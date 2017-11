Sài Gòn: Việt Nam Quốc Tự Khánh Thành Sau 53 Năm, Khuôn Viên Chỉ Còn 1/4 So Với Diện Tích Khởi Xây Năm 1964

Chùa Việt Nam Quốc Tự khởi xây năm 1964 với diện tích 45,000m2, đồ án dở dang vì thời cuộc, sau 1975 đất chùa bị trưng dụng phần lớn. Khuôn viên ngôi chùa được xây tiếp và khánh thành vào tháng 11/2017 chỉ còn gần 11,000 m2.Vừa qua, chùa Việt Nam Quốc Tự, cũng là trụ sở mới của Giáo hội Phật giáo TP Sài Gòn, được khánh thành sau ba năm xây dựng, Vnexpress.net đưa tin.Ngày 7/11, Việt Nam Quốc Tự (đường 3 Tháng 2, phường 12, quận 10) được khánh thành trước sự chứng kiến của hàng nghìn chư tôn đức giáo phẩm ban Chứng minh, ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP Sài Gòn và Phật tử ở thành phố.Nguyên lễ đặt đá xây dựng Việt Nam Quốc tự cử hành ngày 26 tháng 4 năm 1964 nhưng đến biến cố 30 tháng 4/75, so với đồ án của KTS Ngô Viết Thụ thì trên lô đất chỉ mới xây dở dang tòa tháp Việt Nam Quốc Tự (dự kiến 7 tầng) và một dãy tăng xá cũng chưa hoành thành.Theo báo Giác Ngộ online, trong khoảng 10 năm (1975-1985), tuy hòa thượng Từ Nhơn, với danh nghĩa trụ trì cũ đã gửi đơn xin lại đất và chùa Việt Nam Quốc Tự, nhưng nhà chùa bị bỏ hoang nên khuôn viên bị trưng dụng xây dựng Trung tâm vui chơi giải trí của thành phố gồm khu du lịch Kỳ Hòa và nhà hát Hòa Bình. Do vậy, diện tích nguyên thủy 45,000 m2 của nhà chùa bị thu hẹp rất nhiều. Đến năm 1993, hòa thượng Từ Nhơn được kí nhận lại 3,712m2 đất và ngôi tháp còn dang dở. Và phải thêm 10 năm nữa, từ hỗ trợ của giới Phật tử mới hoàn thành ngôi tháp 7 tầng và các cảnh Phật để tăng ni, Phật tử và khách thập phương chiêm bái.Theo Vnexpress, đến năm 2014 UBND TP Sài Gòn đã thu hồi được hơn 7,200 m2 và bàn giao phần đất này cho Việt Nam Quốc Tự để tiến hành xây chánh điện và các hạng mục khác.Hiện nay, trong khuôn viên rộng gần 11,000 m2 (tức chỉ bằng ¼ diện tích khởi xây năm 1964), các hạng mục công trình đã hoàn thành là một tòa nhà 5 tầng với những công năng khác nhau, như: chánh điện, tầng hầm rộng gần 8,000 m2 dùng làm bãi đỗ xe cho khách, tầng một là nơi bố trí hội trường, tầng hai là khu văn phòng. Còn đang thi công là bảo tháp 13 tầng (cao 63m), dự kiến là nơi thờ xá lợi trái tim của Bồ tát Thích Quảng Đức, sẽ được khánh thành dịp Tết Nguyên đán 2018.Cũng theo Vnexpress, tượng Phật tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự do tăng ni, Phật tử miền Bắc cung tiến cùng các nghệ nhân làng đồng Ý Yên (Nam Định) vào tôn tạo và hoàn thiện tại chỗ. Tượng nặng 35 tấn, cao 7.5 m. Chùa còn có quả chuông lớn (cao 2.9 m; rộng 1.6 m; nặng 3 tấn) được nhóm nghệ nhân ở Huế tôn tạo với hoa văn trang trí thuần Việt, mang đậm phong cách trang trí văn hóa Phật giáo Việt Nam.