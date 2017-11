Mỹ: 6,121 Vụ Tội Phạm Do Thù Ghét Năm 2016, 57.5% Vì Kỳ Thị Chủng Tộc, 21% Vì Tôn Giáo

Hôm 13 tháng 11 năm 2017, Chương Trình Uniform Crime Reporting (UCR) Program của FBI công bố Thống Kê Tội Phạm Thù Ghét, năm 2016, là tài liệu thường niên mới nhất của họ về các sự kiện có động cơ thành kiến được báo cáo trên khắp Hoa Kỳ.Phúc trình mới nhất – cung cấp thông tin về các vụ tấn công, các nạn nhân, những tội phạm, và các địa điểm của các vụ tội phạm thù ghét – cho thấy rằng trong năm 2016, các cơ quan chấp pháp báo cáo 6,121 vụ tội phạm mà có động lực thành kiến do chủng tộc, tổ tiên, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, khuyết tật, giới tính, hay nhận dạng giới tính.Như một thành phần của phúc trình năm 2016, những người tham gia trong Chương Trình Thống Kê Tội Phạm Thù Ghét của UCR gồm 15,254 nhân viên chấp pháp. Những nhân viên này đã cung cấp từ một tới 12 tháng các tài liệu giá trị về tội phạm có động lực thành kiến, và trong số những nhân viên đó, thì 1,776 người báo cáo một hay nhiều vụ. Các nhân viên còn lại thì báo báo không có các tội phạm thù ghét xảy ra trong phạm vi xé xử của họ.Trong số 6,121 vụ tội phạm được báo cáo, thì 6,063 vụ là các vụ chỉ do thành kiến (cũng có 58 vụ xảy ra do nhiều thành kiến). Trong số những vụ tội phạm xảy ra chỉ do thành kiến thì:- 57.5% do động lực thành kiến tôn giáo, chủng tộc hay tổ tiên;- 21% là do thành kiến tôn giáo;- 17.7% là do các thành kiến về khuynh hướng tình dục;- Số phần trăm còn lại là do thành kiến nhận dạng giới tính, khuyết tật, hay giới tính.