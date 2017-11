Pakistan Bỏ Dự Án Thủy Điện 14 Tỉ MK Hợp Tác Với TC; Nepal Bỏ Dự Án Thủy Điện 2.5 Tỉ MK Hợp Tác Với TC

ISLAMABAD - Pakistan quyết định không hợp tác với Trung Cộng để thực hiện dự án thủy điện Diamer-Bhasha bằng kinh phí 14 tỉ MK vì ngược lại quyền lợi quốc gia, nói rõ hơn là các điều kiện khó khăn về tài trợ không thể làm, theo tường thuật của truyền thông bản xứ là Express Tribune dẫn lời viên chức phát triển điện năng Pakistan.Các điều kiện khó khăn là Trung Cộng nắm quyền làm chủ đập, hoạt động và bảo trì với cam kết xây dựng 1 đập khác.Dự án này là 1 phần trong kế hoạch mở rộng ảnh hưởng của Trung Cộng được biết với tên “Sáng kiến Một Đai, Một Đường – One Belt One Road”.Nhưng, Pakistan vẫn tự xúc tiến dự án Diamer- Bhasha để sản xuất 4500 megawatt điện cho nhu cầu dân sinh.Chỉ vài ngày trước, Nepal bãi bỏ gói thầu trị giá 2.5 tỉ MK để 1 công ty quốc doanh Trung Cộng xây dựng 1 nhà máy thủy điện, cũng theo khuôn khổ “Belt and Road”.Tuy nhiều nước cần đầu tư của Trung Cộng để củng cố hạ tầng cơ sở, giới chuyên môn nhắc nhở Beijing thận trọng hơn – theo lời họ, các khó khăn là môi trường thiên nhiên, dời cư dân địa phương, cạnh tranh quyền lợi giữa thượng nguồn và hạ nguồn…. Người ta cũng nhắc lại trường hợp bãi bỏ 1 dự án thủy điện ở Myanmar vì các quan ngại về tổn hại môi trường thiên nhiên.Đập thủy điện Diamer-Bhasha đặt trên sông Indus, là biên giới thiên nhiên phân chia tỉnh bang Kashmi tranh chấp với Ấn Độ, và Ấn độ phản đối mạnh.