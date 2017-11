Cấm Hút Ở Các Bờ Biển Thái Lan

BANGKOK, Thái Lan -- Nếu bạn có ý định tới thăm các bờ biển Thái Lan, xin cẩn trọng nếu bạn có thói quen hút thuốc lá.Bản tin NHK ghi nhận vê2 tình hình Thái Lan cấm hút thuốc tại các bãi biển nổi tiếng.Luật cấm hút thuốc của Thái Lan là một trong những luật nghiêm khắc nhất tại Đông Nam Á. Theo luật này, hầu hết các địa điểm công cộng trong nhà đều cấm hút thuốc. Vụ Hàng hải và Tài nguyên Bờ biển thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan đã thông báo lệnh cấm hút thuốc tại 24 bãi biển nổi tiếng ở 15 tỉnh, bao gồm cả những địa điểm du lịch chính. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2/2018. Người vi phạm có thể bị phạt tới 100.000 baht, tương đương 3.000 đôla Mỹ, hoặc bị phạt tù 1 năm, hoặc bị cả hai.Bản tin NHK ghi lời ông Jatuporn Buruspat, Vụ trưởng Vụ Hàng hải và Tài nguyên Bờ biển Thái Lan nói về lý do chính khiến Thái Lan ban hành lệnh cấm này.Ông Jatuporn Buruspat:“Lệnh cấm được đưa ra sau khi Bộ chúng tôi có kết quả cuộc khảo sát mới đây tại một số bãi biển chính, ví dụ như bãi biển Patong của tỉnh Phuket ở miền Nam, một trong những bãi biển du lịch nổi tiếng. Theo kết quả này, dọc đoạn bãi biển dài 2km đã tìm thấy khoảng 100.000 mẩu thuốc lá hút dở dài tới 10cm bị vứt lẫn trong cát. Số mẩu thuốc lá chiếm tới 30% tổng số rác thải thu gom được ở biển.Các mẩu thuốc lá có chứa những chất độc hại như arsenic và nicotine có thể thẩm thấu vào môi trường, đe dọa sức khỏe của cả con người và các sinh vật biển. Phải mất hơn 5 năm đến 10 năm thì các mẩu thuốc lá mới phân hủy hết. Hơn nữa, rất khó thu gom thuốc lá trên cát do chúng dễ bị lẫn vào với cát. Do đó, để bảo vệ các bãi biển trước mối đe dọa này, chúng tôi quyết định là cần phải cấm hút thuốc trên các bãi biển. Biện pháp này cũng cần thiết vì lợi ích sức khỏe cộng đồng.Trước khi luật có hiệu lực, nhà chức trách đang nỗ lực để bảo đảm rằng cả người dân địa phương và khách du lịch đều biết về lệnh cấm hút thuốc. Giới chức đã thông báo về lệnh cấm cho người dân tại các địa điểm này. Khi luật chính thức có hiệu lực từ tháng 2, chúng tôi sẽ ban hành các biện pháp pháp lý đi kèm.Đến nay, đa số người dân hoan nghênh lệnh cấm này bởi họ nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.Lệnh cấm có thể sẽ được mở rộng đối với tất cả các bãi biển, do Vụ Kiểm soát Bệnh dịch thuộc Bộ Y tế nhiều khả năng trong năm 2018 sẽ ban bố lệnh cấm hút thuốc tại tất cả các địa điểm công cộng.Lệnh cấm cũng được cân nhắc áp dụng đối với các tàu du lịch và tàu chở khách. Động thái này nhằm ngăn du khách và hành khách vứt thuốc lá xuống biển.Thái Lan là nước chủ nhà hội nghị ASEAN về giảm rác thải trên biển tại khu vực ASEAN, diễn ra ngày 22-23/11 tới đây. Mười nước thành viên ASEAN sẽ thảo luận về rác thải biển tại mỗi nước và cách thức giải quyết vấn đề. Và lệnh cấm hút thuốc tại một số bãi biển nổi tiếng của Thái Lan là một trong các biện pháp cụ thể của chúng tôi trong vấn đề này.”