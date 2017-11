Saudi Arabia: Tống Giam Các Hoàng Thân Bị Tố Tham Nhũng, Muốn Được Thả Phải Nhả 70% Tài Sản Trị Giá Hàng Trăm Tỉ MK

RIYADH - Để được tự do, các hoàng thân bị tố tham nhũng tại vương quốc Saudi Arabia phải “nhả” tài sản được tin là bất minh vì nhu cầu giảm thiếu hụt ngân sách trong lúc nguồn thu xuất cảng dầu giảm vì giá dầu tuột thấp từ vài năm.Theo tiết lộ của Financial Times, các hoàng thân bị tống giam để điều tra tham nhũng được gợi ý giao nộp 70% tài sản để đuợc tự do.Nhà cầm quyền sẽ thu về hàng trăm tỉ MK bằng cách này, theo tin của truyền thông trong nước.Các nhân vật chính đều là tỉ phú đang bị giam tại khách sạn sang trọng Ritz-Carlton giữa thủ đô gồm hoàng thân bin Talal, thương gia al-Ibrahim (giám đốc sáng lập của 1 hệ thống truyền thanh truyền hình) và Bakir bin Laden, chủ tịch côntg ty xây dựng Saudi Binladin.Tin Financial Times ghi: đang có thương lượng với các tỉ phú bị giam tại khách sạn.Tuần qua, Wall Street Journal báo tin: có thể sẽ tịch thu 800 tỉ MK tài sản từ các hoàng thân, doanh gia và cựu bộ trưởng.Vì giá dầu tiếp tục thấp, thiếu hụt ngân sách Saudi Arabia trong năm qua là 79 tỉ MK.Giới phân tích tin rằng đợt đánh tham nhũng hiện nay cũng là chủ ý của thế tử bin Salman nhằm củng cố quyền lực trước ngày đuợc truyền ngôi. Bản thân hoàng thân bil Salman giải thích: diệt tham nhũng vì nhu cầu thanh lọc xã hội, là điều kiện tiên quyết của phát triển kinh tế cởi mở.