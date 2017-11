Du Khách TQ Tới Đài Loan Giảm Nhiêu

Bản tin RTI ghi rằng theo dự kiến của Ủy ban Trung Hoa Lục Địa cung cấp, ngày 1/1-7/11 năm 2017, tổng số du khách Trung Quốc nhập cảnh Đài Loan khoảng 1,59 triệu lượt người, giảm 800.000 lượt người so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ giảm là 33,4%, trong đó, du khách đi theo đoàn giảm 43,4%? so với năm ngoái, du lịch theo kiểu tự do giảm 23%?. Ngày 17/11, chủ nhiệm Ủy ban THLĐ Đài LoanTrương Tiểu Nguyệt cho biết, nhân dân hai bờ eo biển Đài Loan nên qua lại thường xuyên, lập trường hoan nghênh du khách Trung Quốc đến Đài Loan du lịch của chính phủ vẫn không thay đổi.