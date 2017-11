Ngộ Độc Thực Phẩm Khắp Nơi

HANOI -- Chuyện nghe như rất mực bi hài... một ông lãnh đạo về an toàn thực phẩm bị ngộ độc thực phẩm.Bản tin VTC kể chuyện Bình Thuận: Lãnh đạo quản lý an toàn thực phẩm bị ngộ độc thực phẩm.Một vị lãnh đạo quản lý về an toàn thực phẩm, nông sản và thủy hải sản của tỉnh Bình Thuận vừa bị ngộ độc khi ăn tôm nướng tại một quán ăn ở thành phố Phan Thiết.Nạn nhân của vụ ngộ độc khi ăn tôm nướng chính là ông Mai Kiều - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận.Báo Người Lao Động ghi rằng Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, từng bị... ngộ độc thực phẩm bởi món hải sản tại TP Phan Thiết.Thông tin này được ông Mai Kiều, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, tiết lộ trong buổi khảo sát và ký kết phối hợp sản xuất, kinh doanh; tiêu thụ nông sản, thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm giữa tỉnh Bình Thuận và TP SG vào sáng 12-11.Ông Kiều kể mới đây, ông đưa vợ đi ăn tôm nướng tại một quán ở TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Sau khi ăn, vợ chồng ông bị ngộ độc thực phẩm, phải tự bắt xe vào bệnh viện cấp cứu."Thiệt là chuyện xấu hổ này giấu chứ không dám nói với ai. Một người quản lý đầu ngành về an toàn thực phẩm cho cả tỉnh mà bị ngộ độc thực phẩm ngay chính địa phương mình thì bữa ăn của người dân sao không lo được. Thật là xúc động khi TP SG về hợp tác với tỉnh để góp phần nâng chất lượng an toàn thực phẩm, đưa thực phẩm sạch đến người dân"- ông Kiều chia sẻ.Trong khi đó, báo Công Lý nêu ra thống kê về “Ngộ độc thực phẩm: Giật mình với những con số.”Theo thống kê của Bộ Y tế, trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 150-200 vụ ngộ độc thực phẩm với 5.000-7.000 người là nạn nhân.Con số trên được đưa ra tại Diễn đàn chính sách “An toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp” do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức. Cụ thể trong năm 2015, toàn quốc ghi nhận 179 vụ ngộ độc thực phẩm với 5.552 người mắc, 23 trường hợp tử vong; Trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc có 68 vụ ngộ độc thực phẩm với 2.080 người mắc. Tính trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 150-200 vụ ngộ độc thực phẩm với 5.000-7.000 người là nạn nhân.Việt Nam đã có Luật An toàn thực phẩm (ATTP) từ năm 2010, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã quyết liệt vào cuộc, đã phân công trách nhiệm theo ngành nhưng theo các đại biểu thực trạng ATTP vẫn chưa có chuyển biến đột phá. Nguyên nhân được nhiều đại biểu cho rằng là do chúng ta chưa có cơ chế và hệ thống kiểm soát hiệu quả, đủ mạnh.Theo các chuyên gia, thực phẩm không an toàn vẫn đang hiện hữu trong đời sống hàng ngày của người dân. Việc vi phạm quy định bảo đảm ATTP đã diễn ra trong hầu hết các lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh rau củ; nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản; chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm; sản xuất, kinh doanh chất phụ gia…Số liệu đưa ra tại diễn đàn cho thấy, trong 5.450 mẫu thịt phát hiện 104 mẫu có chất cấm, kháng sinh; 5.433 mẫu thịt phát hiện 834 mẫu có Salmonella; kiểm tra chất cấm trong chăn nuôi ở 1.129 cơ sở, phát hiện 24 cơ sở vi phạm; 649 mẫu thức ăn chăn nuôi phát hiện 12 mẫu dương tính với Salbutamol... Về thủy sản, 4.963 mẫu sản phẩm thủy sản phát hiện 361 mẫu vi phạm hóa chất và kháng sinh; trong khi các vi khuẩn Ecoli và vi khuẩn hiếu khí đều vượt ngưỡng cho phép.Trung bình mỗi năm, nước ta có thêm 200.000 ca ung thư mới và số người chết vì căn bệnh này là 70.000. Nguyên nhân từ thực phẩm bẩn chiếm đến 35% trong số các bệnh nhân ung thư. Và theo GS-TS Phạm Duy Tường, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm Trường ĐH Y Hà Nội, nếu chúng ta không có những biện pháp quyết liệt ngăn chặn thực phẩm bẩn thì xây bao nhiêu bệnh viện cũng không đủ đáp ứng phục vụ người bệnh.