thăm Việt Nam và dự tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Số người tham dự: Trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tổ chức từ ngày 6 đến 11/11 tại TP Đà Nẵng có khoảng 10,000 đại biểu, phóng viên tham dự. Có nhiều đoàn đi với số lượng lớn. Riêng đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump gồm 1,200 người, sử dụng nhiều chuyên cơ. Đoàn Nhật Bản cũng tham dự rất đông.

Đoàn tiền trạm: Trước mỗi chuyến công du nước ngoài của tổng thống, không quân Mỹ sẽ sử dụng 2 máy bay C-17 để vận chuyển các trang thiết bị phục vụ đoàn kể cả 2 trực thăng Marine One và 2 chiếc Cadillac One dành riêng cho Tổng thống. Riêng trong chuyến thăm viếng Việt Nam 2017, vì phải đến 2 nơi Đà Nẵng và Hà Nội nên phải sử dụng 4 chiếc chưa kể các phi cơ C-40 (phiên bản quân sự của Boeing 737-700C của Hải quân Mỹ). Quá trình chuẩn bị thường diễn ra từ khoảng 10 ngày trước chuyến thăm chính thức.

C-17 đáp xuống phi trường Đà Nẵng trong cơn mưa



Toán đặc vụ: Mặc dù ngày 11/11 Tổng thống Mỹ Donald Trump mới tới Việt Nam, nhưng công tác tiền trạm thường được các mật vụ Mỹ thực hiện nhiều tháng trước đó. Con số cụ thể mà Jeffrey Robinson, cựu mật vụ và là tác giả cuốn sách 'Cuộc sống của mật vụ Mỹ' đưa ra là 3 tháng, không kể là chuyến thăm tới Việt Nam mà là bất cứ chuyến công du nào của ông chủ Nhà Trắng. Công tác này giúp lực lượng an ninh chủ động trong việc thăm dò địa điểm mà Tổng thống sẽ đặt chân tới vài tháng sau đó, cũng như kết nối với lực lượng an ninh địa phương, đồng thời gặp gỡ cơ quan sở tại. Từ các thông tin thu được, họ sẽ tìm hiểu về không phận nước chủ nhà khi chuyến thăm diễn ra, vạch ra lộ trình thông thoáng và an toàn cho đoàn xe, xác định các bệnh viên dọc tuyến để có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, lực lượng mật vụ cũng tìm hiểu và lựa chọn một số điểm an toàn cho đoàn trong trường hợp bị tấn công. Vài ngày trước chuyến thăm, các mật vụ sẽ kiểm tra kỹ càng từng chặng dừng trong hành trình từ việc dùng cho nghiệp vụ đánh hơi chất nổ, xác định các mối đe dọa tiếm tàng cho tới bố trí đội bảo vệ để đảm bảo Tổng thống rời chiếc limousine dễ dàng mà không bị lộ. Ngày 4/11, đoàn đặc vụ Mỹ đã có mặt tại sân bay Đà Nẵng để tiền trạm hậu cần cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sáng sớm, các mật vụ Mỹ xuất hiện dày đặc trên các tuyến phố trung tâm.

An ninh Không lưu: Trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017 (ngày 6-11/11), có 24 chuyên cơ (21 chiếc chở lãnh đạo các nền kinh tế thành viên và 3 quan sát viên) hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, cùng hàng chục máy bay chở tùy tùng, doanh nhân... Mỗi ngày sân bay Đà Nẵng có khoảng 220 chuyến bay cất, hạ cánh nên phải huy động thêm 4 bãi đỗ của quân đội. Vị trí đỗ máy bay trong dịp APEC là 75, tăng thêm 50 chỗ so với ngày thường. Trước Tuần lễ cấp cao APEC hơn 10 ngày, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM đề nghị Bộ Ngoại giao cùng cơ quan hữu trách về hàng không Việt Nam cho Mỹ thiết lập hạn chế bay tạm thời (TFR) và khu vực cấm bay (FRZ). Vùng nhận dạng phòng không bán kính 30 hải lý, vùng cấm bay từ mặt đất lên 18,000 ft ... được thiết lập khi ông Trump đáp chuyên cơ xuống.

Ngoài chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Donald Trump đến Đà Nẵng, phía Mỹ còn có một chuyên cơ chở ngoại trưởng và đoàn tùy tùng có màu sắc, số hiệu giống hệt chiếc chở Tổng thống. Chiếc này được Mỹ bố trí hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng trước chuyên cơ của Tổng thống 15 phút. Khi đi Hà Nội, theo lịch trình ban đầu, Air Force One chở Tổng thống Donald Trump rời sân bay Đà Nẵng lúc 16h ngày 11/11. Tuy nhiên, trước khi bay phía Mỹ gửi lịch trình đến cơ quan không lưu thông báo chuyên cơ Air Force One sẽ bay ngược về sân bay Tân Sơn Nhất rồi mới ra Hà Nội. Thực tế, sau khi cất cánh ở Đà Nẵng lúc 15h20, chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ bay ngược vào phía Nam, đến vùng trời Buôn Ma Thuột trong gần một giờ rồi quay đầu ra phía Bắc. Chuyên cơ chở Ngoại trưởng Mỹ xuất phát lúc 15h40 và hạ cánh xuống Nội Bài lúc 16h55 ngày 11/11. Khoảng 20 phút sau, máy bay chở Tổng thống Mỹ mới hạ cánh, muộn hơn nửa tiếng so với dự kiến. "Khi nhận thông tin từ phía Mỹ, chúng tôi khá bất ngờ vì hiếm có trường hợp máy bay từ Đà Nẵng bay ngược vào phía Nam rồi mới ra phía Bắc, song chúng tôi tôn trọng yêu cầu của họ. Để đảm bảo an toàn cho chuyên cơ, họ có nhiều kế hoạch", một kiểm soát viên không lưu cho hay.

Đoàn xe của Tổng thống Trump: Nếu so với dàn xe của Obama trong lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, dàn xe của Trump có quy mô nhỏ hơn. Khi đó, đoàn xe hộ tống Obama có khoảng 14 chiếc xe chuyên dụng, nhưng lần này chỉ còn 11 chiếc. Cơ quan Mật vụ Mỹ là bậc thầy trong việc phán đoán tình hình và đưa ra những giải pháp an toàn phù hợp. Họ luôn muốn tổng thống của mình được an toàn nhất, nhưng kinh phí cũng là vấn đề khiến tổ chức này đau đầu. Dựa trên những đánh giá về mức độ nguy hiểm của khu vực, số lượng xe và người sẽ được cắt giảm phù hợp. Một đoàn xe hộ tống tổng thống Mỹ tiêu chuẩn gồm khoảng 26 chiếc, trong đó bắt buộc phải có hai mẫu “The Beast” chống đạn. Đoàn xe tại Đà Nẵng có quy mô nhỏ hơn nhiều, chỉ khoảng trên 10 chiếc bên cạnh các xe cảnh sát địa phương, xe hậu cần.

Đoàn hộ tống ông Trump qua cầu Rồng. Ảnh Zing.vn



Khách sạn-An ninh-Ăn uống: Do thời điểm ông Trump quyết định sang thăm Việt Nam khá gấp, chưa đầy hai tháng, cho nên công việc tìm kiếm một địa điểm vừa sang trọng lại đảm bảo an ninh tuyệt đối cho tổng thống không phải là chuyện đơn giản. Một quản lý khách sạn 5 sao cho biết, có lần đoàn khách của tổng thống Mỹ ở đây đã phải lỉnh kỉnh mang theo radar dò mìn trên và dưới mặt nước. Cũng theo tiết lộ trên Yahoo news của một phụ tá phụ trách an ninh của cựu Tổng thống Barack Obama, phòng khách sạn của nguyên thủ Mỹ được kiểm tra hết sức khắt khe nhằm loại bỏ thiết bị quay phim, nghe lén hay các mối đe dọa về an ninh. Các cửa sổ phòng tổng thống luôn được gắn kính chống đạn. Người này cho biết: "Tổng thống chưa bao giờ được ngắm cảnh từ phòng của mình". Khách sạn Metropole cho biết, ông Trump và không đặt ăn uống gì tại khách sạn, mà ông có đội ngũ đầu bếp riêng đi cùng.

Tại Đà Nẵng, phái đoàn của Tổng thống Trump chọn khách sạn Hyatt Regency bên cạnh bãi biển Mỹ Khê. Tại Hà Nội, theo một giám đốc kinh doanh và marketing tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội, ban đầu, đoàn hậu cần cho chuyến viếng thăm của ông Trump có ý định đặt phòng tại khách sạn JW Marriott, nơi cựu Tổng thống Barack Obama đã ở trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016. Tuy nhiên, thời điểm này, phòng Tổng thống tại khách sạn Marriott đã được đoàn hậu cần cho Tổng Bí thư Tập Cận Bình đặt từ trước. Cuối cùng, Sofitel Legend Metropole Hanoi, khách sạn 5 sao của tập đoàn Accor, Pháp đã được lựa chọn vì phù hợp với hai tiêu chí sang trọng và an ninh. Hơn nữa, với lịch trình làm việc dày đặc và ngắn ngủi của ông Trump tại Hà Nội, vị trí ngay trung tâm thủ đô, rất gần với Phủ Chủ tịch và Trung tâm Hội nghị quốc tế, lại là một ưu thế tuyệt đối.



Khách sạn Hyatt Regency bên cạnh bãi biển Mỹ Khê tại Đà Nẵng

Khách sạn Metropole tại Hà Nội





Bữa ăn trưa ngày 11/11/2017 tại Hội nghị thượng đỉnh Lãnh đạo 21 nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương: là những món ăn thuần Việt. Thực đơn bao gồm các món đặc trưng của ẩm thực dân tộc như nem cuốn, nem cua bể, vịt quay da giòn, cá vược hấp ngũ vị, chè khoai lang tím ... Thực đơn bữa trưa thết đãi lãnh đạo của 21 nền kinh tế được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt 4 tháng qua. Các món ăn được tuyển chọn qua nhiều vòng để vừa đặc trưng cho tinh hoa ẩm thực Việt vừa phải đảm bảo chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng.

Cậu bé 11 tuổi bất ngờ được Tổng thống Donald Trump tặng hoa: Sau khi nhận bó hoa tươi thắm, ông Trump bất ngờ mang bó hoa tặng lại cho một cậu bé đeo kính trong đoàn học sinh Việt Nam ra đón. Cậu bé là Nguyễn Như Khôi, 11 tuổi, học trường THCS Chu Văn An. Như Khôi rất bất ngờ khi được Tổng thống Mỹ tặng hoa. Khôi cho biết em sẽ báo tin vui cho bố mẹ đầu tiên. Giấc mơ sau này của Như Khôi là được làm ở Bộ Ngoại giao.





Ca sĩ Mai Khôi và biểu ngữ phản đối Tổng thống Donald Trump ở Hà Nội, 11/11/2017: Ca sĩ Mai Khôi đã tạo nên một cuộc tranh luận thật lớn trên các trang mạng, khi thực hiện cuộc biểu tình đơn độc của mình chống tổng thống Donald Trump, nhân lúc ông ta đến VN. Được biết vào ngày 8/1/2017, nữ ca sĩ Mai Khôi từ Việt Nam đã đến thủ đô Washington, Hoa Kỳ, theo lời mời của nữ văn sĩ Nguyễn thị Thanh Bình, để trình diễn trong buổi hòa nhạc thính phòng với chủ đề Trói Vào Tự Do. Trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu, cô Mai Khôi đã từ chối chào lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, và có lời qua tiếng lại với ban tổ chức. Sự kiện này gây khá nhiều rắc rối cho những người tổ chức buổi hòa nhạc này.





Món súp vi cá mập trong buổi quốc yến tại Hà Nội: Hôm 11/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự quốc yến tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, do Chủ tịch nước Việt Nam, Trần Đại Quang, thiết đãi. Theo Tin tức E & E và Associated Press, trong quốc yến đã có món súp vi cá mập là món thứ năm trong thực đơn của quốc yến và đã bị các nhà bảo vệ động vật chỉ trích rằng ông không hiểu biết gì về "số phận của các loài động vật đang nguy cấp trên toàn thế giới." Tuy nhiên, tờ Huffington Post dẫn nguồn tin từ các phóng viên tháp tùng chuyến đi của ông Trump cho hay nhà lãnh đạo Hoa Kỳ không đưa ra bình luận gì về món súp vi cá mập khi món này được dọn ra.





Đại sứ quán Mỹ mới của Hoa Kỳ tại Hà Nội: Việt Nam và Hoa Kỳ đạt thỏa thuận về một lô đất có mã số “D30” để xây dựng đại sứ quán Mỹ mới, thu hút sự chú ý của dân chúng về địa điểm quan trọng trong quan hệ song phương này. Tuyên bố chung Việt – Mỹ sau chuyến thăm chính thức của Tổng thống Donald Trump tới Hà Nội có đoạn nói rằng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Chủ tịch Trần Đại Quang “hoan nghênh hai bên trao đổi biên bản thảo luận về ý định dành cho Hoa Kỳ thuê lô đất ‘D30’ tại Hà Nội để xây mới Đại sứ quán Hoa Kỳ, phù hợp với luật pháp mỗi nước”. Nguồn tin tại phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Việt Nam cho VOA tiếng Việt biết rằng “D30” nằm ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy ở Hà Nội, cách không xa công viên Cầu Giấy, một trong những những khu vui chơi được coi là “đẹp nhất thủ đô”. Trả lời báo chí trong nước đầu năm nay, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói rằng “Mỹ cũng có ý định mở tổng lãnh sự quán” ở Đà Nẵng, và phía Việt Nam “hoan nghênh vì điều này có lợi cho việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước với nhau”.









Khu đất ở giữa, đối diện với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, là lô đất ‘D30’





Café Trump tại Đà Nẵng: Đó là Coffee Trump, nằm ở góc đường Lý Thái Tông và đường Hoàng Thị Loan, thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. “Em thích ông Trump vì tính cách nói thẳng của ông. Ông là người nghĩ sao nói vậy, giống như người Đà Nẵng. Vì thế, em mở quán cà phê này, lấy tên Coffee Trump, ngay sau khi ông thắng cử năm 2016,” anh Lê Công Trọng Ý, chủ nhân của quán, chia sẻ với nhật báo Người Việt. Anh Ý cũng cho biết, ngay sau khi khai trương, cũng có nhiều người thắc mắc, đến hỏi và anh giải thích vì sao. “Dần dần bà con cũng quen, rồi đến uống lai rai. Khách đến quán em không chỉ vì cái tên là mà còn là vị cà phê ở đây em pha đậm, hợp với người Đà Nẵng,” anh chủ quán còn rất trẻ nói. Anh cho biết, quán của anh cũng đông hẳn lên hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Mười Một, ngày mà Tổng Thống Donald Trump đến Đà Nẵng tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC và thăm chính thức Việt Nam.



Bà Melania không thăm Việt Nam và Philippines: Sau khi dừng chân ở Bắc Kinh, điểm đến thứ ba trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ quay trở về Mỹ. Trung Quốc là chặng dừng chân cuối cùng của bà Melania trong dịp này, trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục chuyến công du tới Việt Nam và Philippines trong những ngày sắp tới. Tòa Bạch Ốc không loan báo vì sao Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ không đi thăm Việt Nam trong cùng chuyến công du sang nửa bên kia của trái đất và đang ở ngay nước láng giềng phương Bắc của Việt Nam.





Nhân quyền tại Việt Nam và Philippines: Theo AFP, sáng ngày 13/11/2017, trước giờ hội kiến song phương tại Manila, tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tỏ ra rất hợp ý và bông đùa thoải mái. Tuy nhiên, cả hai đều rất tiết kiệm lời nói khi được phóng viên đặt câu hỏi nhất là về nhân quyền. Tổng thống Donald Trump tránh né bằng sự im lặng. Tổng thống Rodrigo Duterte cắt gọn: đây không phải là họp báo mà là hội kiến song phương. Sau cuộc hội kiến dài 40 phút, phát ngôn viên của tổng thống Philippines cho biết là “hồ sơ nhân quyền không được đề cập đến. Khác với người tiền nhiệm, tổng thống Trump nhấn mạnh ông là bạn của chính quyền Duterte”. Nghị sĩ John McCain thuộc đảng Cộng Hòa từ Arizona gửi tin nhắn Twitter hôm 11/11 cũng đã nói: “Tổng thống Donald Trump đã không hề đề cập đến nhân quyền trong chuyến thăm của ông tại Việt Nam, và đó là một điều đáng buồn”.

Tên Mỹ của Thủ tướng Việt Nam: Một văn bản bài phát biểu tổng kết chuyến thăm châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump, được Nhà Trắng công bố hôm 15/11, viết tên Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc là “Fook”. “Tại Việt Nam, trong chuyến thăm cấp nhà nước ở Hà Nội, tôi cũng đã gặp Chủ tịch Quang và Thủ tướng Fook để thảo luận về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước”, văn bản của Nhà Trắng có đoạn. Chưa rõ lý do vì sao tên ông Phúc lại được viết như vậy, nhưng dường như cách này giúp ông Trump nói tên người đứng đầu chính phủ Việt Nam chuẩn hơn khi đọc trực tiếp từ máy nhắc chữ tại Nhà Trắng.

HỌP BÁO TỔNG KẾT TẠI NHÀ TRẮNG

Chiều 15/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc họp báo tại Nhà Trắng về chuyến công du châu Á đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình.





Đối với chuyến công du châu Á lần này, chuyến công du châu Á dài nhất của một tổng thống Mỹ trong vòng gần 30 năm qua, Tổng thống Trump khẳng định đã mang lại nhiều thành quả tích cực với 3 mục tiêu chính bao gồm đoàn kết thế giới chống lại tham vọng hạt nhân của Triều Tiên, củng cố đồng minh trong khu vực và đề cao thương mại công bằng, tương hỗ. Nhà lãnh đạo Mỹ vốn là một tỷ phú lừng danh cho biết sẽ gia tốc tối đa để giảm thiểu thâm hụt thương mại giữa Mỹ với các đối tác mậu dịch, dù không nêu rõ chi tiết bằng cách nào.

